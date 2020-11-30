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樹濤聲彷彿聽浪！ 在「墾丁落山風」的季節造訪島南森林

健行筆記 / 健行筆記酵母菌

上一次造訪墾丁國家森林遊樂區應該是唸小學的時候，當時懵懵懂懂的跟著爸媽走，除了鐘乳石洞之外，對這裡沒有留下其他印象。剛好墾丁國家森林遊樂區這次也在「山林美境尋寶石」的名單裡，於是便趁著家族旅遊的機會再訪這片只存著模糊記憶的森林。

10月底的墾丁已經開始颳起強勁的落山風，即使墾丁國家森林遊樂區高於海拔200多公尺，落山風吹出的樹濤聲還是有種彷彿在海邊聽浪的錯覺。

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由於此行時間有限，且主要目的是撿活動寶石，所以我們只選擇有寶石的步道走，路線大致如下：

入口 → 迎賓大道 → 景觀大道(經水生植物池) → 仙人掌溫室 → 望海台 → 仙洞 → 岔路取左往北邊走 → 一線天/第一峽 → 仙洞(觀海樓和銀龍洞封閉無法通行，所以須回到仙洞後原路折回) → 原路返回

步道整體起伏不算大，大多是緩升和緩降，階梯不多且步道鋪設完善，算是非常老少咸宜的路線。

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沿途經過的鐘乳石洞「仙洞」，如果不趕時間可以走進去看看，洞內的路線最後也會通道外頭，所以不用擔心還要原路折返。裡頭除了部分路段較窄需要蹲低或扭身通過之外，環境整理得乾淨又好走，照明也非常充足，型態各異其趣的鐘乳石也非常有意思。只是這段稍微辛苦了幫忙揹著小姪子的老公(笑)。

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回到地表後，繼續在涼爽的林蔭下前進。沿途會經過棲猿崖、一線天、第一峽等幾個高位珊瑚礁地形。這些曾經孕育著海中生物、但在遠古就已經被地殼活動抬離海洋的珊瑚礁們，如今又成了另一個生態系的基石和庇護所。斑駁的光影流轉在嶙峋的珊瑚礁之間，恍惚中覺得自己好像處在古老海洋的深處，隨著魚群悠游在這些礁石當中。d23706fee73ee23f04788f58513e7ff3.jpg

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偶爾從樹林間撒落的陽光，和著背景的綠樹讓畫面感覺生機勃勃。一路上就在愜意的漫步欣賞各個美景中撿完了寶石。

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也許是我的安卓手機定位比較不準確，回程距離觀海樓還剩一點距離時，手機就抓到最後一顆寶石。但老公和小姑的iphone卻堅持著怎麼樣也不發寶石給他們，而回程往觀海樓和銀龍洞方向的路又被封閉，就在大夥準備放棄，並開始往仙洞方向原路折回時，赫然發現仙洞附近的廁所正好可以通到觀海樓的後方！於是乎大家歡樂的奔向廁所，完成了這次撿寶石任務。

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全部路線在愜意悠閒的步調中慢慢走完，從進入園區到返回出口大約花了2個半小時，非常適合當作來到墾丁後的半日遊安排。

看著小姪子像當初的我一樣懵懵懂懂的走進又走出了這片森林，也許多年後他也會抱著這樣的心情再回來也不一定。

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步道 森林遊樂區 美景

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