走入失落的森林鐵路 「眠月線」確是諸神給予的禮物

走入歷史 失落的森林鐵路 眠 月 線

921。八八風災後 隱身於阿里山端的 石猴火車站

倾圮不堪的鐵道舊線 隧道上的駁坎總是讓我 窺探 其中

今天造訪這神秘中又詭魅雲端上的鐵道

失落就是一個夢境 夢境就需要去探索 架在崖上軌道

連接起年輕時救國團 5 。6 年級溪阿縱走的時光

雖然是從阿里山遊樂園進入 但眠月線裡是一葉蘭保育區 是需要到林管處申請保育區進入許可證

在我的習慣只要有入山的狀況就會不免麻煩申請入山證 平安出發 依登山規矩前往

阿里山旅客服務中心

晨間進入阿里山森林遊樂區 以經很難找到停車位 門票每人200元 停車費100元

今天就偷吃步從遊客中心搭遊園車前往秘境

面對遊客中心右側 就是遊園接駁車售票亭 八點開始行駛售票

看看園區導覽圖 今天可能園區就沒時間在走走看看了 目的 眠月線 阿里山→石猴車站

接駁遊園車 以阿里山的物種命名名稱 我們要乘坐的是 白耳畫眉

走眠月線的朋友 從遊客中心須搭車到沼平車站下車喔! 若徒步走約30分鐘，

走2公里一路緩上坡 順著 森之道 就可以到站

單趟車票60元 可以打來回100元票價 我選單趟回程就輕鬆的走回停車場!

