台北大縱走！ 二支登山杖舞動魔法 演繹天龍國南縱走魅力

< 緣 起 >

登山杖是常見的爬山裝備 .它有不少功用 : 除了輔助走路減輕疲勞及運動傷害/營地加設外帳/渡溪支撐測水深/緊急時充當臨時救護擔架/防身驅趕惡犬毒蛇猛獸攻擊/團隊個人美拍 . 北雁的勇腳隊夥伴們卻藉機利用2支登山杖施展魔法 ~ 上演了二場戲碼 !話說那一天勇腳們雙石縱走順利下山 , 昏黃霞光石園慶功 , 夜色朦朧北返賦歸 . 歡樂迷茫中 , 南山烘爐地 - 黃大俠誤取了把關天龍國九五峰 - 朱將軍的寶劍 *只怪孿生雙劍系出同源* 物歸原主之約 ,力邀鎮守中和步道的北雁莊主作陪

10/1揭開序幕 ~ 趕赴一場天龍國九五至尊/NO.1光明頂英雄會.峰頂巨岩羅列 , 視野開闊景色獨特 . 3老玩童開心耍廢 , 樂逍遙 ~~~ 煞羨群組老童鞋們 !? 誘發一番騷動 ~ 說甚麼 , 區區登山杖能變這花樣 / 早知道也來如法炮製 / 找藉口耍廢佩服啦 / 有好康怎私下密會沒公告周知 ? ...蘭陽新住民 - 阿旺隊長登高呼應 ! 意有所指車上還有一支登山杖 *主人黃表哥* 要如何安排呢 ?

哈哈 , 天龍國度另一勇腳隊舵手阿廖第一場另有要事未能參與 , 立刻舞動魔法 , 推出續集 ~ 加碼前場秀 , 延長為台北大縱走第六段行程 . 採取悠閒賞景頹廢漫行 , 期待B咖夥伴們也能參與 . 力邀北雁別嫌棄耍廢行程 ? 呵呵 , 共襄盛舉爬山健身 , 何樂不為 ? 漫步南縱走魅力無窮 ... 怎能錯過 ? 天龍國英雄舞動魔法粉墨演繹 , 洋溢真摯熱情 ~ 硬是要得 !

< 戲 碼 > 1. 九五至尊 光明頂英雄會 2. 雲遊南縱走 101地標如影隨行台北大縱走 是近幾年很夯的登山健行路線 . 沿著台北盆地外圍山脊 , 整理規劃串連成7+1(自行車)條行走的山徑步道 . 離城市近在咫尺輕鬆易得的山林步道 .可謂一條解憂 , 健康安全之路 . 北市政府107年起大力推廣 , 帶動全民登山健身運動成了時尚風潮 . 其中第六段南縱走路線 , 從南港到六張犁的山脊稜線 , 可近觀101大樓,眺望臺北盆地市區及周遭山林 . 可說是台北市區 [山離我們很近] 天龍國度登山健行最便捷的一段親民路線 .

< 敲 鑼 上 演 >1. 九五至尊 光明頂英雄會 14:00 北捷象山站 象山公園 - 象山步道巨石區 - 直陡上拇指山(光明頂)- 南港山小百岳 - 九五峰 下方涼亭下午茶時間 - 朝玄宮 - 17:00 松山晚餐 .

象山公園景色幽靜 , 是市民散步的優質公園 .

象山公園會合14:15出發到登山口 , 快速上到半山腰的巨石區 . 3勇腳都來過無數回了. 本想略過不中停 . 北雁還是應夥伴吆喝 ~ 哈哈 , 迅速爬上巨石打卡耍廢咯 !

一路策馬入林 , 夥伴們疾行不中停挑戰一連串陡峭石階梯 , 順暢直登上拇指山峰頂 . 果然勇腳們平時勤於鍛鍊就是不同 ! 途中一段分叉平緩路段 , 巧見後方一獨自疾行美女(獨行者通常實力多不錯耶 !?) 北雁示意夥伴讓路 . 見其快速前行 , 北雁有些好奇 ? 後面一連串陡峭石階步道才是硬實力考驗 ...果然美女氣喘吁吁...半途受阻扶欄歇腳 . 薑還是老的辣 !? 3勇腳從容超越直攻上NO.1拇指山峰頂 .

