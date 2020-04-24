探索溪流、感受森林　遊「南坪古道」體驗～彷若雨林的浪漫！

探索一條溪流是件有趣的事情，因為每一個轉角處都像是藏了個驚喜似的，等待著我們前去一探究竟。要不是遇到地形上的阻礙，或是時間上的不允許，我經常會不自覺的一個轉彎接著下一個轉彎。而每一條溪流，都有著自己的美麗與特色⋯。

幽靜感⋯。穿越低海拔茂密的植披時，就像是划著雙手撥開密集成海的濕潤葉子，還得面臨來路不明的蜘蛛絲沾附臉龐的黏滯。憑著直覺，我循著看似可以從南坪古道下切溪谷的方向不斷邁進，抵達溪床時，天空早已被交錯的枝條遮蔽，滿掛著崖薑蕨、鳥巢蕨，等等多樣的附生植物⋯。仰頭觀望，原地巡視著周遭的景物，截然不同的彷若來到了雨林深處，突然感覺到一種幽靜！而我像是被綠意盎然的生命擁簇著，溪水流動的聲響，好似湖面悄悄落下的滴水，那般清澈寧靜。

幽靜的感受，必然不是雄偉的、壯觀的、滂薄的、遼闊的，它更像是一種私密的、精巧的、茂盛的，以及團團包圍的感受。它帶來一種幽雅，使我們的一舉一動輕巧柔順，而在幽雅之中還存在著寂靜，不自覺的隨著環境平靜了下來。當我們感受到內心縈繞著幽靜感時，自然不會想大聲喧嘩，像是我們的心與周遭的萬物有默契的靜默了。不會想打擾這裡的幽靜，也不會想干擾這裡所有生命的綻放。除了潺潺溪水的流動，呈現此處的萬物怡然自得的安住在這，近到岩石上的苔蘚，遠不過頂上十公尺垂掛的蕨類，在這緊密的空間裡，感受著森林的精緻，感受著它們隨風輕輕搖曳的優雅姿態。典雅的美，無所不在。自然裡的配色難以找到一絲衝突與矛盾，一片落葉的色彩、地衣如雪花點綴的岩石，甚至遠望上下游的盡頭，都是如此協調。在感覺到那份幽靜時，我只是靜靜的望著，為所有存在的一切感到美好。

探索一條溪流是件有趣的事情，因為每一個轉角處都像是藏了個驚喜似的，等待著我們前去一探究竟。要不是遇到地形上的阻礙，或是時間上的不允許，我經常會不自覺的一個轉彎接著下一個轉彎。而每一條溪流，都有著自己的美麗與特色，畢竟它們成長的背景沒有一處相同，所流經的區域、孕育的生命，交織出的景色更不可能相似，更別說隨著季節與歲月的累積，造成地貌上的改變。這些種種，都會讓一條溪不斷加深自己獨特的樣貌！

在大自然之中，沒有任何事物會是一樣的，就算是同一條溪谷也不可能一模一樣，因為每分每秒裡頭，都在流動、都在撞擊、都在噴濺⋯。永遠不可能舀起兩瓢相同的水。生命之間必然是不一樣的，這是自然給予我們的真理，在幽靜的溪谷之中，毫無相似的生命，依然和諧的創造出超然的寂靜。不一樣是很美的。為什麼要追尋一樣？或讓自己與他人相似？這並不需要，因為根本做不到，只有人為的造作才會做出一樣的物件。我們是自然的一部分，接受骨子裡的自然野性，不需壓抑、改變與迎合，在這份差異與接納裡才會創造出真正美麗的當下。