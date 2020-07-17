黑夜裡的派對！社頂公園夜間導覽 止不住的驚奇發現

說到 社頂公園夜間導覽 ，可是計畫一年多有了，為的就是這裡的「螢光蕈」。墾丁社頂部落的日夜間導覽行程，再透過在地居民的共同努力，包括步道的建置、導覽的訓練與安排...等，這裡終於從自然的生態展示環境，成功轉化為生態旅遊的景點。這裡共推出了包括日、夜間五種的導覽行程，讓遊客可以依照自己的喜好，選擇適當的導覽行程。讓墾丁這裡的旅遊生態，不再只是喧囂的海上行程或是陸上的刺激活動，更有林間的豐富生態相佐。下次你來到這裡，記得也可以選擇不一樣的旅遊方式來認識墾丁喔！

完整原文：社頂公園夜間導覽 | 黑夜裡的派對 (夜間行程、螢光蕈)

社頂公園過去是個看梅花鹿的熱點，近十年則也推出精彩的夜間導覽活動。因為墾丁的特殊地形、地貌，夜間這裡也有著極為豐富的生態活動。這裡的夜間導覽就是以遊客中心為起終點，繞著公園的特定地點為大家進行特殊的生物、地形介紹，運氣好的時候，還能看到在台灣只有極少數地點才看得到的螢光蕈喔！

行程結束回到社頂遊客中心時，還有貼心準備的清涼甜湯，整體來說是趟十分有趣導覽行程。總導覽時間約兩個小時左右，行程的內容豐富、充實，讓人在活動的尾聲意猶未盡。下次若有機會，希望能參加這裡的日間導覽行程，以好好徹底的認識一下社頂公園之美。無論男女老少或是朋友、情人，都十分推薦來這邊參加由專業人員帶領的導覽活動。如果你有主要想看的標的，記得在行前要先做功課，免得撲了個空喔！

下面就來介紹一下沿途看到的精彩生物！

#01 在墾丁與蘭嶼常見的夜間花種 - 棋盤腳

#02 首先，為我們帶路的是「黑眶蟾蜍」

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#04 皮膚感覺較為濕潤、光澤的「澤蛙」 (感謝社頂部落熱心的補充協助！！)

#05 津田氏大頭竹節蟲

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#08 突然！我發現了一個夜間的新生物！雖然有點眼熟，但還是覺得應該有點不太一樣。趕緊問了一下導覽員這個新發現的生物是什麼，答案，阿~是「蟑螂」！

#09 導覽員發現到今晚的第一條毒蛇「青竹絲」！

#10 路邊看到的這隻大型蝴蝶，大小超過一個手掌，導覽人員說之前並沒有在這附近看到這種類的蝴蝶，所以暫時不太清楚他的正確名稱。算是我們今晚額外的獎勵！

#11 在這一帶常會見到的黃灰澤蟹，在墾丁國家森林公園裡面也很常看到喔！

#12 晚上發現第二隻在樹梢上休息的蛇！雖然好像這些蛇距離我們都我們都有一段距離，但沒隔多遠就又發現一隻蛇類，所以實在是讓人越走越毛。

#13 樹上這隻乍看下不很特別的鍋牛，原來是個不算常見的類別，這是 班卡拉左旋蝸牛。導覽人員說到，一般在台灣見到的鍋牛都是順時針方向的右旋蝸牛居多，左旋外殼的鍋牛種類與分佈在台灣相對少得很多。

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#15 這看起來很像毛毛蟲的是鳳蝶的蛹

#16 薄趐蟬脫殼後遺留的衣裳，外殼彷彿可以看得到他換殼後抬頭準備展翅的模樣。

#17 這個金黃色到很不自然的是大白斑蝶的蛹 (感謝社頂部落熱心的補充協助！！)

#18 真的很神奇，居然在生物上面看到這種金黃色的色澤！

#19 螢光蕈。這個就是我此行的主要目的，可惜因為這一兩天天氣較熱，所以剩下的螢光蕈數目寥寥可數。再加上導覽行程時間上的控制，所以沒辦法讓我在那邊慢慢拍個過癮。下次有機會再來社頂或是奮起湖附近，挑戰一下夜間拍攝螢光蕈的身影。

螢光蕈的發光機制一般被認為與螢火蟲相同，是利用蕈體內的螢光素、螢光酵素及氧的化學作用而產生光。螢光蕈以乾枯的竹子為養分來源，故只能在竹子林裡發現，通常需要連續下數天雨後，且氣候溫暖潮濕，才能在某些特定竹林裡欣賞到。根據文獻上的資料，目前台灣幾處發現螢光蕈的地點：

墾丁社頂部落 阿里山光華頂笨仔 台南縣東山鄉仙湖休閒農場 屏東科技大學後山竹林

#20 寄居蟹的外殼

#21

#22 為什麼樹根會在在光禿禿的珊瑚礁岩上攀附、生長？原來是因為這些珊瑚礁後來大多剩下碳酸鈣的成分，而樹根會吸收碳酸鈣遇到雨水後溶解的部分養分而成長。

#23 台灣長腳蜘蛛

#24 毛茸茸的黑寡婦

#25 灶馬，他行動的方式不是爬行而是以跳躍為主。導覽伯伯問我，你會怕這個嗎？我說：「還好」。突然，他伸出手中的竹杖，撥了他一下。說時遲那時快，灶馬就往我這邊跳了起來，我嚇了一跳，很「自然」的叫了一聲「靠」！結果導覽伯伯開玩笑的跟我說「沒想到你這麼害怕」。哈，這是本能嘛！

#26 蚱蜢

#27 回程在草坪的另一端，還見到幾隻在那邊吃草、休息的梅花鹿呢！相較於前幾天日間時，在 墾丁國家森林公園 時看到的野放梅花鹿，這趟墾丁之旅真是買載而歸呀。

#28 真是有始有終！在行程的尾聲，為我們關上夜間導覽大門的又是黑框蟾蜍！

完整原文：社頂公園夜間導覽 | 黑夜裡的派對 (夜間行程、螢光蕈)