頂上奇岩羅列 , 視野遼闊 . 站在奇岩上有種笑傲天下 , 唯我獨尊氣概 ... 耍廢一番便往南港山方向疾行 .

對面有架設電信基地的山頭就是南港山 .

南港山 列小百岳 .

九五峰巨石 .可謂天龍國地標101大樓後面的大靠山 - 九五至尊 , 堅若磐石 !

下方涼亭 , 悠閒耍廢享受下午茶時間 ~ 咖啡+茗茶+小酌威士忌美酒 ...朱將軍幾乎天天把關九五峰 , 這一帶山林步道可說是他的地盤 . 涼亭旁步道不少山友往來 , 不時有老山友和朱將軍招呼寒暄 ...登南港山 /九五峰 有4條挑戰級陡峭拉繩攀爬捷徑 . 沿途遇拉繩處 , 朱將軍總是慫恿擅長攀爬的北雁挑戰 ! 哈哈 , 黃大俠見證過北雁攀爬垂直80米大岩壁 , 快速不中停順暢登頂 , 令山岳協會山隊眾山友讚嘆 . 涼亭旁有處垂直約80米高度 , 須拉繩攀爬的山壁捷徑 *欄杆封閉告示危險不可進入 ! * 俯瞰觀察 , 確是難度高的挑戰 . 聞中間有幾處緩衝點 , 但拉繩不夠粗且陳舊不夠牢靠 , 安全性不足 , 不能衝動冒險挑戰 .

近傍晚 , 夕陽下景色唯美 .

黃大俠誤取朱將軍的寶劍 , 專程來天龍國奉還 , 同登九五峰 . 英雄 相知相惜 !!

夕陽無限好 , 只是近黃昏 . 把握稍縱即逝的美好時光 !

沿路耍廢漫步下行 ... 經朝玄宮下抵松山永春站附近 . 將軍盡地主之誼招待晚餐 , 3勇腳快樂行 , 溫馨感恩 ~~為了區區一支登山杖竟然變出花樣 ... 太閃了, 煞羨老童鞋們 !?< 擊 鼓 續 演 >2. 雲遊南縱走 環伺天龍國101地標 第六段南縱走路線全長約11Km , 行走時間約5小時30分(不含休息時間) . 路況平緩好走 , 步道山徑完善清晰 .10/5 08:45 北捷板南線永春站2號出口集合 - 09:00 搭270公車往南港中華科技大學站下車 - 09:30南縱走起登 - 11:00 九五峰前涼亭短休20分鐘 - 11:50拇指山登頂 - 12:10 妙高台休息亭午餐 , 午茶咖啡時間1小時 13:10 - 糶米古道 - 新坡嶺 - 14:40 忠正嶺安祿宮 - 富陽支線 軍功山 - 中埔山東峰 - 15:40 中埔山 - 福州公園 短休 - 16:20 富陽生態公園 - (終點)六張犁麟光新村.

10/5 08:45 夥伴們準時北捷板南線永春站2號出口集合 . 09:00 搭270公車往南港中華科技大學站下車 . 09:30 南縱走登山口起登 . 由在地的百岳勇腳阿廖擔負引領重任 , 北雁依然押後守護 . 哈哈 , 阿旺大隊長可悠哉咯 !

大部分是都會型的石階步道 , 優點是好整理路徑清晰 , 缺點是下坡路段易傷膝蓋 . 需學習上下階梯要領 , 讓膝蓋腳踝獲得緩衝 .

經過一處石橋 , 識途老馬的的阿旺隊長指引橋下小山溪溝岩石 , 經長年沖刷形成壺穴景觀 .

雖然不是假日 , 卻有不少登山健行的隊伍&山友 . 可見走入大自然健身趨勢明顯 .

主稜線沿途分岔路不少 , 從各處爬山來的登山健行步道縱橫交錯 . 還好路線標示很完整清楚 , 不易迷路 .

夥伴們短暫休息 .

兩旁樹蔭蒼蒼鬱鬱 , 清幽少日曬 . 沿途設有不少涼亭和休息座椅區 .

步道沿途俯瞰不同視角的101大樓 , 眺望臺北盆地景觀 . 美景盡受眼底 , 讓人心曠神怡 !

