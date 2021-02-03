粉紅浪漫大爆發！ 新北三峽「大熊櫻花林」三色寒櫻耀眼綻放

又到了賞櫻花的季節，這是我第一次到三峽大熊櫻花林來賞櫻花，沒想到才一月中旬櫻花就開的這麼耀眼，大熊櫻花林的櫻花種類可多呢!從一月份道四月份就陸陸續續有各式的櫻花在山頭上綻放著!

我們去的時候看到的是三色寒櫻，園區最先開花的就是三色寒櫻了。

大熊櫻花林就是之前的熊空櫻花林，因為熊空二字已被位於上方的熊空茶園註冊使用故改名為大熊櫻花林，是一處以賞櫻為主的觀光農場，園區內種了多種櫻花約2500棵的各類櫻花，三色寒櫻、八重櫻、香水櫻、富士吉野櫻、墨染、染井吉野櫻，從元月初開始開花一直到四月中只要上山來就有櫻花可賞喔!

喜歡賞櫻的朋友可以依照園方的公告的日期和方位前往賞櫻拍照喔!

藍天白雲以櫻花為伍與群山相伴，真的美不勝收啊!

園區裡少數的藍色座椅是大家拍照打卡的熱點之一。

這一波櫻花綻放的是寒櫻，再繼續往上走還有一大片的櫻花林含苞待放著。

白色鳶尾花

櫻花林間的小瀑布

假日上山賞櫻花的人還挺多的，雖然拍照時拿下口罩，沒拍照時建議還是戴上口罩保持社交距離喔!

再往上走還有富士吉野櫻、海芋、染井吉野櫻....年後還有機會上山的話又是另一種風情了!

大雄櫻花是一個以櫻花為主題的休閒農場，也是有賣咖啡飲品和簡單的料理，阿珠珠沒有在此用餐拍完照就先下山了。

園區很大可以賞櫻花兼健行爬山，園主還準備了很多的愛心手杖免費使用，下山後再放回即可唷!

另外提醒朋友假日車多車子可以不要開上來，路邊有可以停車的地方就可以先停在下面再步行入園即可喔，園區入口處停車位不多!

旅遊拍照日期2021/01/24

大熊櫻花林

地址:三峽區竹崙路228號之1

電話:02 2668 1386



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