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金黃花朵似風鈴！ 台中「廍子公園」黃花風鈴木開得正艷

健行筆記 / 健行筆記*花ㄦ

三月是黃花風鈴木綻放的季節，位於中市「廍子公園」裡風鈴木開得最豔麗。

金黃色的花朵開滿整個樹梢，吸引相當多民眾前來觀賞，捕捉這春天的絢麗。

太順路、景賢路等路段的風鈴木也綻放了，讓人不猷停車欣賞這美麗的黃豔。

攝於: 台中市廍子公園、太順路、景賢路、情人橋

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「廍子公園」位處於台中市北屯區景賢路與廍子路口，佔地約五公頃。

公園內黃花風鈴木花開正豔，趁著天晴的日子出外賞花，滿樹的黃艷美極 了 !

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「黃花風鈴木」約於每年三月份盛開，花期不超二星期。

雖然花期短暫，狀似風鈴的花兒為這季春豔掀幕，欣賞滿樹黃花滿療癒的。

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「黃花風鈴木」又名「伊蓓樹」為巴西國花。

原產於墨西哥至委內瑞拉一帶，台灣於1969年引進種植。

它是一種會隨著四季變化而更換風貌的樹，滿適合植於庭園觀賞。

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樹高約4~5公尺的落葉喬木。

掌狀複葉，小葉5枚披針形、橢圓狀呈倒卵形，花期於春天。

夏天長葉結果莢串串長果，秋天枝葉繁盛綠意盎然，冬天枯枝落葉有滄桑之美。

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花色鮮黃，花季時花多葉少，頗為美麗。

其花冠漏斗形似風鈴狀，花緣皺曲為兩側對稱花。

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台中市北屯區「景賢路」情人橋路段的花況。

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台中市北屯區「太順路」路段兩旁的花況。

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如何區分「黃花風鈴木與毛風鈴木」:主要辨認其果莢與花萼。

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在台灣常見的「風鈴木」種類區分如下:

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公園 墨西哥 賞花

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