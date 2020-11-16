絕美意境！ 「黃金水杉林x深秋楓紅爭豔」盡在南投杉林溪森林生態園區

位在南投竹山的杉林溪森林生態園區，海拔1600公尺，平均氣溫20度，氣侯宜人。除了夏天是避暑勝地外，園區1年四季花卉活動以及原始林相生態景觀，更是吸引遊人來此賞花或健行

雖然行政區域隸屬竹山，但實際上的路程則在縣道151行經溪頭後，再約半小時的山路車程

這回我們安排兩天一夜遊，第一天先去爬了雲嘉大尖山及梨子腳山，夜宿鹿谷；第二天再於9點出發，約莫10點左右來到杉林溪，全年無休的杉林溪，關於景點及入園收費可以參考官方網站

https://www.goto307.com.tw/tour/

這一天我們從停車處，沿著穿林棧道，接續黃金水杉林及藥用植物園賞楓葉，再前去松瀧岩瀑布，天眼步道到天地眼，再沿著樂山步道接平面道路回到停車處，O型一圈約近5.5小時，包含午餐…休息拍照…

這篇就先提供季節限定的楓葉及水杉介紹文，給賞文的妳(你) 參考

我們因在花卉中心午餐後，走出餐廳預備前去松瀧岩瀑布，不經意瞧見了滿處的楓紅

話說不論是高山的景致，或是季節限定的花朵，都是可遇不可求

我們原來的目標是松瀧岩瀑布，卻沒想到竟讓我們遇上了這一季的楓紅

隨著主人前來的小狗狗，慵懶萌樣超吸引我們的目光

除了艷紅的楓葉，讓遊人的相機拍不停外，藥用園區的植物也是彼此爭豔。午後一陣霧起，濃厚深秋意境美不勝收

在前去松瀧岩瀑布的步道上，不能錯過的還有季節限定的黃金水杉林

有天下第一杉的水杉，秋冬的時候，葉子由深綠轉淺黃，再變成金黃和橘黃

很有趣的現象是在這一片水杉林都能瞧見，深綠、淺黃、金黃、橘黃各自美麗…

園區有提供購票的遊園車，雖不知接停路線，但若體力允許，規劃好賞景路線，用雙腳還是能賞各式景致

深綠淺黃金黃交替的水杉，艷紅炸開的楓葉，繽紛了季節的色彩，屬於這一季的燦爛，很幸運能身臨其中 ^.^

城市漫遊。 gina

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