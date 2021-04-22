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浪花滾滾！ 觀賞連綿延長的「老梅綠石槽」 前行燈塔+漁港+淡水夕陽

健行筆記 / 健行筆記張春祥

總里程數：4.50KM，總時數：3小時28分鐘(含休息) 已好久未曾登山，今日先從事輕鬆的健行、賞景兼拍照活動，先是到老梅午餐，隨後去觀賞老梅綠石槽，剛開始的確有些失望，因綠石槽非常少，但隨著往前行，漸入佳境，而來觀賞的遊客也非常多，而後是富貴角燈塔、富基漁港等，如此的行程，竟然也碰到3個登山隊，其中包括福佳登山隊，也巧遇多位認識的山友，如河來兄、國鏗兄及梅育等，真是有志一同。隨後到劉家肉粽買肉粽，並搭車至淡水賞夕陽。707eb744d4c633bc2a63a12d7df4ec5d.jpg11:41剛到達老梅海濱。b6371bc72d5088c785f19b617e60a265.jpg11:43許多遊客觀賞老梅綠石槽。cf1491fa2534cece100b7c148dcaff40.jpg11:45管窺老梅海濱。3d8132858143d13e66033dfb31c59d9c.jpg11:46老梅海濱愛心。a1794c5c3e64e74bdee218310f59bd6f.jpg11:49斷簷殘壁有懷舊之情。766f941812935b50ea2b40cbecc9f49c.jpg11:52藍天白雲好風光。ffcd0a585da8cf085bebb3309c10dbf1.jpg11:54碉堡遺址。2e24aeee02640566d70222eaf36cfc4b.jpg11:57海濱殘柱增添景緻之美。809ea535d9cc50038f4f2ed867479387.jpg12:00小小孩逐浪花。399e16401342d3edd7961f5d37327f28.jpg12:07沙灘之鏡。e80e3037d9489ba29014bf0048ec8754.jpg12:08前端綠石槽了了無幾。265f6ed825c708f2871df7bcd95a101a.jpg12:16綠石槽開始呈現。a5387d5fa56454030c3c0a688fdc0782.jpg12:23用長鏡頭拍攝綠石槽。bfbaa1da1276d18abb0866a33ef9f6e0.jpg12:29白浪綠石槽。9b1c261e72425b10503820f9f82da4ad.jpg12:31拍攝綠石槽。9ee7416f1174f7e3ee6eb8b3a976bda9.jpg12:32觀賞綠石槽及浪花。f0c2902720b6199bf94367b7f1a0310e.jpg12:34觀賞綠石槽及浪花。4deb9506b323ac1e9ffd2f9a0fcef098.jpg12:34用長鏡頭拍攝綠石槽。94f6bf06ff78f22480433dcfb86b4c4f.jpg12:35用長鏡頭拍攝綠石槽。5f5c915b5ae7a5a8c0563bbce5b13c85.jpg12:35用長鏡頭拍攝綠石槽。9ce602947eb7f33180c39e9fde2914ec.jpg12:37浪花拍打綠石槽海岸。4393b288b8d37b7e92a2d3c117bb4760.jpg12:39浪花拍打綠石槽海岸。744b5adc6db12ab66ec4c6ef6f940b83.jpg12:39綠石槽與遠方雷達。e17258070af5225f1f5cc4afe3df092e.jpg12:43浪花拍打綠石槽海岸。2f8331311cbb068dbd92a969b062950d.jpg12:44浪花拍打綠石槽海岸。203eb951281d54fba3d2d26cf4b0905b.jpg12:48綠石槽連綿延長。1a20ab5f30582f8f922f33113c5d4121.jpg12:49浪花拍打綠石槽海岸。a86d1cdb3a8668fe9f9e821c8469453e.jpg12:51海濱的倒影。ab22641f3c4b0c37596db1351c009b98.jpg12:54綠石槽溝渠。f1d25746b68a6b7112fc11a422ce78c5.jpg12:54綠石槽連綿延長。a3552295a0d5e797df17306552082412.jpg12:54綠石槽連綿延長。02f15c7fda2dcf76f5c0eaa47c9883c4.jpg12:55綠石槽景緻之美。3364a9e5180fc38884f80c353e8e78d7.jpg12:56綠石槽景緻之美。3562a34221cb4c4194b013c40b73a802.jpg12:57常鏡頭所拍之綠石槽。8d76944406bb35b9c784b3a1c81535f9.jpg12:58綠石槽連綿延長。f831fc6fc4e967a43f1c761e0676345c.jpg12:59綠石槽連綿延長。c08870e519dd15672be08b9c245d1c9f.jpg13:05綠石槽景緻之美。b61dd6f76145c3b8a85f4ad23d26da1c.jpg13:06綠石槽景緻之美。0cedbb7b4c2ba3809aab2fc6fed74574.jpg13:07海濱沙灘之美。69231703b0f4e947b32e875b68a36afb.jpg13:08風稜石之美。a4bd10edc7244194fd3a9abfec7d7153.jpg13:15觀賞綠石槽的人群。1c1eb496c41611c541cb091c1b91a399.jpg13:16遠眺綠石槽海濱。3eb2c9fba03e329cb8853ec2cf9bfde3.jpg13:17步道旁的蜥蜴。71c703c3e9a22d1e57dea33dea6b10ab.jpg13:21風稜石之美。b76748f04834bb4cf69a7285f45175b2.jpg13:24蝴蝶採花蜜。404943c056a02943d82cbdf616e972e3.jpg13:26風稜石之美。952fe268dd11d5d67f8a2fcc575cad7d.jpg13:27富貴角步道長滿原生百合花。6abed91fb1d5199566aacf1c09ffc941.jpg13:29富貴角步道長滿原生百合花。