快訊

李義祥說謊現場不只一人 家屬爆氣：真的惹我們生氣了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臺北大縱走-看見百態「菇菇人生」　可獨自優雅，也可聚落生活！

健行筆記 / 健行筆記Chin天天異想世界

「臺北大縱走」連續走了三年，除了依季節去感受大山大水外，其實近身的小物更能帶來深刻的感受。開始走大縱走是想要體驗「人的潛力是無底限的...」這句話到底是不是真的，所以開始了自我挑戰。從最美的第三段開始，一週走一段，歷時一個半月，七段分七次走...隨心情選擇路段跳著走，從小油坑開始，以小油坑結束...。第2年，依不同季節去感受大自然。第3年了，還有什麼不同的動力讓我再次踏上臺北大縱走...。慢慢走在步道上，常有很多不同的事物吸引我的視線。除了，各式季節花卉、雲霧、夕彩外。茹菇的百態常吸引我的視線。

  • 第1段關渡至二子坪   捷運關渡站開始，沿著學園路，忠義山親山步道、下青礐步道、貴子坑步道、清天宮、面天坪、二子坪步道   拓印柱：貴子坑步道(北)

  • 第2段 面天坪至小油坑   興福寮登山口→向天池步道、面天坪、大屯西峰、大屯南峰、大屯主峰、大屯山觀測站、鞍部、竹子湖、水尾巴拉卡步道、頂湖海芋步道、陽明溪溪畔步道、小油坑   拓印柱：大屯西峰(走)、大屯南峰(縱)、大屯山觀測站平台(大)

  • 第3段 小油坑至風櫃口   由小油坑出發，登七星山主峰、東峰，接冷水坑、擎天崗、石梯嶺、頂山至風櫃口   拓印柱：七星山主峰(西)、七星山東峰(東)、風櫃口(北)

同樣是菇菇，人生大不同~~

我，獨自優雅~~b0510753b087a9541924d69b78a992ad.png

雖群居，但保持應有距離

f0e7c268414b1329ffd9a5d192b27ed3.png

家族聚落 - 飄在空中的水母

9091fe50bf25cf3d6197ece081108140.png

巧克力牛奶，我想我餓了...

5954347ad522db73fc4928628983830f.png

森林聚落~

c6a916c73f2cbcc31ccaa51dd6888496.png

靈芝家族??

01e45e55e647bf4d2b5a290ce45efcae.png

小喇叭，音質應該很美吧！

c88f0841d4576aec92b4f62ec2367146.jpg

哇！好想挑戰數數看倒底有幾隻小雨傘？ 密集恐懼症者跳過...

bc51050bd131caeedb76509f44b6b43c.png

偽靈芝?? 如果是真的應該很值錢吧！

0ef7b3b85e45ffbca55170122a4a00cb.png

我，一人獨大。不好意思吃太多了...

426dcb958a7d6c7c1e774ceb5d9c34b1.png

雖然密集，但我們是一家人，應該沒關係吧！

7632387be0c35efcef5503c9dad4b603.png

雖然出XX，但不染...

0a3c9ff7fd6553e04625989d559df249.png

偶而也要與異族相處...。

f39d5857cea657081b8e0950fec3112e.png

擎天崗「迷幻魔」??

69786c074593a8132ee626b9c6555f06.png

大菇小菇 落樹幹

ca1edb607e1ed9f8bf32b741932e0670.png

我們是一個大家族，雖然現在是少子化...

02d942dd81fbdfcb7c2e768cc24f355e.png

小白傘 朶朶開

bd438cb426ea72478b8ca29e6e4b1109.png

自成山水畫

b7f62dcefd97097ea9172a0b21e6fc00.png

我不是吃過的口香糖

9441f7f43eec21184d4ef4d3b2a3652f.png

亂中有序

858880670e1226b674989d8612565446.png

雖然有皺紋，但我很年輕...

b77c1ae2a2f2b1cd52a5adadb9e23cdf.png

我想要比山高...

518ef56b6a6a1f8c018d0241472e96f9.jpg

我們是現代家族

7649a11b359998dacf14e85c6fa7904c.jpg

希望有一天，可以展翅飛翔...

4007b7849f1f1b1e60e7429a531e4cf7.png

我不是小白花...

38837c21b1d5f378461944fdfd0b998e.png

為綠森林添加可愛氛圍...

823b04d7b8bf6abfc798062911d16ca2.png

bf4be17e5e30b7b083f59af6a0e0fccb.png

在這最美麗的步道上，結束大縱走1-3段。

9469f92f20bf8f0ef401c4f3a52f4cbb.jpg

產量豐盛啊！每個位置都站好站滿...

ccdc4fedde4f20ca7a35dff58ed8c51b.jpg

步道 登山 巧克力

延伸閱讀

【食譜】和風菇菇歐姆蛋〞蛋素版歐姆蛋～

「臺北大縱走」2021全新減脂企劃！7段路程消耗38000大卡，花卉山林溪谷一次滿足

淡水建物擋大屯山天際線 新北訂統一標準限高

陽明山水牛母女運金山 獸醫師：陽管處沒警覺性？

相關新聞

臺北大縱走-看見百態「菇菇人生」　可獨自優雅，也可聚落生活！

「臺北大縱走」連續走了三年，除了依季節去感受大山大水外，其實近身的小物更能帶來深刻的感受。開始走大縱走是想要體驗「人的潛力是無底限的...」這句話到底是不是真的，所以開始了自我挑戰。從最美的第三段開始

粉紅浪漫大爆發！ 新北三峽「大熊櫻花林」三色寒櫻耀眼綻放

又到了賞櫻花的季節，這是我第一次到三峽大熊櫻花林來賞櫻花，沒想到才一月中旬櫻花就開的這麼耀眼，大熊櫻花林的櫻花種類可多呢!從一月份道四月份就陸陸續續有各式的櫻花在山頭上綻放著! 我們去的時候看到

冰雪奇景！ 2021「太平山」第一場雪 「台灣山毛櫸國家步道」美不勝收

2021年1月1日早上7：45分，太平山【台灣山毛櫸國家步道】降下今年太平山的第一場雪.... 2020的最後一天，下班、洗澡、吃晚餐，帶了睡袋與一推零食，便匆匆前往太平山售票口排隊，準備迎接

相約在明年！ 苗栗銅鑼「杭菊秋色圖」令人回味不已

四季碧綠長春的臺灣，哪裡有異樣的美麗色彩，哪裡就會引來遊人青睞，浪漫的紅色深秋楓槭，珍貴的金黃高山山毛櫸，近幾年熱絡的北國風情－落羽松……，無一不成為大家追逐的小確幸。那稀有難得的絢爛色彩，不僅如詩般

假日限定IG美拍秘境！小土丘、雲水觀、金字塔　新竹新埔「雲夢山丘」免門票景點

雲夢山丘是我在最近在ig上經常看到的夯點之一，想說路途不會太遠就去看看，沒想到我去的那天風和日麗，天空的雲好夢幻，看著小山丘上的雲好美！我明白了為什麼園主會取名為雲夢山丘了！ 來的時候用g

樹濤聲彷彿聽浪！ 在「墾丁落山風」的季節造訪島南森林

上一次造訪墾丁國家森林遊樂區應該是唸小學的時候，當時懵懵懂懂的跟著爸媽走，除了鐘乳石洞之外，對這裡沒有留下其他印象。剛好墾丁國家森林遊樂區這次也在「山林美境尋寶石」的名單裡，於是便趁著家族旅遊的機會再

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。