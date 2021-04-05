臺北大縱走-看見百態「菇菇人生」　可獨自優雅，也可聚落生活！

「臺北大縱走」連續走了三年，除了依季節去感受大山大水外，其實近身的小物更能帶來深刻的感受。開始走大縱走是想要體驗「人的潛力是無底限的...」這句話到底是不是真的，所以開始了自我挑戰。從最美的第三段開始，一週走一段，歷時一個半月，七段分七次走...隨心情選擇路段跳著走，從小油坑開始，以小油坑結束...。第2年，依不同季節去感受大自然。第3年了，還有什麼不同的動力讓我再次踏上臺北大縱走...。慢慢走在步道上，常有很多不同的事物吸引我的視線。除了，各式季節花卉、雲霧、夕彩外。茹菇的百態常吸引我的視線。

第1段關渡至二子坪 捷運關渡站開始，沿著學園路，忠義山親山步道、下青礐步道、貴子坑步道、清天宮、面天坪、二子坪步道 拓印柱：貴子坑步道(北)

第2段 面天坪至小油坑 興福寮 登山 口→向天池步道、面天坪、大屯西峰、大屯南峰、大屯主峰、大屯山觀測站、鞍部、竹子湖、水尾巴拉卡步道、頂湖海芋步道、陽明溪溪畔步道、小油坑 拓印柱：大屯西峰(走)、大屯南峰(縱)、大屯山觀測站平台(大)

第3段 小油坑至風櫃口 由小油坑出發，登七星山主峰、東峰，接冷水坑、擎天崗、石梯嶺、頂山至風櫃口 拓印柱：七星山主峰(西)、七星山東峰(東)、風櫃口(北)

同樣是菇菇，人生大不同~~

我，獨自優雅~~

雖群居，但保持應有距離

家族聚落 - 飄在空中的水母

巧克力牛奶，我想我餓了...

森林聚落~

靈芝家族??

小喇叭，音質應該很美吧！

哇！好想挑戰數數看倒底有幾隻小雨傘？ 密集恐懼症者跳過...

偽靈芝?? 如果是真的應該很值錢吧！

我，一人獨大。不好意思吃太多了...

雖然密集，但我們是一家人，應該沒關係吧！

雖然出XX，但不染...

偶而也要與異族相處...。

擎天崗「迷幻魔菇」??

大菇小菇 落樹幹

我們是一個大家族，雖然現在是少子化...

小白傘 朶朶開

自成山水畫

我不是吃過的口香糖

亂中有序

雖然有皺紋，但我很年輕...

我想要比山高...

我們是現代家族

希望有一天，可以展翅飛翔...

我不是小白花...

為綠森林添加可愛氛圍...

在這最美麗的步道上，結束大縱走1-3段。

產量豐盛啊！每個位置都站好站滿...