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相約在明年！ 苗栗銅鑼「杭菊秋色圖」令人回味不已

健行筆記 / 健行筆記幸福拾光

四季碧綠長春的臺灣，哪裡有異樣的美麗色彩，哪裡就會引來遊人青睞，浪漫的紅色深秋楓槭，珍貴的金黃高山山毛櫸，近幾年熱絡的北國風情－落羽松……，無一不成為大家追逐的小確幸。那稀有難得的絢爛色彩，不僅如詩般浪漫，畫般美麗，置身其中也讓人有盈盈的幸福感。

苗栗銅鑼的田野上，每年秋天也會綻放一片鮮黃與純白，走進這一畦畦如毯的杭菊花田，除了陶醉於迷人的景緻，賞花拍照之餘，你尚且能一同感受農人辛勞栽植後的收成喜悅，而杭菊的清芳，或許也於不覺中沾滿衣身，也或許隨解渴的花茶瀰漫你體內，更或許滲印你心深處，永遠留下那白的黃的不與世爭的一股淡香。

多年前就曾慕名到過銅鑼賞菊，去年客居新竹時，更沒錯過這美好的田野風光，但即使去了兩回，杭菊花田明媚的秋景，仍是那麼讓人想念！新聞報導今年因乾旱缺雨，花況不若以往；而今，花期也應已結束。無妨，那一畦畦的美麗杭菊花田，是值得等待的，且與它相約在明年的秋黃！暫時從舊相片中，回味往日賞花的美麗記憶吧！

民國98年：

第一次見到一大片黃色菊花田，心中的感動與喜悅油然而生，至今難忘。

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杭菊美麗了田野，情侶也浪漫了花海。

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純淨的白色杭菊點點密密，不遠處的山丘起伏迷濛，而其間的水泥高架道路也畫出一道柔和的線條。

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黃白小花成簇緊密一朵靠著一朵，又一簇一簇接連綿延成一片。

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幸福走過菊花田埂

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108年：

第一賞菊處

清晨的菊田散發著一股清新與淡雅的氣息，是不用喧嘩熱推也能吸引人的。以為自己已經是早到的，卻見不少老少男女，甚至幾輛遊覽車載滿了魚貫而下的賞花遊客，大家似乎都懂得賞菊宜趁早。

採菊的客家婦女也才剛下田入花叢2a0eea39fbc8b124210629fe810cf01e.jpg

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晨曦明媚，花團錦簇，美不勝收。

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紅艷艷的波斯菊更襯托了杭菊的清純bc912efd37f5d39ea382520c8c58cd20.jpg

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第二賞菊處

一位熱心的客家鄉親向我推薦此地，少了熱鬧多了一份寧靜，朝陽灑在晨露未乾的花朵上，色彩特別鮮明動人。而美麗菊田裡，客家婦女戴著斗笠與披肩，低頭輕摘著一朵朵的杭菊，偶而伴著愉快的談笑聲，這花田喜事瀰漫純樸的鄉間，也感染我這外地客旅。

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這一片黃，開在尋常民間，在古代不知否有犯天家皇顏？

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趕緊採下，以免有人上報天庭。

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第三賞菊處7ce99385628f1b06619b09b2f5a5a0b8.jpg

異地來的採菊女工，也許讓人懷想早期臺灣的農村婦女，也是這樣刻苦勤勞，像秋菊默默開放，無爭的散發淡淡清芳。f8c81e77bbfe2b2e87869fd2005279eb.jpg

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採滿一簍簍、一袋袋，一季的辛勤將換來滿滿的甘醇與芬芳。

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除了杭菊，輪作的稲田也是這一個季節的美麗景色。c86a44a73bded6ef6883945990331699.jpg

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俗稱「泰國麻」的綠肥植物，一片黃花搖曳，與金色稲穗、亮黃杭菊，將銅鑼佈染成臺灣最美的田野秋黃。

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很喜歡小學國語課本裡的一句詩：「禾黃稲熟的秋天，是收穫的季節。」簡單平凡，讀來卻格外溫馨，還帶著淡淡的浪漫與稲穀香！

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突兀無趣的電線桿在一片諾大的黃橙橙稲田中，也變得輕巧可愛，拉著細長的線，延伸向無盡處；又如景中的伴侶，甜蜜牽手同行……。

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漫步金色稲田，陽光灑下滿地溫暖，青山隱隱綿延，銅鑼的田野會讓你流連留戀！

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第四賞菊處

走過稲田，上到今年的杭菊主展區。這裡真是花開無限，唯美一片！黃菊靚，白菊嬌，還有葵花含笑，遊人如織，個個笑開懷！

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杭菊田旁，鄉間小路邊，總有菊花茶飲為遊客飄香解渴。561be72db0cd2b8dd92877d44b10d797.jpg

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採下的花朵乾燥後，依然鮮豔迷人，開水沖泡便得一杯清涼降火的菊花茶。3f42989a4b81178324ec3d014b7798fb.jpg

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是誰種下這片唯美的白？

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像皚皚白雪，似波波白浪。農婦採菊恰如戲雪其中，亦如弄潮人兒，愉悅歡欣。

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「螳螂捕蟬，黃雀在後」？喔！不是，這叫美景人人愛。

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拍一張採菊圖，也收藏一份喜悅，一段美好回憶。

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「採菊東籬下，悠然見南山」，這情境不只在詩中，不必到大陸，來銅鑼你也可以像陶淵明那樣怡然自得、心遠地偏，在一片菊海中。

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這一片金燦燦的黃，像是剛用油彩塗抹般，還閃爍著亮光，小心，油漆未乾！d66325ee53b3724f92c0828ba7cb7f1c.jpg

向日葵也打著一朵朵的燦爛笑容，熱情招呼遊客。

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賞花的遊人穿梭花叢，五顏六色的身影如一隻隻的彩蝶，將美麗花田點綴得熱鬧繽紛。秋天，也可以是溫馨喜悅的！

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拍一幅「花田歸圖」，竹林檳榔是濃綠背景，金黃稲田與雪白杭菊裡的人兒，悠閒的、雀躍的、活潑的、滿足的……，自然成列，走過這一日的賞花之旅；也彷彿攜回一季秋色的滿滿回憶！6a1a1aa0260a0cb2fe86d9c762219b18.jpg

「菊，花之隱逸者也。」

一朵小巧的杭菊本無意與百花爭艷，它們默默的同時綻放，原是不願孤芳自賞、一枝獨秀，然而這無心卻綿延成美麗動人的錦繡。

「菊殘猶有傲霜枝」

既與世無爭，這織成的錦繡也便任群眾觀賞、主人採摘，那美麗與芬芳也隨緣散播。當秋去花盡，人散冬來，只有尚存的殘枝依然傲立風霜。

「不是花中偏愛菊，此花開盡更無花。」

臺灣四季如春，即是冬天也能見繁花爭姸；但銅鑼田野上的那片杭菊，見了會讓人偏愛，入你的眼，淨你的身，明你的心。來銅鑼吧！秋涼的時候。

賞花 客家 美景

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