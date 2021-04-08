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我在金面山步道拍美照！ 捷運西湖站便利可到 & 城市美景盡收眼底

Funliday / Funliday - 旅遊規劃社群平台

作者：Funliday-Claire

於 2021/03/03 出發，總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 捷運西湖站、內湖清代採石場、剪刀石。 一個超級便利的景點，捷運可以到！又可以俯瞰整個台北市 聽說夜晚也很漂亮

第 1 天

捷運西湖站 | 5 分鐘

今天的旅遊登山路線可以說是非常方便，只要搭捷運坐到「西湖捷運站」步行大約20分鐘就可以到登山口了。在登山口附近因為都是社區民宅，對居民來說金面山就像是他們的後花園吧‼️覺得很酷，但說真的要找停車的地方可能會浪費時間，所以建議大家還是搭乘捷運就ok了

捷運西湖站。圖／Claire
捷運西湖站。圖／Claire

捷運西湖站。圖／Claire
捷運西湖站。圖／Claire

捷運西湖站。圖／Claire
捷運西湖站。圖／Claire

內湖清代採石場 | 1 小時

從登山口進入後，走了不到15分鐘便可以看到從清代就留下的採石場，在過去出產石英砂岩石材，可是臺北城築城的官方採石場呢‼️1998年臺北市政府公告指定「內湖清代採石場」為市定古蹟， 對於古蹟來說是有一定的獨特性呢！也覺的古代的人們真的很偉大，就這樣把切割後的石材堆疊成階梯，陽光灑落下都會有閃閃亮亮的很漂亮，可以說是前人種樹，後人乘涼，才能夠讓我們後人有這個步道可以走

內湖清代採石場。圖／Claire
內湖清代採石場。圖／Claire

內湖清代採石場。圖／Claire
內湖清代採石場。圖／Claire

內湖清代採石場。圖／Claire
內湖清代採石場。圖／Claire

剪刀石 | 3 小時

接著到了最夯景點「剪刀石」，是許多網美及網帥的拍照打卡景點，從這裡開始就設有繩索，如果對於爬山初學者來說，確實有些高度及挑戰性，但其實只要有一個合適的運動鞋、適時適量補充水分、累了就先在旁邊休息，相信是非常ok的。會有一種飛簷走壁的感覺，哈哈

論劍亭 | 1 小時

到論劍亭，這裡是一座涼亭可以休息，當然沒有劍，但我很好奇為什麼要叫這個名字，網路上真的找不到🥲 這裡的牆壁上張貼者許多登山客的照片，看起來還真非常有歲月的痕跡、年代久遠的感覺呢‼️

論劍亭。圖／Claire
論劍亭。圖／Claire

論劍亭。圖／Claire
論劍亭。圖／Claire

論劍亭。圖／Claire
論劍亭。圖／Claire

捷運港墘站 | 15 分鐘

挑戰完金面山後～直接往捷運港墘站的方向走，準備前往下個目的地，其實金面山有很多路線可以走，也可以走很久(我有看到網路上分享路線可以走到11多公里)這個之後或許我可以挑戰一下，這次就先跳過

捷運港墘站。圖／Claire
捷運港墘站。圖／Claire

737巷美食街 | 10 分鐘

往捷運港墘站的路途中意外的經過737巷美食商圈，一條街就有超多美食商家攤販集聚一堂，可以說是在地人的廚房呢‼️麵食、冰品、雞排鹽酥雞、牛排、滷味、蔥油餅、手搖飲、傳統甜點雞蛋糕、車輪餅什麼都有（講到都餓了）很推薦大家來逛逛哦

737巷美食街。圖／Claire
737巷美食街。圖／Claire

藍家割包 | 1 小時

接著當然就是吃晚餐的時刻，坐捷運來到了公館，真的很久沒來到這裡逛逛，在我學生時期的時候常常和朋友來這裡呢‼️不禁感到有些懷念。 在這裡相信有一間美食已經有名到一個不行，就是「藍家割包」，也是米其林必比登推薦的店家呢，必吃的是招牌割包，我每次都是外帶邊走邊吃，內用感覺要排好久，味道是沒有改變，價格反倒是漲了不少，我覺得變太貴，不如去吃石家割包比較划算，肉還很大塊

藍家割包。圖／Claire
藍家割包。圖／Claire

藍家割包。圖／Claire
藍家割包。圖／Claire

藍家割包。圖／Claire
藍家割包。圖／Claire

陳三鼎黑糖青蛙鮮奶創始店 | 1 小時

公館第二個知名美食就是陳三鼎珍奶呀～🧋幾乎每次來都一定會買一杯來喝，珍珠是現煮還有熬黑糖，很香又很軟Q，但現在店面的名字已經不叫陳三鼎了，但也是他們家出來開的，感覺黑糖味道有變比較淡，但我覺得一樣好喝唷

陳三鼎黑糖青蛙鮮奶創始店。圖／Claire
陳三鼎黑糖青蛙鮮奶創始店。圖／Claire

陳三鼎黑糖青蛙鮮奶創始店。圖／Claire
陳三鼎黑糖青蛙鮮奶創始店。圖／Claire

延伸閱讀：捷運可到X城市美景盡收眼底！我在金面山步道拍美照～🤳

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