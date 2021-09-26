滿滿懷舊古意！ 新竹橫山「騎龍古道」 芬多精&清涼感滿載的溪水古道

如果在新竹，假日要就近選擇放鬆散步的地方，距離市區20分鐘的橫山大山背一定是首選，中午可以先至大山北月享用當地食材製作特色餐；用完餐後，除了可以到附近農民市集，購買新鮮農產品，非常推薦，可以到離大山北月不遠處-騎龍古道，漫步在懷舊古意與清涼感滿載溪水小徑。

停車/出發建議：車子可以停在大山北月的停車場，近20多個車位數，停車不會是太大問題。而騎龍古道共有三個入口可以選擇，非常推薦從第二個入口出發。推薦原因：1.第二個入口就在大山北月斜對面。2.難度低景色豐富，適合輕鬆散步的朋友。3.出口往上走100公尺，就能回到停車場。

沿途路況/景色：前半段下坡步道路況很好，兩側都是高聳參天的柳杉群，綠鬱樹蔭擋下了炙熱陽光，配上沿途蟲鳴鳥叫給你滿滿的夏日感，非常的涼爽舒服。

但在接近第一座糯米橋的一小段步道，步道會縮減為一半路寬，且路況會變得有些泥濘潮濕，建議穿著健步鞋、運動鞋來行走會比較安全。

經過一段緩下坡，就會到達第一座糯米橋，每次看到糯米橋，都會驚嘆先人的智慧，利用紅糖、糯米、石灰調和成接著劑，就能砌成一座座百年歷史級橋樑，常常讓我感到不可思議。而騎龍古道共三座糯米橋，座落在大寮溪沿途，雖然單純石拱造型，不像水濂橋步道的日系造型糯米橋有特色，但它們自然得融合在周圍森林環境，透露著一股純樸懷舊古意。

走過糯米橋後，緊臨大寮溪的森林小徑，是我覺得騎龍古道的精華之處。

聽著潺潺溪水的白噪音，真的會讓不自覺停下步伐，靜靜坐在溪邊，欣賞這渾然天成的綠意。

各種豐富蕨類、孟宗竹與溪水、巨石交織景色，沒想到不用到深山，只要20分鐘的車程，就能享受到滿滿負離子的清新，非常的值得來一走。

當到達最後一座糯米橋時，也代表離步道出口近了。

從入口開始，到登上前人搭設的百年石階，整體行程大約40分鐘左右，其實非常輕鬆愜意，適合假日安排半天時間，來這走走放鬆、放空自已。 大山背-騎龍古道停車資訊：大山北月停車場開放時間：24hr更多新竹健行推薦：泰瑞吃飽飽