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健行於山、水之間！ 臺北大縱走番外篇「金色水岸自行車道」 夕陽交織成一幅美麗畫作

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無法上山下海的日子，那就健行於山、水之間，臺北大縱走番外篇「金色水岸自行車道」在夕陽下的淡水河，金色波光粼粼，美不勝收而得此名。時而走在林蔭大道、時而走在水岸木棧道，微風徐徐、耳邊傳來陣陣浪潮聲，非常舒服愜意。全臺最大的水筆仔森林，淡水與鹹水的潮汐適合紅樹林生長，佔地約76公頃的「淡水河紅樹林自然保留區」設置一條500M的木質小徑「紅樹林水筆仔生態步道」可近距離欣賞紅樹林的美，雖然只有短短500公尺，但豐富的濕地生態，除了水筆仔之外還有哥倆好的招潮蟹、彈塗魚。

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健行路線：金色水岸自行車步道，從關渡棧橋碼頭→觀海公園→穿越紅色拱橋(關渡大橋)→竹圍→紅樹林生態步道→淡水老街→渡船頭廣場滬尾偕醫館→淡水禮拜堂→小白宮→淡水魚港→海關碼頭→漁人碼頭，全程約10公里。

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心中最美的一段路(關渡到紅樹林)，時而走在林蔭大道、時而走在水岸木棧道，微風徐徐、耳邊傳來陣陣浪潮聲，非常舒服愜意。

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捷運淡水站樓上有紅樹林生態教育館

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全臺最大的水筆仔森林淡水與鹹水的潮汐適合紅樹林生長，佔地約76公頃的「淡水河紅樹林自然保留區」設置一條500M的木質小徑「紅樹林水筆仔生態步道」可近距離欣賞紅樹林的美，雖然只有短短500公尺，但豐富的濕地生態，除了水筆仔之外還有哥倆好的招潮蟹彈塗魚。水筆仔的花

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哥倆好的招潮蟹彈塗魚。走在木棧道時請留意你腳下飛快爬行的小螃蟹們，別踩到他們哦！

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要怎麼去呢？直接去，搭捷運淡水線在紅樹林站下車，往星巴克方向走，旁邊有個涵洞，過涵洞後直直走，就可以看到生態小徑入口，有四隻水筆仔及二隻招潮蟹在向你招手，這裡就是淡水河紅樹林自然保留區啦。

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狗狗也來生態步道認識大自然...

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結束生態步道，有二個行程可以接續。往回走到以沿著淡水河岸自行車道走到關渡。或繼續往前沿著自行車道往淡水老街走漁人碼頭，愜意無比。

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淡水文化園區 (縠牌倉庫)：見證淡水重要歷史時刻的英商嘉士洋行倉庫，是北台灣少數僅存的洋行倉庫之一。

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有點水上人家的感覺...

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捷運淡水站後方有個公園及小魚港...。

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水岸廣場

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馬偕銅像小公園

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馬偕街的滬尾偕醫館：台灣北部第一間西醫院，為當年馬偕博士所開設的。以閩南建築風格搭配西式圓拱窗抬的平房小屋，頗具獨特色。

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淡水日式老屋之旅_1423359

淡水禮拜堂：建於1932年仿哥德式建築，紅磚砌出變化有序外牆、高聳鐘塔搭配彩色鑲嵌玻璃，屋頂上柱頭有尖帽飾。開前有棵高大雞蛋花。雞蛋花沒有美麗傳說、沒有高貴芳姿...淡淡淺黃小花，簡單清新的五花瓣。花語：孕育希望。

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淡水金色河岸

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渡船頭...

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「得忌利士洋行」，為淡水前五大洋行之一...

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小白宮「前清淡水關稅務司官邸」己有百年歷史，建於1862年，西班牙式「半圓拱門」白色建築外觀。在藍天襯托下十分耀眼帶著些許浪漫風情。可鳥瞰淡水河美景。

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榕堤老榕樹河岸

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淡水第一漁港

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遠眺台北港

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淡水海關碼頭：位於淡水紅毛城下方的低矮平台上，視野廣，可遠眺關渡大橋、淡水河口及觀音山...。

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倉庫：歐風造形建於1920年，紅磚外牆厚達37公分，屋架為西式中柱桁架，水平斜撐耐震...。

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真理大學禮拜堂

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淡水漁人碼頭

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夕照 ~~ 漁人碼頭木棧道(左)， 海關碼頭(右)

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滬尾文創園區

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如果對日式老屋有興趣的朋友，可參考，三間(「一滴水紀念館」、「多田榮吉故居」、「日本警官宿舍」)在淡水的日式老屋。後記：有朋友問我：什麼時候去淡水最美？ 我回：上午9:00前...。

淡水 紅樹林 步道

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