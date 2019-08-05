親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山旅攝影
山友分享
海外健行

再訪谷關七雄之白毛山 空拍捕捉壯麗稜線！

2019-08-05 22:51健行筆記 健行筆記葛哥

白毛山山頂前的稜線崩壁一直想帶空拍機來拍；多日午後雷雨，上午的空氣特別清澈，正適合呢！白毛山180°環景影片 https://youtu.be/lXZELHkluUQ  ← 先看看 毛山空拍影片 https://youtu.be/J4x3HHWIpqQ  ← 先看看 路過和平派出所先辦個入山登記，路旁便可看到白毛山 (中間那顆)b78d12995c83c1530df5a0cf35bb6007.jpg登頂前兩段45°以上的稜線崩壁就是白毛山獨有的特徵aa4560c71798089510480fc5e6858398.jpg台8線20.7K右轉過馬鞍壩後再往右行a6e3478f9e39ab75e0b96db54c2803a2.jpg在馬鞍壩上往右便可見白毛山ad50d335501d4fd6568596d396eedd81.jpg紅色鐵橋 ~ 過馬鞍壩到橋頭約1.3K，多數登山者過橋後便尋找適合停車處；四驅車或膽大轎車駕駛亦可直上登山口前100公尺的空地停車，可少踢2.2K的林道f6e287a5cf6f4b907daf2e3c17211a8e.jpg今天專程從豐原騎塑膠車來直上登山口，節省不少時間，不過林道多青苔、很滑很滑d1b1b5fadb1a900125139cc4b93c4dbe.jpg07：30 啟登430b763edd1563bf6416797f87b28fff.jpgf592987025ef9a41223c469a9e7ce22e.jpg7b363e203d6a2d23fedb58c0845d4b30.jpg61f569c98149c13059f639a481b72d6e.jpg0.5K 就有張木椅c6d5f119e1bc1b5c2098141cac40e285.jpg678e437be2f7f156e533fddecaa0391a.jpga66bb54dd4c5c15805ed0096f2d1cd69.jpg近日多午後雷雨，步道濕滑5c3f112b15197999563162e4144b9bb0.jpgab0afcd4aaa0222776b256c2a4876a56.jpgc4dba9b23b2e71974251478b6a21dbfb.jpg36ff31df91c98717ebfbb201f1ea9a42.jpg4e50c2c586a7cf330f087eacaf8f6fd0.jpg9455552123f5b4ed05060bf23562e8e4.jpga2374fa436899a8bf8d29c06cf626199.jpg5269ed39797d6ea1493857726c1981aa.jpg0.7K 觀景台42e5357477da895fe1502dafaed3f12c.jpg9f130d685a72d65162f4bb9e8b7371da.jpg登山錶的距離是0.8K；Garmin INSTINCT GPS手錶支援三種GPS系統定位，若非惡劣天氣或密林內，數據還蠻準的9461526d7c19fc49e034ce2b82db1e17.jpgbea04f9d6b09184e539d4c54b0bf2fcb.jpg東卯山就在眼前034fc98cb7947a73432ea464039d196a.jpgc70405e827362f335ad42560f64dda75.jpg白毛山步道路徑清楚、沒有特殊地形，不偏離主線是相當安全好走的25341353a914d98980e8f48a4d9fb375.jpg09ce91663c5af14487742ddae55859b0.jpge9967bec295ac364d82d1efe0e5baefe.jpgc002f22171ad2db55d9606779cc41e70.jpga94d31f33d41c64914a6f2d12f545e77.jpg114d87f8ac4c5b93d1172b0364e24db7.jpg1.0K 小小山頭腹地4176a46d3a5be43c67aa8ea1176dbf23.jpg6938ffc107fec77454ddefacf12da0e0.jpg軌跡紀錄是1.14K，事實上登山因地形會有時左時右的步伐而產生誤差，10％的距離增加算準確了6e90e236681084aab5e62364c35bccc5.jpg5628d87a19b7aefbf5feab7181482815.jpge1385a73e140f545fcb5a75b268ab28a.jpg32aa34b0fc9af641a6db620d93e8c916.jpg76113c6f02690a245e0e580c2c8d2fbe.jpg3a1557b14825b8c333c6dcfad6df1724.jpg746b4ed9b151a02cd6288c505d0ab3b2.jpg5ea3d16dcad99928a847741add1a7a08.jpg1.15K 最佳展望處c4f58da96b985eee5e4b09fa9956c75a.jpge3af5b23a2c0ca41a2b34ced2dd10aca.jpg7ee4717f590d0ac747cc34c593fda7e8.jpg橫嶺山、鳶嘴山、稍來山、屋我尾山、東卯山，近在眼前39df2759614be8db67366483dca4f057.jpg4eb84f20ac9f3d5c1bb5b55d8df3e6f8.jpg馬崙山、白姑大山、基隆山、八仙山和較前方的唐麻丹山b51439730183f472fa06893696c141c0.jpg大甲溪 & 