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冰雪奇景！ 2021「太平山」第一場雪 「台灣山毛櫸國家步道」美不勝收
2021年1月1日早上7：45分，太平山【台灣山毛櫸國家步道】降下今年太平山的第一場雪....
2020的最後一天，下班、洗澡、吃晚餐，帶了睡袋與一推零食，便匆匆前往太平山售票口排隊，準備迎接2021年。
晚上10點多抵達售票口，已經有20幾台車在排隊等待入園。3：20開放入園，此時售票口的氣溫是7度，嗚呼！好興奮~
?2021元旦紀念書籤
?05：20抵達翠峰湖停車場
清晨5點，濃霧，停車場周邊的景色美不勝收，一片雪白寂靜。
天氣多雲，第一道曙光..看來是非常渺茫，大部分的人還是不放棄一絲絲希望，紛紛往望洋山步道而去。
我們一開始即鎖定了【台灣山毛櫸國家步道】，等待天亮吃完早餐，出發吧！
?停車場通往步道口的景致?抵達步道口出發了?哥哥在500m處說他腳痛，只好走回去車上等我們....?沿途景色太美，慢慢走，聆聽白與綠譜出的交響曲?令人嘆為觀止...美到無法形容的雪白世界?穿黃色衣服的阿姨說樹上的冰可以吃?好好吃，一口接一口好開心~?抵達山毛櫸，另一種境界的絕美！?雪戰開打！?終點到了，好夢幻
太平山莊、見晴古道與翠峰湖人滿為患，此時此刻在【台灣山毛櫸國家步道】終點的我們，幾乎要包場了。
謝謝路上一對穿黃色外套的夫妻，熱情溫暖讓孩子初嚐最天然的冰，巧克力即時撫慰了小孩回程時的疲累。
感謝另一對從桃園來的熱血夫妻，用他們的手機幫我們拍的合照，兩支手機分別在路上和抵達終點後，拍照拍到完全沒電.....
新年第一天，以冰雪奇景祝福大家新年快樂！
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