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基隆賞海秘境！ 大武崙山IG打卡熱點 通過千年古道眼前一片遼闊海景

健行筆記 / 健行筆記Walker Shih

大武崙山簡介海拔高度231公尺,2006年入選小百岳,山頂有一顆三等三腳等,編號819 

路線簡介

海興路森林步道上下往返3小時,往返距離2.5公里,爬升高度119公尺

行者行程6點30分--海興森林步道入口(千年步道石碑旁)7點00分--中途休憩座椅區7點15分--海興森林步道與環形步道交叉口7點30分--爬坡觀景台7點35分--大武崙砲台8點00分--大武崙山三角點8點15分--觀景塔公園區8點30分--海興森林步道與環形步道交叉口9點00分--海興森林步道千年步道石碑處

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開車大眾運輸方式及路線請點選健行筆記

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大家好

歡迎來到周更中的S行者這次帶大家來到固守基隆西側外海的堡壘大武崙山,又名砲台山名列小百岳海拔231公尺而位於大武崙山旁的砲台遺址在1840年中英鴉片戰爭以及1884年中法戰爭時清廷都曾派兵駐守而現今尚可見到的大武崙遺址各式通道、營房及砲盤區則是日治時期所改建的歷史遺蹟就讓行者帶著大家走上去吧

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到大武崙山有多條路線本次行者是由海興路森林步道前往開車至外木山海灣旁的安中產業道路離情人海灘不遠處的公廁旁停好車便由旁邊的福德宮入口起登一開走,千年古道大石映入眼簾旁邊的木階露臺已然損壞但不影響我們走入這泥土石塊小徑

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海興路森林步道是由外木山及大武崙濱海漁村的海興游泳協會志工重整的步道早年此區域並無道路可通往基隆市區漁民必須翻山越嶺將漁獲運往市區以及採購生活日常用品於是走出海興以及中山峽谷二條森林步道其中海興路森林步道長期由海興游泳協會長期義務性維護故又名海興步道

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海興路森林步道岔路口會遇到一指示牌此處與大武崙砲台區的環山步道相連接右轉為老鷹岩,本次不去取左轉約5分鐘可抵觀景塔處觀景塔樓高約3層多有旅客駐足賞景但本次我們不上觀景塔於小公園處取左上坡階梯繼續前往大武崙山三角點

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說實在的往三角點的這一條階梯對於體重過重或者沒在練的旅客們膝蓋小腿恐怕是不小的負擔不停地陡上也不停的腳陡還好中途觀景台的遼闊海景才稍稍減緩不少旅人的憂愁平台上卸下背包遠眺前方基隆嶼孤懸海際天邊左下角的觀景塔突出於森林之中不但不突兀更顯其特別之處至於那一條蜿蜒在海岸旁的公路則是令人想起那外木海灘的度假風情啊

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1870年後中法二國衝突不斷先有1870年天津教案更有1884年的諒山撤兵衝突事件後簽訂中法越事草案又引發毀約種種新仇舊恨加上法國對於基隆這海港山城戰略位置及豐富礦藏的覬覦終於在1884年8月5日開火砲擊基隆城各地砲台一天之內幾乎擊毀基隆多數砲台當年10月底清軍終究撤守基隆僅留300將士堅守獅球嶺砲台然終究抵擋不住法國孤拔將軍的猛攻基隆市區終告淪陷直到1885年6月21日法軍降下藍白紅三色國旗基隆這才再重回平靜日子

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步道 基隆 公園

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