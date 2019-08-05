再訪谷關七雄之白毛山 空拍捕捉壯麗稜線！
白毛山山頂前的稜線崩壁，一直想帶空拍機來拍；多日午後雷雨，上午的空氣特別清澈，正適合呢！白毛山180°環景影片 https://youtu.be/lXZELHkluUQ ← 先看看 白毛山空拍影片 https://youtu.be/J4x3HHWIpqQ ← 先看看 路過和平派出所先辦個入山登記，路旁便可看到白毛山 (中間那顆)登頂前兩段45°以上的稜線崩壁就是白毛山獨有的特徵台8線20.7K右轉過馬鞍壩後再往右行在馬鞍壩上往右便可見白毛山紅色鐵橋 ~ 過馬鞍壩到橋頭約1.3K，多數登山者過橋後便尋找適合停車處；四驅車或膽大轎車駕駛亦可直上登山口前100公尺的空地停車，可少踢2.2K的林道今天專程從豐原騎塑膠車來直上登山口，節省不少時間，不過林道多青苔、很滑很滑07：30 啟登0.5K 就有張木椅近日多午後雷雨，步道濕滑0.7K 觀景台登山錶的距離是0.8K；Garmin INSTINCT GPS手錶支援三種GPS系統定位，若非惡劣天氣或密林內，數據還蠻準的東卯山就在眼前白毛山步道路徑清楚、沒有特殊地形，不偏離主線是相當安全好走的1.0K 小小山頭腹地軌跡紀錄是1.14K，事實上登山因地形會有時左時右的步伐而產生誤差，10％的距離增加算準確了1.15K 最佳展望處橫嶺山、鳶嘴山、稍來山、屋我尾山、東卯山，近在眼前馬崙山、白姑大山、基隆山、八仙山和較前方的唐麻丹山大甲溪 & 谷關大道院橫嶺山、鳶嘴山、稍來山連稜谷關大道院登東卯山，海拔上升將近1000公尺馬崙山、白姑大山、基隆山、八仙山和較前方的唐麻丹山步道 1.5K1.6K 展望 ~ 和平部落和更遠處的東勢地區1.65K 爬樓梯2.0K被另一隊伍追上了 ~2.1K 第一段破碎稜線第二段破碎稜線今天幸運的有人幫拍抵達目的地 ~ 2.3K 三角點涼亭來自台中的登山隊慚愧的是，他們從紅色鐵橋後起登至三角點、多走了2.2公里花費時間和我由登山口起登相同，勇腳的實力真嚇人空拍 by DJI Mavic air兩處破碎的稜線陡上路段，木製階梯有少部分毀損、鬆動，愛注意稜線上無平坦處，只能手持放飛空拍機 後方的阿冷山北北峰、阿冷山前峰，還有白毛山正後方的 谷關第八雄 ~ 阿冷山右方隱約可見台中市區，右後那顆山頭是暗影山八仙山被雲層遮住了右邊是馬鞍壩回程下山紅色的是裡冷橋，過裡冷橋至谷野會館附近可登唐麻丹山和阿冷山2.0K下樓梯1.5K1.0K0.5K回到登山口了下山沒紀錄，大約花了1小時10分後記：若直接由登山口上白毛山，往返含休息一般約4小時，中午便能下山；扣除屋我尾大雪山線，應該是谷關七雄裡最輕鬆的行程，唐麻丹山順遊蝴蝶谷瀑布花費的時間還需更多...下一次就來去飛蝴蝶谷吧！
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