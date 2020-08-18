宮崎駿系美景！精選「台北5條」大自然森林步道，還能遇見台灣獼猴

台北目前的步道數高達154條步道，這回小編就來精挑細選五個擁有絕美景觀與適合不同遊客行走的大自然步道，推薦給現今因日常壓力大，非常需要大自然洗禮舒壓的民眾，可利用假日或週末空閒，好好來場「與大自然共舞」的步道健行體驗！

天母水管路古道

「先苦後甘」是這條親山古道的註解，原是為日治時期為了從陽明山引水的運水道，因此有著巨大的水管，便被俗稱「水管路」，也包覆著濃濃的日式風格。剛開始微微陡峭的階梯，其實不算輕鬆，共有1300階，兩側的自然景緻與寧靜，彷彿親臨宮崎駿的大自然場景，涼爽舒適，走完階梯後即可到達森林浴步道，非常平緩好走，還有很大機會可以看到台灣獼猴喔，不過值得注意的是，看到獼猴時不拍打與不餵食喔。全程2小時便可走完，到達步道終點即為文化大學附近，還能在附近逛逛老街休憩，很適合安排半日遊。

古道旁還可路過翠峰瀑布，美翻了。 圖／IG網友阿志 feng,chih-wei授權

爬坡時，旁邊的大型水吸引了目光。 圖／IG網友阿志 feng,chih-wei授權

天母古道雖然前半段都是階梯，但一道平緩處就非常好走，還能遇見台灣獼猴。 圖／IG網友Bing Han授權

地址： 台北市士林區中山北路七段

糶米古道

提到台北的古道，一定要推薦清朝時期就有的「糶米古道」，原是清朝時期讓農戶人家從台北三張犁穿越至木柵的步道，經由政府推廣並規劃活用空間並保留當時風貌，打造現今適合健走漫步的古道。糶米古道全由石階打造而成，全程大約500個石階，還有一處復古的隧道口，常常成為許多遊客歇息拍照的熱門景點之一，而甫於7月才啟用的「糶米公園」，更可讓親子同樂，快帶全家帶小前往囉！

除了隧道，新建的公園也讓步行的遊客有了休憩遊玩設施的空間。 圖／IG網友Lentor Chen授權

古道內的隧道非常適合美拍。 圖／IG網友T3rry8a6y授權

地址：台北市信義區吳興街600巷100弄

貓空樟湖步道

坐貓纜到貓空、到貓空泡茶等是很多台北都市人都曾有的休憩活動，不過原來貓空也有步道可以健行。貓空樟湖步道非常平緩，全程只有2.2公里，路徑坡度不到85公尺，兩旁的林蔭濃密，途中還可以看到鐵觀音茶園，此處也鄰近近年新建的「台北大縱走」樟樹步道，非常適合上山泡茶之餘，還能走走路流流汗，保證心曠神怡與舒壓放鬆。

樟湖步道有著融合天空、山景與湖水的美景。 圖／IG網友Felicity Chen授權

天氣好時宛如置身仙境，空氣也非常好。 圖／IG網友Felicity Chen授權

地址：台北市文山區指南路三段38巷20號

內湖龍船岩、開眼山步道

「很陡呀，別往下看！」因視覺落差造成爆紅打卡的龍船岩，位於台北內湖區，全程步道由石板與岩石堆砌而成，單趟僅有1.5公里，來回折返僅約1至1.5小時，非常適合規劃半日遊。由於龍船岩屬單面山地形，東側的坡度較為平緩，而另一面則較為陡峭，因此才有陡峭奇岩的景觀誕生，值得注意的是，由於遊客眾多，拍照時要注意安全喔！

坐在岩石上眺望美景，非常賞心悅目。 圖／IG網友潘潘授權

因地形特殊為單面山，許多遊客會透過拍攝視差，彷彿置身「懸涯」中。 圖／IG網友杯子的杯授權

地址：台北市內湖區碧山路62號

頂山石梯嶺步道

頂山石梯嶺步道是一個位在七星山系的大自然景觀雙向步道，全長6.6公里，全程平緩起伏並不大，其多元景觀深受遊客喜愛，像是高聳的柳杉林位在步道兩側、遼闊的青青草原可以賞析放空，還能看見慵懶的牛群，爬到最高處石梯嶺時，遠眺連綿的山峰，身心靈都被滿足了，而最棒的是附近可銜接擎天岡、磺嘴山等，安排一日遊是不錯的選擇。全程大約2至3小時可以走完全程，難度輕鬆，高度落差僅不到300公尺，絕對是適合全家大小健行的步道。

多元景觀讓頂山石梯嶺步道深受遊客喜愛。 圖／IG網友henilei授權

柳杉林在兩旁矗立，彷彿親臨加拿大，非常幻化幽美。 圖／IG網友henilei授權

湛藍的天空，令人放鬆。 圖／IG網友henilei授權

地址：位於陽明山國家公園東側，搜尋「風櫃嘴登山口」

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