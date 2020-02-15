欣賞峽谷、壺穴、湧泉　花蓮「燕子口步道」兼具地形與人文生態

燕子口步道從燕子口到靳珩橋全長480公尺約莫20分鐘的路程就可欣賞太魯閣峽谷、壺穴、湧泉、印地安酋長岩等多樣化的景觀

燕子口的地形是立霧溪水經年累月沖刷出令人歎為觀止的岩壁特色因為燕子們於其間覓食嬉戲，因而得名

走完一段讓人記憶深刻的錐麓古道(斷崖) 準備前行至車子接駁處

沿著燕子口簡易的人行步道身旁經過是這兩天遇見最多遊人的時候

步道對岸山壁的岩洞~壺穴是燕子口很具特色的地形景致

曲折的隧道主洞通車副洞供人行走

黑漆的隧道標示的警語提醒遊人賞景外的特別當心

壺穴的形成，一種是地下水的出口地下水在飽和的狀態時，便會從岩縫中滲出，久而久之就將岩石裂縫溶蝕成一個個的洞穴另一種形成的原因是立霧溪水侵蝕而成

欣賞著沿途的山壁腦子裡總能浮現各式各樣的聯想…

發現了山壁湧出了小巧的小水瀑

隨著移動的腳步來到了靳衍段長殉難立碑及公園處由經國先生立碑記述東西橫貫公路開鑿艱鉅工程的史蹟…

公園旁的小步道及商店還有化妝室可使用

隨著不可避免的風災或是地震太魯閣的景觀也持續的變化中不同的岩石在相同的立霧溪及相同的時間可以蘊藏刻畫出如此讓人讚嘆的多樣峽谷風貌難怪這天遇上許多的外國人朝聖台灣這塊島嶼的美比我們想像中更要豐富 ^.^

城市漫遊。 gina