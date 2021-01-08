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冰雪奇景！ 2021「太平山」第一場雪 「台灣山毛櫸國家步道」美不勝收

健行筆記 / 健行筆記陳榆翔

4ae2d3385dd9f00e74ef04126ee22d1c.jpg   2021年1月1日早上7：45分，太平山【台灣山毛櫸國家步道】降下今年太平山的第一場雪....

   2020的最後一天，下班、洗澡、吃晚餐，帶了睡袋與一推零食，便匆匆前往太平山售票口排隊，準備迎接2021年。

    晚上10點多抵達售票口，已經有20幾台車在排隊等待入園。3：20開放入園，此時售票口的氣溫是7度，嗚呼！好興奮~

?2021元旦紀念書籤898cab19e03385e17369c6caba090b56.jpg

?05：20抵達翠峰湖停車場

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    清晨5點，濃霧，停車場周邊的景色美不勝收，一片雪白寂靜。

    天氣多雲，第一道曙光..看來是非常渺茫，大部分的人還是不放棄一絲絲希望，紛紛往望洋山步道而去。

     我們一開始即鎖定了【台灣山毛櫸國家步道】，等待天亮吃完早餐，出發吧！

?停車場通往步道口的景致54afb4b6ea55eca5d555bad21adaa399.jpg657b067bcb2f38c630af6c0562c87b3e.jpgfddc08c7ef6b5b293643030c736b5d33.jpg58cb7e0037230441d16699a12f3b3f14.jpg?抵達步道口出發了80dbd6f6bbc0632e13f71436c3a556c4.jpg53ab1c04170045b06735b3057651df24.jpg?哥哥在500m處說他腳痛，只好走回去車上等我們....53f844f3fac6c0e416e56d5de1a89d2f.jpg621ddd7cf2bb37d22b314e5c4af0d505.jpg?沿途景色太美，慢慢走，聆聽白與綠譜出的交響曲4f48bbec39d80d9d8b98f216a6b7e547.jpg7cc7a048163c9ddd3f76e3781b44bc62.jpgf7f5ea42f90ccaa613dfa04f48e9a5b7.jpg9dd3024e9fa26428b3cbe1c279ff35a9.jpg?令人嘆為觀止...美到無法形容的雪白世界c065759321db386449d720455cf648eb.jpga0e548bdf8d0a1694740c6376f0bd83b.jpgfa327601c1c7f939afcac94387a7de36.jpg?穿黃色衣服的阿姨說樹上的冰可以吃a5bf1f71539c1c60fdcbd926f5db9855.jpg?好好吃，一口接一口好開心~2bee18e595cac2086298e5874eefabb9.jpg8fe690dec3da0f882b6aeced96c267dc.jpg0fae5e4f7e8dd8c64aa7a39604754a07.jpg749ac4ec5ff60e8d2960cd89ea6d664d.jpg125f937d208612f6b484339a21ad6094.jpg12a82e8647b4452dbf6bced93a85b674.jpgb90927bd196ff220eccb332e1d4da21a.jpg44d2404096a3f4fa6d2dbfe6f4fc2d04.jpg?抵達山毛櫸，另一種境界的絕美！224417eb37556587c87c57a33f5bbf89.jpg?雪戰開打！d478012731f95e41023b446096c25ac5.jpg0bf49a6b122316fb0a145f0ff6d320e8.jpg9dc9e766afe6689bf95e41423a86bc12.jpg3f44e7961b20896add8cb9bf167e51a5.jpg5ce2e7a85e16df7f5e2048bffcb81325.jpg?終點到了，好夢幻c737bb0ea07d5c0655aaa53d55af64ba.jpg7ec9ae3f9f24a58541df50aa038c2bfd.jpg1bf712eda456380ccc4bb34cc8e63867.jpg4ab81f63bb73bf769ab3a8c5135e2a81.jpg

      太平山莊、見晴古道與翠峰湖人滿為患，此時此刻在【台灣山毛櫸國家步道】終點的我們，幾乎要包場了。  

     謝謝路上一對穿黃色外套的夫妻，熱情溫暖讓孩子初嚐最天然的冰，巧克力即時撫慰了小孩回程時的疲累。

     感謝另一對從桃園來的熱血夫妻，用他們的手機幫我們拍的合照，兩支手機分別在路上和抵達終點後，拍照拍到完全沒電.....

   新年第一天，以冰雪奇景祝福大家新年快樂！

步道

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