迷人的C型鐵道！ 苗栗造橋鄭漢步道 心曠神怡俯瞰綠油油的稻田

位在苗栗造橋的鄭漢步道，算輕鬆好走的郊山步道，距離不長

特別的是終點處的觀景台，可以俯瞰綠油油的稻田，以及火車緩緩經過C型彎道的景致

這天和朋友約爬，不到8:30來到入口，雖然省道彎進步道入口距離不長，但不好會車

不過….來的時候也只有一部汽車停在這裡，和步道平行的產業道路，不確認還能不能前行??

鄭漢步道基本上就是一直線，不用擔心走錯路，入口處有一塊指示牌

一旁則有關於山頂建造的紀念碑緣由說明

不要被直上的階梯嚇到僅一小段而已

路面木頭上生出好大一朵菇類

雖然道路兩旁有綠樹但似乎還不夠壯碩，有些日曬

來到400M距離，發現在連生的兩棵樹上，標示了海拔78公尺~鄭漢山，2019年才標示上的~很新

路旁開的粉紅花朵，誤以為是牽牛花

步道很平緩幾乎是在散步，只不過在好看的藍天白雲下，好熱….

很快的來到了觀景台，立有一座鄭漢紀念碑，關於名為鄭漢的年輕人，捨身救了陷入中港溪流的孩童

由當時的教育部長，於山上建碑紀念，山頂腹地不小，但只有紀念碑下的圓柱還稍能遮蔽

山頂視野佳，可以俯瞰一片片綠油油的稻田

左邊望去則是後龍海邊，還能看見不少風車

我們在觀景台小憩的時間，剛好遇上緩緩駛過C型彎道的火車

天氣很好，也許是幾天前的午後雨刷洗了天空

天空藍及白色雲朵很美

藍天下的綠樹更顯翠綠

石板路旁還建造了座椅

再回到步道入口，巧遇了自行車騎士借其單車入鏡

據說這一小段的階梯，預備將車子扛上去.....

步道來回不需一小時，喜歡山頂的視野及特別的C型鐵道

唯一要顧慮的是防曬….及蚊子不少 ^.^

文章出處:

城市漫遊。 gina