04b6e92a10961a8ed0a81396f433d4b0.jpg13:30風稜石海灘也有綠石槽。6fa92ee4710f64ab1eb0b1f1ac58421e.jpg13:44富貴角燈塔。a991230d534a4a45eb865773c16f713d.jpg13:48回望海濱。a58f5d5686b2ef61093971c99904fe26.jpg13:50富貴角燈塔。40affc17b936a62997832c3cdc10472e.jpg13:51富貴角燈塔。9748a4f27e5bbb803212d41bcc1c7a92.jpg13:53富貴角燈塔。0ab23c2c3fd218a04947abf38e99b00f.jpg13:54富貴角燈塔遠眺風稜石海岸。15517038791b6a56b6defebe7a695d9b.jpg13:55富貴角燈塔遠眺雷達。ef23c5aeffb32bcba54a05cdce686723.jpg13:57富貴角燈塔。ca79afb27c654ad319fa885c20c1fa68.jpg14:04與世無爭的貓咪。0933589b9d3a97830d3cc4f3cfd26e83.jpg14:07富貴角燈塔。e23e85250196e4c86f06f1a723859da7.jpg14:09富貴角燈塔全景。d29b14ca2e48741eb34ea2943dca5b59.jpg14:12遠眺富貴角燈塔。12343a43e4121302788cc5f7722fd971.jpg14:14以百合花為前景拍攝富貴角燈塔。c13175450f6d2ad8145a80899a063162.jpg14:16以百合花為前景拍攝富貴角燈塔。038bd3ad0c6ed25e45987125efc513dc.jpg14:17百合花。212a4b467991bc0a94e04412e6765a4f.jpg14:18以百合花為前景拍攝富貴角燈塔。43e4acc5345b6cd21595d08dcf773371.jpg14:18以長鏡頭拍攝漁船。2482ec16fcb057462e8a0347ab6690bd.jpg14:27富貴角步道。18d08bed173a25a973ef062774384e26.jpg14:35富基漁港一景。e0f20e6a177fcfdb965f2ba4f09e51fa.jpg14:38富基漁港一景。9bcafa38fcd0775831015b071fd43d75.jpg14:41富基漁港一景。c14191f4fda1ce4ee67f169db62761a3.jpg14:43富基漁港一景。7c07554bac056718f15ecc9348b680cf.jpg14:48暗礁上垂釣。79e17efc69e2109cc5a585c7f470b4b3.jpg14:50暗礁上垂釣。7fade21919a3594add83737a00e38830.jpg14:51暗礁上垂釣。2d82e93a0e921c62f0c9e8ffdee3e099.jpg14:52富基漁港ㄩ。e98ecaf31da5da39bde52cca1bb0e12c.jpg14:54遠眺富基漁港。b50713db1d2bde79c2a243e4f9f681a6.jpg14:55婚紗廣場一景。fc754faf90b8d19045863ee8fa1190d9.jpg15:00婚紗廣場一景。a7ec9b1b6a2f4a78c18054ff0e216928.jpg15:01當我在拍攝婚紗廣場時，淑敏前往劉家肉粽購買粽子。352213aa40f8de0c6ec722e2b609f679.jpg15:07婚紗廣場一景。1c6528987243a9e18fbe9586e46252f2.jpg15:08遠眺富基漁港。02aa7310ea26f440d9dcb2e87639c333.jpg15:08婚紗廣場一景。918da7e83319879d2425952d6ec033b8.jpg15:08婚紗廣場一景。7d30193c0b695e5deba0590a85518a50.jpg16:21淡水滬尾漁港。f4dfaff1a4fa2b27090fac721baf668d.jpg16:31遠眺觀音山。b5ba0f6103e925a338ba676c2f2d07bc.jpg17:14夕陽餘暉下的船隻。602857c828c4e4844be3cc024f41189c.jpg17:15遠眺關渡大橋。6841ff5dd6eba08a9b57da5fe0377d0b.jpg17:35垂釣者。350ed38355210465a3cb143a81e634bf.jpg17:40垂釣者收穫。d73313df5ed98a1faa7a6cd57a752b4a.jpg17:44淡水夕陽景觀。03c2ca41d9dfb350f8029f118ca23630.jpg17:45淡水夕陽景觀。14c4d4807d48bd7610a01f3863bca8e5.jpg17:47覓食的小鳥。0655e0c81e282fecba0fd1a1825bb7d3.jpg17:56黃因鳥隻歸巢。3a10e78d90947ccb63f9a5b101f4167d.jpg17:59淡水夕陽景觀。74dbd25e632fe3138cac2381b28fb172.jpg18:00淡水夕陽景觀。515cf0f236a9e7f039b866a11e8a928a.jpg18:01淡水夕陽景觀。156893e2c1e27a1c2ea251416b86677e.jpg18:05淡水夕陽景觀。cfbce865f279026f6ccdb58c9d1f7462.jpg18:07淡水夕陽景觀。451a0d5d6d15b928e28814db734ff502.jpg18:27淡水海邊街燈亮起。20432d967d7d6cb2a2940003ceb7f5de.jpg18:29淡水海邊街燈亮起。02f24bb01a1a1466e8927bc36080dcaf.jpg18:33淡水海邊的街頭藝人。74decce8cbcf5090bca2a20ea52a6e6c.jpg18:39淡水夕陽餘暉。e0764762b1728bcdc4a154c847285cb5.jpg18:57淡水海邊的街頭藝人。ffff13a61af3c66bae9c7db938798c70.jpg航跡圖。dd39c47371e1beedb43bcf94d54a1c08.jpg航跡統計資料。

淡水 步道 登山

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