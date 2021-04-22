浪花滾滾！ 觀賞連綿延長的「老梅綠石槽」 前行燈塔+漁港+淡水夕陽

總里程數：4.50KM，總時數：3小時28分鐘(含休息) 已好久未曾登山，今日先從事輕鬆的健行、賞景兼拍照活動，先是到老梅午餐，隨後去觀賞老梅綠石槽，剛開始的確有些失望，因綠石槽非常少，但隨著往前行，漸入佳境，而來觀賞的遊客也非常多，而後是富貴角燈塔、富基漁港等，如此的行程，竟然也碰到3個登山隊，其中包括福佳登山隊，也巧遇多位認識的山友，如河來兄、國鏗兄及梅育等，真是有志一同。隨後到劉家肉粽買肉粽，並搭車至淡水賞夕陽。 11:41剛到達老梅海濱。 11:43許多遊客觀賞老梅綠石槽。 11:45管窺老梅海濱。 11:46老梅海濱愛心。 11:49斷簷殘壁有懷舊之情。 11:52藍天白雲好風光。 11:54碉堡遺址。 11:57海濱殘柱增添景緻之美。 12:00小小孩逐浪花。 12:07沙灘之鏡。 12:08前端綠石槽了了無幾。 12:16綠石槽開始呈現。 12:23用長鏡頭拍攝綠石槽。 12:29白浪綠石槽。 12:31拍攝綠石槽。 12:32觀賞綠石槽及浪花。 12:34觀賞綠石槽及浪花。 12:34用長鏡頭拍攝綠石槽。 12:35用長鏡頭拍攝綠石槽。 12:35用長鏡頭拍攝綠石槽。 12:37浪花拍打綠石槽海岸。 12:39浪花拍打綠石槽海岸。 12:39綠石槽與遠方雷達。 12:43浪花拍打綠石槽海岸。 12:44浪花拍打綠石槽海岸。 12:48綠石槽連綿延長。 12:49浪花拍打綠石槽海岸。 12:51海濱的倒影。 12:54綠石槽溝渠。 12:54綠石槽連綿延長。 12:54綠石槽連綿延長。 12:55綠石槽景緻之美。 12:56綠石槽景緻之美。 12:57常鏡頭所拍之綠石槽。 12:58綠石槽連綿延長。 12:59綠石槽連綿延長。 13:05綠石槽景緻之美。 13:06綠石槽景緻之美。 13:07海濱沙灘之美。 13:08風稜石之美。 13:15觀賞綠石槽的人群。 13:16遠眺綠石槽海濱。 13:17步道旁的蜥蜴。 13:21風稜石之美。 13:24蝴蝶採花蜜。 13:26風稜石之美。 13:27富貴角步道長滿原生百合花。 13:29富貴角步道長滿原生百合花。 13:30風稜石海灘也有綠石槽。 13:44富貴角燈塔。 13:48回望海濱。 13:50富貴角燈塔。 13:51富貴角燈塔。 13:53富貴角燈塔。 13:54富貴角燈塔遠眺風稜石海岸。 13:55富貴角燈塔遠眺雷達。 13:57富貴角燈塔。 14:04與世無爭的貓咪。 14:07富貴角燈塔。 14:09富貴角燈塔全景。 14:12遠眺富貴角燈塔。 14:14以百合花為前景拍攝富貴角燈塔。 14:16以百合花為前景拍攝富貴角燈塔。 14:17百合花。 14:18以百合花為前景拍攝富貴角燈塔。 14:18以長鏡頭拍攝漁船。 14:27富貴角步道。 14:35富基漁港一景。 14:38富基漁港一景。 14:41富基漁港一景。 14:43富基漁港一景。 14:48暗礁上垂釣。 14:50暗礁上垂釣。 14:51暗礁上垂釣。 14:52富基漁港ㄩ。 14:54遠眺富基漁港。 14:55婚紗廣場一景。 15:00婚紗廣場一景。 15:01當我在拍攝婚紗廣場時，淑敏前往劉家肉粽購買粽子。 15:07婚紗廣場一景。 15:08遠眺富基漁港。 15:08婚紗廣場一景。 15:08婚紗廣場一景。 16:21淡水滬尾漁港。 16:31遠眺觀音山。 17:14夕陽餘暉下的船隻。 17:15遠眺關渡大橋。 17:35垂釣者。 17:40垂釣者收穫。 17:44淡水夕陽景觀。 17:45淡水夕陽景觀。 17:47覓食的小鳥。 17:56黃因鳥隻歸巢。 17:59淡水夕陽景觀。 18:00淡水夕陽景觀。 18:01淡水夕陽景觀。 18:05淡水夕陽景觀。 18:07淡水夕陽景觀。 18:27淡水海邊街燈亮起。 18:29淡水海邊街燈亮起。 18:33淡水海邊的街頭藝人。 18:39淡水夕陽餘暉。 18:57淡水海邊的街頭藝人。 航跡圖。 航跡統計資料。