新竹湖口景觀咖啡館超好拍！ 浪漫藍白希臘風建築矗立在茶園間
這間位在新竹湖口的觀餐廳是我們在賞花途中的小確幸，話說前陣子在新埔巨埔農場賞黃金風鈴木之後隨興地開著車亂晃，看到路邊的這間位在茶園間的藍白希臘風建築咖啡廳就進來瞧瞧，
沒想到這就是前陣子在IG打卡的熱門浪漫夜景咖啡廳，果然 是一間很好拍照的景觀餐廳!
浪漫的藍白希臘建築光看就覺得超浪漫的!所以一進門還沒點餐就開始拍個不停~
餐廳的用餐區有很多區塊，可能因為疫情的關係室外的的用餐區反而比較多人選擇。服務人員跟我們說若是要點火鍋類的餐點就不能坐在戶外區喔!
我們是用過午餐之後才過來的，所以就點了一杯拿鐵和熱花茶，兩款都還不錯喝!
戶外的景觀也很不錯!
有大大的草皮和很多浪漫的裝置藝術都是拍照的好元素!我們是白天來的，聽說這裡的夜景每得更是無話說!可惜我們沒能待到晚上來相賞這裡的夜景!
這個室內的用餐區屋頂和窗戶都是透明的超明亮，就像在玻璃屋裡用餐一樣好浪漫，春日午後的陽光灑進玻璃屋內好溫暖!
大大的LOVE是每個來這必拍的點~
園區外還有一棟看似飛碟屋的建築我覺得很特別~
餐廳外圍有好多夢幻好拍的茶園!不過要提醒朋友這裡的茶園並非觀光茶園也並未開放!可以來拍拍照但不要留下垃圾和破壞茶園中的一草一木喔!
旅遊拍攝日期2020/03/08
山丘上景觀餐咖啡館
地址:台灣新竹縣湖口鄉湖新路980巷電話:03 5690588
營業時間:週一到週五15:00~00:0(周三公休)
週六、日12:00~00:00
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