九五峰巨石地標 , 夥伴們雖然都來過 , 拍照留影還是必要的 .

路過南港山小百岳 , 不錯過打卡 . 有圖有真相 .

走到路標拇指山分岔路 , 勇腳們都登頂多回 , 只有貴榮&老彭2位不曾造訪 . 勇腳們齊聲鼓舞 ... 北雁義不容辭主動陪同前往 , 惜因老彭近來忙於樂團即將公演勤練二胡 , 無暇爬山鍛練 . 前段連續爬石階走到這兒顯得有些疲憊 . 得知造訪拇指山還有500m陡上+拉繩 , 便表示敬謝不登 . 貴榮也因老彭不去而作罷 .

山永遠都在 , 雖然這回未登拇指山留下小遺憾 , 卻給了下回再來的藉口 .考量稍弱的夥伴體適能 , 整個隊伍前進速度放慢 . 北雁在後守護 , 可悠閒賞景 . 後方巧遇一隊眾多美女結伴的山隊 , 和前頭幾位的美女招呼寒暄 . 獲知她們登山經歷少 , 便提供些上下石階要領及應注意事項 , 分享經驗 ... 說著說著 , 前方近處有一條青竹絲毒蛇 , 突然從左方路旁草叢竄出 . 北雁眼明停步 , 示意提醒 : 盯著青竹絲穿越石板步道 , 很快便鑽進右側草叢裡 . 瞬間 , 美女們花容失色 , 驚呼連連 ...機會教育 , 順便提示些戶外常遇見的常識 .

主線旁右往鄰近的 妙高台休息亭 ...

妙高台 旁有休息亭 . 午餐 / 午茶咖啡時間1小時 . 阿旺忙著沖泡黑咖啡 , 黃表哥泡茶奉茶 , 老朱推銷58度金高醇酒 , 北雁提供威士忌美酒 , 夥伴們開心耍廢 .

妙高台休息亭前視野開闊 , 向南望可以遠眺公館周遭 , 中和南勢角地區 , 中和環山步道(烘爐地-圓通寺 ) 甚至更遠的山林台地 . 北雁打趣地說 : 老朱&阿廖 不時眺望鎮守中和步道的黃表哥&北雁 !? 北雁&黃表哥 在烘爐地山頂 , 時時瞭望把關九五峰的老朱&阿廖 .

13:10 午茶耍廢時間結束 , 整裝續前行 ...

這棵樹很特別 !

走在綠蔭遮日起伏不大的路徑上 , 令人舒適怡然 .

沿著糶米古道走

上爬新坡嶺

經過墓園區 , 可眺望木柵周遭山林 - 猴山岳 二格山 筆架山連峰

路標往文山方向續行 .一路綠蔭夾道優質泥土山徑 ... 是山行者最喜愛滴 !

進入一片絕美的竹林園區 . 之後路徑起伏不大 ... 一路綠蔭夾道山徑平緩好走 .

經過忠正嶺安祿宮 , 轉富陽支線 .

軍功山 在山徑左側 .

中埔山東峰 視野極佳 , 夥伴們暫歇腳欣賞美景 .

中埔山 眺望101 大樓 & 南山大樓 .

一路綠蔭夾道優質泥土山徑 , 快樂前行 ...

登上福州山 賞景 .

福州公園賞景 / 涼亭短休

16:20 富陽生態公園 - (終點) 六張犁麟光新村.

轉抵永春站附近 , 回望山稜線上突起的九五峰 .< 圓 滿 謝 幕 >感謝 ~ 阿廖&老朱 為了規畫這趟完善行程 , 日前2勇腳還慎重先試走一趟 . 今天 阿廖全程引領師風勇腳隊 順利成功 !阿廖&老朱作東特別安排豐盛晚宴慶功 , 滿心溫馨愉悅 ... 感恩 ~~~ 老童鞋 , 有你真好 !

< 後 記 >二支登山杖 , 能舞動二場別樣的登山健行活動 .不在它的區區價值 ,在於老童鞋們的真摯熱情 , 粉墨演繹展現魅力 .同窗濃濃情誼無價 ! 北 雁 日 誌 2021. 10/17