谷關大道院b3b4425a09c33f28db0c62d26a24d413.jpg橫嶺山、鳶嘴山、稍來山連稜2f436a969356ffac14a65f72fed68a2a.jpg4b001bfd893bea83f8233699e5c63311.jpg谷關大道院登東卯山，海拔上升將近1000公尺bd2db45397e7c9bbd07af6b621a61aee.jpg馬崙山、白姑大山、基隆山、八仙山和較前方的唐麻丹山40a6497aae4fa1ae025b779379afd59b.jpg6bea670fffa13349ba73ccab1e76c2a6.jpg52abd2802078835d3345ca48d711c20e.jpg99a892cbf22ed70f244ee09e1f8f83fa.jpg52917ec10fa832ac1fbbd2606bbbe729.jpg05e19370e121acb0dce5c5a3f92cb1d4.jpg5418d073b6918f9b877dc30724ea2502.jpg6e79ebd8d99a2875d49a42c62315d04c.jpgf1dab650d99ed687d251a694f9cfea2d.jpgeca88f3887b372dec97eea94a8ed3664.jpg2909a054aaf173df6fb77fad7a64ca4d.jpg6fc061e49caa82632d740a08349050de.jpg步道 1.5K3fbeb8f7348e1ae06a37a2dcfa7f1657.jpgc9fe003930dee4d6efda5b0a6b50b9a5.jpgf0ba3b491ccc907d8d64688802626c34.jpg6ab02976c13ecd464f0e64c5c645d6e2.jpgb0e1865cdb4f82d92fefe3e52f39fd77.jpgd35dc5b9529da7cb7cfdc33967fa74ab.jpga89589f6c23b10004dff7a0eed8338f0.jpg0dc168f38be91ee30aab136bb1f53332.jpg6489e98719dff683561b1186403d8f26.jpg1.6K 展望 ~ 和平部落和更遠處的東勢地區37ef1b35b0094f2a9c7f153905909e5d.jpg4dca82a5a010874bf04b8d551702bf99.jpg01c3dfe43b48ff56777e90347be3dc21.jpg73763e4468b3cf5d6f9609938d59089c.jpg1.65K 爬樓梯0296ccebc40b42b9ae57466fc1d158e1.jpgad42bc977cfd1354672a93269aeb64a8.jpgee1dfdece937baaf462e551ddad0c3f4.jpgc88a0430ca41f9b57d48048032520db8.jpg947fd595416added979632211373e674.jpg1242b3c2ca66e26223a9188d22784800.jpg431e12ceca0bd1d3dd7b49da441ac2ee.jpgae8491ceb87a1e945878aa13a90a4dcd.jpge38632a5b1061027e76cb1e2fb28bc40.jpg6c53e34dbf650ca2e91784c688301ff0.jpgff090f5b80f07b5e9ccfc55625caecc0.jpg4caabe6d7a9744b55bc36eb7d1733a42.jpgc77fbb6cf476a1dc40f1e47312f9346b.jpg5534a98eb3d59c7a713ccedc090af54e.jpg7def459e73dcd621363998235163fa72.jpg43b648e8bd3783656dae84bf6f9beb82.jpg2.0K5697b2a0390619e526977ea31bcae1b2.jpgdb95f783509268a45e431555ca69d9f6.jpg被另一隊伍追上了 ~3df5c3b246b0a26d44888ea3d1010d5b.jpg69a121f3aabe27b12b2fc39ebdadfe14.jpg0bfc3e0f931c44f10c2fb239a6d3dec9.jpg44f5a6923227f4b92b915d5255754781.jpg1bcbf77219892a3d140808620ed8bc7b.jpg2.1K 第一段破碎稜線2ed4bfe9219522f7999020dca368ee14.jpg85285b23fd475a766d8967036fb38529.jpga57207337e352f99ef5e86c2390ee257.jpgd12bd938f4b645ad971df0853077cb3a.jpg712bdb0ad405b2db9cdda14520bb59ce.jpg61aa09730fb8888fb1cf2f2cffaae8a9.jpg第二段破碎稜線cdfdd4d93a9b72dfe32eb37e05e07446.jpg今天幸運的有人幫拍f9d2fd0772fe0d15b667a376280d0583.jpgd478fc21aae2fd0e53a7f20ed9584a0d.jpga45965da1700900752e7f94621d4609b.jpg4f45cf9dfeec728c62a53b1ca6a06b4c.jpge9b669cc7a10c2a8fb7fafe254cb27b8.jpg9afcd76dbdb00f58c986fa28b43ce54a.jpg抵達目的地 ~ 2.3K 三角點涼亭c2104098517bb39b29fa0aea84e25957.jpgcc811a571d1e320eb98d14b81562e82b.jpg來自台中的登山隊7bb11272027c94b47a94e1f8b580539b.jpg慚愧的是，他們從紅色鐵橋後起登至三角點、多走了2.2公里花費時間和我由登山口起登相同，勇腳的實力真嚇人564b76293ccc8c58441bc3c1ce4417b8.jpg0f2956676c3f4eaa73202edf10c2dd46.jpgf1a63cb2128b1ad8b73fe63fa99ddee4.jpg2b6b214cdd788461be4ad0398996abbb.jpg空拍 by DJI Mavic aire2d91d6a60db625ea3d34ff871806cc4.jpg兩處破碎的稜線陡上路段，木製階梯有少部分毀損、鬆動，愛注意bbfe59c5ef3ed861d87e07345aeee13f.jpg稜線上無平坦處，只能手持放飛空拍機

