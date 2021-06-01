2000元最美秘境！ 南湖愛心圈谷、五岩峰　南湖大山拍攝點神還原

(南湖圈谷在手，「最美山徑」美名我有)

身歷其境的南湖群峰，擦身而過的南湖大山

此次原本要花五天四夜，一次爬完南湖峰的七座百岳，可惜途中有團員受傷，只好把最重要的南湖大山留給下次，但仍從旁親眼＋清楚目睹帝王之山本尊，小小彌補了心裡的空虛。南湖群峰共計七座百岳：審馬陣山、南湖北山、南湖東峰、巴巴拉山、南湖大山、南湖南峰、馬比杉山；若再加上中央尖山，就是所謂的北一段。其中，南湖大山又有「帝王之山」的盛名，也是新台幣2000元的背面秘境，南護大山矗立其中，一邊還有中央尖山與高山杜鵑，煞氣非凡。

攀登規劃

原定五天四夜（七座百岳），之後更改為四天三夜（四座百岳）Day1:勝光登山口-->多加屯山->木杆鞍部>雲稜山莊(宿)Day2:雲稜山屋->審馬陣山(百岳#84)->南湖北山(百岳#21)->南湖山屋 (宿)Day3:南湖山屋->南湖東峰(百岳#14)->陶賽峰->南湖東南峰->馬比杉山(百岳#72)->大濁水溪河床->南湖山屋 (宿)Day4: (行程取消，下山)南湖山屋->南湖大山(百岳#８)->南湖南峰(百岳#25)-->巴巴山(百岳#31)->南湖山屋 (宿)Day5: (行程取消，下山)南湖山屋->勝光登山口->回台北

(上河文化地圖)

每日行程

Day1：勝光登山口－＞雲稜山屋

前一晚入住宜蘭的南山部落，隔日一早搭車前往勝光登山口（較最原始的「思源啞口」，省下不少時間路程），沿著菜園啟程，BTW，下山如果想省超過兩公里的菜園路程，可以打電話叫接駁車，單趟每人200元，不過是搭沒蓬沒頂的小貨車就是。

(超過2K的菜園道路，據說有上千棵高麗菜)

踢完菜園，接著就開始進入森林，陡上、平路、再陡上，途中看到黃鼠狼，還看到1000元大鈔上的帝雉，感謝天公作美，無風無雨的走完第一天行程。

（隊友發現神鳥帝雉）

（第一次親眼目睹千元神鳥）

（Day1住宿地：雲稜山屋）

Day2：雲稜山屋－＞南湖山屋

半夜開始下雨，一早出發時再加送大風，由於一出雲稜山屋就要開始爬坡，且沿路都是樹根，雨天走起來相當甘苦。一路陡上到審馬陣草原，路程開始平緩，沿路有兩座百岳：審馬陣山以及南湖北山，都是在20分鐘內便可來回的百岳。

（完全沒有視野的審馬陣山，晴天雨天來都一樣）

（南湖北山，同時也是蘭陽溪源頭，當天上來白牆一片）

迅速撿了兩座山頭，再翻過五岩峰，接著便是將近一公里的南湖圈谷下波，走完便是南湖山屋，也常被稱作南湖圈谷山屋。沒有特別去算，但印象中五岩峰應該有五段爬坡，攀爬需要拉繩輔助，看似驚險，慢慢走其實還好，不過雨天要提高警覺就是。

（回程放晴的五岩峰）

（淒風苦雨中抵達今日目的地：南湖山屋）

Day3：南湖山屋－＞南湖山屋

凌晨三點起床，看見放晴的滿天星星，差點痛哭流涕，咬牙穿上昨日溼透的外套和鞋子，透過行進間散發的熱氣來除溼。一開始沿著南湖上圈谷前進，第一站先抵達南湖大山東峰（南湖東峰），接著行經令人震撼的陶賽峰（網路上也有人打「陶塞峰」。登頂陶賽峰所經的石板路，以及下一站的南湖大山東南峰（非百岳）的巨石陣，走起來相當有趣。

（經過前一天的風雨摧殘，看到晴朗的日出超級感動）

（陽光撒落下南湖東峰）

（陶賽峰霸基）

（陶賽峰登頂路上的石板上坡）

（陶賽峰山頂）

（陶賽峰登頂視野）

陶賽峰下山，經過南湖大山東南峰之後，接著前往今日最後一座百岳：馬比杉山。BTW：馬比杉山超過八成的路線在箭竹林穿梭，無論天氣多熱，建議穿著長袖或外套，避免曬傷或刮傷割傷。

（馬比杉山）

馬比杉山下山後，不走原路，改走大濁水南溪的河床回南湖山屋，最後一段的石瀑爬坡，彷彿走了三趟的玉山前峰，走的我精疲力竭叫媽罵爹的，最終摸黑返回南湖山屋。

（只有一小段的河床平路）

（接著便是無限陡上）

（陡上陡上）

（再陡上，好累QQ）

Day4 南湖山屋 －＞勝光登山口

由於昨日有團員在陶賽峰滑倒受傷，無法再爬，領隊決定提早一天下山，包括南湖大山在內的三座百岳，只好下次再來QQ來時下雨，許多風景無法好好欣賞，今日天氣晴朗，包括南湖圈谷、五岩峰，以及2000元的南湖大山拍攝點，可以好好看的夠。

（南湖大山，我們下次見）

（呈現愛心形狀的南湖圈谷）

（五岩峰下山）

（放晴的五岩峰）

此行最重要的兩件事，一是登頂南湖大山，二是拍攝2000元的南湖大山。錯過了一，當然不能錯過二，好巧不巧，在南湖大山北峰登山口，發現一處有收訊的地方，上網一查發現原地就是拍攝點（差點錯過）！拍完，心滿意足地下山，這次沒爬到的，疫情過後一定補回來！

（神還原2000元背景，南湖大山、中央尖山，以及高山杜鵑）

（南湖大山佐中央尖山和高山杜鵑）