假日限定IG美拍秘境！小土丘、雲水觀、金字塔　新竹新埔「雲夢山丘」免門票景點

雲夢山丘是我在最近在ig上經常看到的夯點之一，想說路途不會太遠就去看看，沒想到我去的那天風和日麗，天空的雲好夢幻，看著小山丘上的雲好美！我明白了為什麼園主會取名為雲夢山丘了！

來的時候用googie導航設定新竹縣新埔鎮新關路五埔段600號，目的地就是這個停車場，想說怎麼停車場空蕩蕩的，原來車子還可以往上開喔！不過看到停車場旁的小葉欖仁樹和九重葛也開得很漂亮，就拍了幾張照片之後再繼續往上開！

整個山頭占地也太廣擴了吧！有很大的停車空間，現場也看到很多設施都還在建設當中，所以只有假日才開放入園喔！

（照片取自官網）

這張地圖是我在官網上下載的，因為我當天還有別的任務，看看地圖當天只逛了四分之一左右吧，還有很多地區沒逛到呢！

下圖這個雲水觀也是ig打卡的熱門地點之一唷！

（照片取自官網）

停好車我第一眼看到的就是這個小土丘好美啊！雖然上面好多人但是還是要拍!

另外一個最吸睛搶鏡就是這個台開積木金字塔，用木頭拼接而成的金字塔是雲夢山丘的金字招牌，是來山丘必拍的景點，所以阿珠珠怎能放過呢？裡裡外外拍個過癮～

這條種了五彩繽紛的九重葛小徑超美的！很有童話故事的氛圍～

這裡也有幾棵落羽松，樹型不大但是種山坡上也是只能用美來形容！

有個小水塘

還有有機菜園和草莓園。

山丘好食糖朝來了，港式糖朝餐廳在雲夢山丘營業了，目前也是只有假日才營業喔！生意還不錯滿滿的客人喔！

百年夫妻樹是一棵橄欖樹。

窯烤披薩窯

之後來應該吃得到窯烤披薩喔！

很美的池塘～

溫泉泡腳池，有室內的也有戶外的！逛累了就來溫泉泡腳池泡一下角舒緩一下腳丫子 ！

餐廳旁還有一葛迷你小山丘也很好拍！

以上是我在雲夢山丘上的心得分享，雖然園區還在積極建設當中，有部分景觀還是很有看頭的，這次還有山丘一大半的景點還沒走上去，就等日後有機會在來走走了，目前只有假日才有營業喔！

旅遊拍照日期2020/12/06

雲夢山丘

地址：新竹縣新埔鎮新關路五埔段600號

目前只有假日才開放入園

園區開放入場時間：09:00-17:00 (最後入園時間16:00)

餐廳營業時間：11:00 ~ 15:00

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