分享
後方的阿冷山北北峰、阿冷山前峰，還有白毛山正後方的 谷關第八雄 ~ 阿冷山de72f1bdbe66ca008f2066c7eb144cbc.jpg右方隱約可見台中市區，右後那顆山頭是暗影山a8c85baa882f468a4124585e30c5be46.jpg八仙山被雲層遮住了207a2e821ccdf3835b0b25c236f65077.jpga57f8fc734535a0285682fec8c482d6b.jpg32e4b17fd9ba3edda2fd35d6f002922e.jpge1ce4c0454f2500e1a3fc03b8bec6ca5.jpg右邊是馬鞍壩c5736d1f5c4f6e9b85f5e013e6e415b0.jpg788cda6df698c4c045f32402754d30dd.jpg回程下山135b962731668ead88a87ea285efe1b5.jpg61e38bbf988142f3f7dbe92e510528ed.jpg紅色的是裡冷橋，過裡冷橋至谷野會館附近可登唐麻丹山和阿冷山e9edf37308d079c86842d6403967b55a.jpg79d8c3359cb52ba147cda095359d46bb.jpgd0bff966cb72e43cf68efdef1cc6eae8.jpg2.0K4a071eae0dc7aae804ab630973a5ff8a.jpg5acd0fef6443297d1f4fc96bed5c6dbb.jpg下樓梯e1f5ff0ce9bd98e11ef176c6d4378c0e.jpgd6b4b1bf68c5e30482e2e54775531aea.jpg1.5K7a923437c79578fcf413c4eaf61b3281.jpg50de20c04f970cce5cd1f5b3e1d1769a.jpgccbcb5cdf90e7b65e458f3de17076998.jpgb4fb41000022650e2aff204c272a6a61.jpg19fcf2f3410801ace2afc204f7aaeec1.jpg451bf4959be227c36241d66dd4cd4828.jpgfab2aba84f30b962a8edbec3d072622b.jpg1416063d361c21d23b6df3d4aef6ea9d.jpg1.0Kbdba6b1947d6640812b2a1210eecea91.jpg8dfff6194061d029523f38c41ac8ac5c.jpg7a8c44072f4b3a7d8c0f4cae60457a30.jpg4733567d66d381f2b0bc4df3ad8370cb.jpgd47ef93bf20682db5c511e66b7433683.jpgdc3032fe115dd2513d9b643487fd9a2a.jpg4bd51c0f41de8749de61e9a733469931.jpgf395f89fcf367955ebdf0cf81effce98.jpge5186c1318e44111ccf24265812ac063.jpgb45ee6d9dc710521099e5c98939ca581.jpg0.5Kbc45ec43db07c0d0706f84a73b61a4e2.jpge16bd7e4b094c81c742d5b1ddd04f396.jpgeb3d3ede179aede55c75b0ca82f920df.jpgcb2270baf94341fb1f2b4abe88774853.jpg47568dd8fc60d59d604df81ee42d2977.jpgdbd1b19b51a7af16e47d8eff9e9cb69b.jpg回到登山口了ee686792340904176eade4567a505ff5.jpg下山沒紀錄，大約花了1小時10分84fe0b5cfc19e1a0a07efcc803d75935.jpg2a39b016695264d086dbe55d7e24c071.jpg後記：若直接由登山口上白毛山，往返含休息一般約4小時，中午便能下山；扣除屋我尾大雪山線，應該是谷關七雄裡最輕鬆的行程，唐麻丹山順遊蝴蝶谷瀑布花費的時間還需更多...下一次就來去飛蝴蝶谷吧！

登山谷關步道
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

熱門文章

東北角10條「山海步道」絕美療癒輕鬆好走

2019-08-03 08:00

上山避暑去！ 新竹五峰油羅山1764M 如入無人之境

2019-08-01 07:55

念念不忘的「嘉義五連峰」

2019-07-31 09:00

不容錯過的百岳「奇萊南華」晨曦灑下的綠色大草原

2019-08-04 22:00

合歡山之最！單攻合歡西北峰

2019-08-01 17:12

大學生的登山暑假！６天不洗澡撿４座百岳「南湖大山縱走」

2019-07-31 07:00

全臺面積最大的原始林「北大武山」沿路滿是鐵杉與壯觀的雲海景色

2019-07-28 21:30

登山安全別忽略！山友教你４個方法判別「急性腦中風」

2019-07-30 21:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top