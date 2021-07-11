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駱駝峰視野佳！疫後再訪沒有步道的「駱駝峰稜線步道-野柳里登山步道」

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登山路線：[新北萬里] 駱駝峰-駱駝峰稜線步道-野柳里登山步道登山日期：2021/05/08路    程：3.4公里時    間：3小時(含休息、拍攝)

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提醒與感想：野柳市民活動中心->駱駝峰：約20分鐘，沿著馬路前進駱駝峰稜線步道入口->基石：約50分鐘，原始的路線，坡度有點陡，有繩索輔助，雜草很多，最好穿長褲長袖加手套，路旁有些帶刺的植物基石->野柳里登山步道岔路口：約40分鐘，原始路徑，平緩或略陡的下坡，但路線較為清楚，雜草較基石前的路況比少很多野柳里登山步道岔路口->野柳市民活動中心：約30分鐘，緩下坡，整理過的親民步道路況，出步道後則是沿著馬路回活動中心稜線步道前段的路線雜草多，路跡看得出來，但建議第一次走的人，還是要攜帶離線軌跡地圖以備查詢，後面的確有遇到沒標示的明顯岔路，也就剛好可以用到了，全程路程並不長，雖然部分路段有點陡，但可以遠眺遼闊的海景喔!影片及圖片如下

今天將車停在野柳市民活動中心，活動中心的停車空間不算太大，但也停了好幾輛車，停好車後準備啟程囉!

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經過萬里區漁會

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經過港東路3巷，回程會從這條路出來

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經過公車牌港東站

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這裡要右轉往東澳漁港、龜吼海岸的方向；前方有一間廟宇，也有便利商店，還有一間洗手間

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路過公車牌”野柳地質公園站”

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這裡有一間便利商店，附近也有幾間的飯店，原來這裡是野柳啊~可以欣賞女王頭的地方，好多年沒有去過了，不知道現在變得如何了

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在這個停車場旁要右轉，右轉過來有標示往”龜吼漁港”

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來到了”東澳漁港”

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這裡標示有”化妝室”應該是左下方這一間，當時並沒有留意，事後看影片才發現

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左前方就是”駱駝峰”囉!遠看還真的挺像駱駝的呢!

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經過公車牌”東澳站”

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一直順著人行道前進，就可以來到駱駝峰囉!

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到駱駝峰前，會先看到路旁有九孔池

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經過寫著野柳社區的石碑

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近看駱駝峰反而看不出來駱駝的樣子了，在女王頭的立牌旁就可以走進駱駝峰囉!往上或往右方的岩石 皆可以走到駱駝峰

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每次來到海邊都會覺得很開心，因為望向遼闊的大海，心情也會跟著舒暢起來，雖然今天太陽有點大，但感覺沒有到很熱，真是太棒了!

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駱駝峰就像一個小山丘，慢慢地往上方走就到了

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想不到上面有一個基石耶!

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駱駝峰上的視野真是不錯喔!峰上有一個碉堡，可以進去喔!不過在裡面是要蹲著前進的，蹲久了還來挺酸的 >

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透過碉堡內的洞口往外看，又是不一樣的感覺

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返回平地後回望山頂，想不到也是有點高度的喔!接著我們要前往今天要走的步道囉!

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步道口就在駱駝峰的對面，這條步道被稱為駱駝峰稜線步道，但這裡並沒有任何關於步道的標示

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很快坡度就有點陡了，還好陡的地方大多有繩索，邊拉邊前進，不過路徑被很多矮樹叢擋住，樹叢中也有一些花旁邊有很尖的刺，來走這裡 記得穿長袖、長褲，還有順便帶手套喔!因為要拉繩索的地方也不少

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很快就爬到稜線上了，下面的景色一覽無遺呀!看得更遠，看得更廣

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接下來要沿著稜線前進囉!稜線的路況大多都是這樣，矮樹叢爭相的探向路徑，但又不會完全遮住，雖然看得出路徑，但需要揮動你的雙手，撥出一條康莊小小路喔!

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稜線上會有幾處可遙望的展望點!

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前段是矮樹叢，漸漸的，樹越來越高了，路上的草還真是不少啊!

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遇到一處雖然看起來好像是T字路口，但右邊過去只是個展望點，還要再回來的

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返回T字路口，繼續往左

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一段短短的陡下，還好有繩索補助

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又出現一處展望點，這個展望點有一個很突出的岩石

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走沒多久 就來了一小段的陡下，陡下後出現了一段的平緩區，這一小段路面寬了許多，可以稍微暫歇一下，因為接著馬上要陡上一大段路了

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陡坡還好有繩索輔助，不然這段陡坡還真是不好爬啊!所以小心慢行喔!

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陡坡持續中，記得拉繩索前都要試拉一下繩索是否穩固，以策安全喔!

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坡度緩和了一些

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路況差不多都是這樣的原始路徑

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又來了一小段的陡坡

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漸漸的雜草變少了，路線也越來越清楚了，終於來到了基石處，這裡沒甚麼展望，而且附近的蚊子也不少，就不久留囉!繼續前進吧!

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路過砲台遺跡

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過基石後坡，雖然上下坡交錯著，但落差還不會太大

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偶爾都會有這種小岔路，但大多是山壁邊的展望

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漸漸的下坡開始略陡了，部分地方落差有點大，還伴著青苔，所以要小心

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前方出現親民的步道了，這條親民的步道是”野柳里登山步道”，這個岔路口出來 並沒有標示左右往哪裡，這時攜帶的離線地圖就可以派上用場囉，地圖顯示左往仁愛之家，我們則要往右，所以攜帶離線地圖還是有需要的，像這種沒標示的地方就可以派上用場了，也可以少走一點冤枉路

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接下來就都是這種親民路況了

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出現休息平台

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前方又有涼亭，涼亭的展望都不多，反而步道上比較有小景可以眺望

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來到步道口了，前方有個大大的涼亭

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事後發現步道口左邊的路也是可以下去的，只是我們一下來就被前方的涼亭所吸引，就直接往前走了，所以步道下來直走或左轉皆可以相通

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右邊這個岔路沒有標示往哪裡，繼續直走

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過了涼亭繼續前進，走下階梯

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穿過社區

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就接到馬路了

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走出社區到馬路這裡，會看到前方有階梯，所以~當時在步道入口若左轉會從前方的階梯下來，我們在步道出口是直走，則從左邊下來

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接著就順著路邊前進

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來到馬路口，路口要左轉喔!出來的這條路就是一開始提的港東路3巷

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活動中心就在不遠處囉!

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部落格：甄氏Go樂

步道 登山 公園

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