順邊繞繞園區 因為一路下坡 哈哈

20人的電動巴士 會依人數機動性增加車班喔! 司機也會沿途介紹景點

沼平車站

重建工程由日本五十嵐設計師親手打造，一樓部分採RC構造，二樓為挑高木造結構，全館以完全榫接工法

不用任何一顆鐵釘，特別引進日本木造技術，傳達木建材之優點與開發現代木造技術可行性，

呈現復古日式鐵道風華

沼平車站前的景觀台可以遠遠望過去眠月線鐵路的明隧道 我們整理裝備 今天就由這裡出發一天來回

紅色是我標註的徒步路線

晨間雲霧裊裊 沼平車站的火車已經停靠車站 應該是下山的

順著鐵道旁往阿里山閣大飯店經過 順著塔山步道方向 但卻是依靠著這段鐵路旁前往

阿里山的瑰寶 失落的眠月線

眠月線鐵路原名塔山線，建於民國四年(西元1915年)，為阿里山林場線鐵路兩條主要主線之一

以前我們在走救國團的行程 常說路怎麼走到阿里山 順著垃圾就可以走到 哈哈

現在走眠月說真的跟著人群走就可以到 可說是走趟消失的鐵路而不消失

一到陽光探頭 趕緊迎上找暖度 林象 空氣 鐵道的綿延 塔山步道的陪襯 我在深呼吸

雲多慢慢得飄過天際 一人享受著這裡寂靜 可能我沒太早來 後面的探索眠月人潮還沒湧上

夜裡的阿里山沒讓我們打抖擻 冷度正好 標示的溫度是4度c 但沒有冷度的體感溫度 算是舒服的日子

2.5k應該是從沼平車站到這裡

這裡是祝山線與眠月線叉路口 右邊是晨間往祝山看日出的方向

沼平車站到石猴站，全長共9.26公里，有橋樑二十四座，隧道十二個。

途中水源有兩處 一個在崩塌隧道口過去 有人用水桶接上石壁流出的泉水

另一個是在靠近石猴站前標示27橋樑右邊小溪有伏水流出 有人用水管引出 使用

右邊是上塔山的休息平台 出發小百岳大塔山的去回程也可以走眠月線前半段 不用起起伏伏

我們順著鐵路前行 前面就有管制通行的路標

已經有人運動回程了 他們只走到明隧道

這裡就是很夯的第一處明隧道崩塌成兩段 也是眠月線打卡的秘境

42明隧道在阿里山森林鐵路59公里處 岩石崩落讓這段路程崩塌了約70公尺

沒有人的隧道 相對的也會因為時間慢慢變成市集 我們靜靜的看看這殞落的瞬間

藍天上的白雲飛快似得飄過 今天午後的天氣一定不穩定 還是有冷冷的空氣微風吹打著

脫下保暖外套 美美的拍張照

隧道下巡禮

這裡感覺明隧道是一體 前面就是崩塌點

崩塌處的入口處已經擠滿人潮 塞車了

回眸來時路

崩塌處都經有人架好確保繩索 爬山落差處都有打上 ㄇ 字鐵 讓踏點可以輕鬆越過此崩落點

但隨時還是要小心上面的落石

一道陽光 感覺照亮了這坎坷不安的足跡

開始一個接著一個 這裡已經不是登山健行客的天地 卻是來阿里山必走的旅程

每一步還是都要小心

中途認識到一位朱大姊伉儷 本來他們是要去走特富野古道 被我們洗腦 前一天就攤勘走到明隧道崩落點

那就表示眠越線跟他們有緣 建議他們就先把棉月線走一回 下一次在尋訪特富野古道 都是鐵道路徑 所以他們也一路跟上眠月

每當穿梭隧道 就像是在穿越時空 昔日的車來車往 如今確已經凋零

深度約5至6層樓高的高架鐵路 有懼高症的還是一步步蹣跚欲前欲往 小心喔 最近可是有人常失足跌落

尤其是下過雨後 濕滑常讓人措手不及 安全第一

眼前的一道光 就是指引下一趟旅行的動力

鐵道鐵道 橋梁橋樑 隧道隧道 我走我自己要的感覺 不用刻意去跟著人家的味道走

頭燈開始打開了 明隧道過後第2個長隧道450m 也是這趟旅程最長的隧道也是塌陷需要兔鑽的隧道

崩塌處 大家要小心頭部 崩塌點要蹲半個身體才可以通過

但因為有起伏落石小心滾動的石子讓自己摔了一跤 像是在探險一樣 這是眠月線第2個景點

鑽過崩落點 就看旁邊有接引山泉水的桶子 這是這條路線第一處有活水的地方 水源不斷但量少

回頭看看他們 沒有驚恐只有玩得不亦樂乎 我們又撿到兩位年輕人 跟著我們走

旅途中放下身段 多認識來自四八方的人 每一位新面孔都會讓你在旅途中多點喜悅

筆直的13號橋 我像火車般的噗噗穿梭中

落葉鋪層的軌道 就是有那份秋鄉情愁 雖已經要春天了 冷冷的風還是隱隱透著

蜿蜒的角度 呈現大弧度的線條美

我倒像是龍貓般的跳躍在這林段

呦 吼

肖年ㄟ 讓老骨頭我用仰角拍

自在旅行

走過隧道 海拔約2344m 深山秘境的 木造 塔山車站 塔山車站距離眠月線起點鐵路里程約5.4km

這車站月台因為是木製的平台 所以大部分的人會以此為兩天一夜搭營的糜爛之旅

前一天搭營的人可是人滿為患 完全沒有騰出的空間可以立足

眠月線是可以悠哉的來趟露營之旅

再享受一下

豐阿縱走的交會點

由阿里山眠月線過隧道的塔山車站 左去上小塔山進石夢谷 右去石猴站

塔山車站這裡也是從豐山石夢谷進來銜接塔山車站 在去石猴車站方向上松山去眠月神木下水樣森林

第4號隧道12m，H2343m

5.7K第11號橋樑（40.5m）

第5號隧道（48m，H2338m）

過了五號隧道 又是一批搭營的帳篷

整個眠月線若是營地方面我覺得這個地方是搭營最好的地方 林象美空曠 但這裡也是一葉蘭成長的地方

想想這些日子這裡像觀光景點 今年四月的一葉蘭不知道會不會受到影響而不開花

夢幻的秘境

朋友們累了嗎 休息一下吧! 喝杯咖啡再上

8.0K 眠月車站（H2303m）

紅檜林區

張牙虎爪的柳杉區 這裡的柳杉很奇怪不高聳的延伸 確很密密麻麻像一般低海拔林象

朱大姊 我們到時侯車站碰面了 他們一早走 已經出發

石猴遊憩區

蛻去的導覽石猴遊憩區闢建紀實

石猴殘影 921之後變樣了

提醒一下在這之前右邊有個小溪 有水源

以前的石猴舊照

如今只剩背膀以下

石猴車站 H2318m 眠月線終點9.26K

石猴車站站房

後面有間當時的公廁已雜草叢生

站房右側順著鐵道前往舊是前往松山。眠月。水漾。豐山

這趟耐人尋味的眠月線 我想不會在失落了 擔心的是修復的單位不再修復 旅人們可是讓這裡豐富了許多

相對的配套措施 也要開始規劃 垃圾 環境 都是往後要考量的

回程到了沼平車站 看到火車要開的樣子 就想說好久沒搭阿里山火車 就坐坐看吧 車票120元 到阿里山不到10分鐘

再次巡禮

拍拍

阿里山火車站

傾倒過去 也要隨著歲月去修補

人們的旅程還是需要看自己11號公車腳程去完成 沒有不美的地方 只有不會去品嘗的旅程

阿里山 眠月線 下次會再見