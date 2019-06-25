沒有任何的里程牌、也沒有布條！踏上「玉山南稜線」與主峰合照
人常常說：「登玉山不難，難的是抽排雲山莊」於是儘管我們走玉山前五峰，卻睡圓峰山屋用兩天時間順便探訪夢幻玉山南稜線、登頂主峰兩次
里程數 : 全長約 40公里總爬升 : 約 3000山屋 : 排雲山莊 、圓峰山屋（須申請、抽籤）水源 : 基本上會有所屬玉山國家公園，位於南投縣信義鄉、高雄市桃源區及嘉義縣阿里山鄉交界處。
▲ 玉山主峰 (3952公尺)
▲ 玉山東峰 (3869公尺)
▲ 玉山北峰 (3858公尺)
▲ 玉山西峰 (3528公尺)
▲ 玉山前峰 (3239公尺)
登山口高度
2600m 排雲山莊 3402m 圓峰山屋 3640M
D0 台北 --> 塔塔加停車場
D1 塔塔加登山口 --> 玉山前峰 --> 玉山西峰 --> 圓峰山屋 --> 玉山主峰 --> 圓峰山屋
D2 圓峰山屋 --> 玉山主峰 --> 玉山東峰 -->玉山北峰 --> 排雲山莊 --> 登山口
DAY ONE路程｜塔塔加登山口 --> 玉山前峰 --> 玉山西峰 --> 圓峰山屋 --> 玉山主峰 --> 圓峰山屋里程數 ｜約 19 公里時間｜約 12 小時高度落差 ｜約 + 2000M - 900M原本計劃兩天五座，睡圓峰山屋已經有些累，又突然加碼夢幻玉山南稜線！它是一條從玉山主峰往南延伸到圓峰山屋，是台灣最高的稜線從圓峰過去不需回主南岔口，不需要之字上主峰很裸露、很破碎、很夢幻
我們前一天睡在車上，停在塔塔加停車場，畢竟2、3點起登好像也沒必要睡東埔？凌晨沒有接駁車，要走約40分鐘才會抵達登山口路上遇到單攻的山友們，我們步伐很快很快今天要去前鋒、西峰，也許再來個北峰？5:14 AM 玉山前鋒 剛好天快亮時抵達玉山前鋒登山口 海拔高度約2861m，爬升400m，多是碎石與大石頭路段看似很陡，實際上也有些陡，不過爬石頭相對來說比較好玩，也可用臂力輔助（我的神經隊友説 應該不遠懶得卸裝備，居然揹著重裝包上來......後面走西峰時就卸了LOL ）
8:00 AM 排雲山屋 海拔3402m爬升約800m後，抵達聽說好難抽到的山屋很高級、門口有拖鞋換，如同天池山莊一樣，可惜我們只是路過吃個早餐、休息30分鐘 出發西峰
西峰登山口就在面對山屋左手邊，卸下重裝包便出發（歐對 隊友終於肯卸下重裝包了LOL ）大多走在樹林間一直繞，單程約2.2 公里，爬升100m9:50 AM 玉山西峰 海拔3518m在樹林間，沒什麼展望，礙於排程不多做停留
11:30 AM 主南岔口回到排雲山屋繼續往主南岔口，而此時我們躊躇在這岔路口猶豫：1. 結束這一天好像有點早2. 現在去主北東也走不完，下午起霧也沒景；去任一個明天還是得再走一次前段3. 好想走玉山南稜啊啊啊啊4. 甚至連去玉山南峰的想法都出來了 但上週才花3.5天走能高安的我實在有些疲憊，看到上坡心中先害怕，於是我們決定先往圓峰前進11:54 AM 往圓峰的路上1.5公里 爬升約100多 一路緩上
13:19 PM 看到前方這個牌子就是準備下切去山屋了 到現在也走了9個小時多，我們待在路口休息、睡覺、泡茶欣賞時而被雲霧遮住的玉山後4峰
15:00 PM 踏上玉山南稜線 休息過後，我們決定探訪這條路線，台灣最高的稜線長期風吹日曬雨淋造成的暴露感、破碎感使人越走越興奮沒有里程牌，也沒有布條，路旁有疊石要仔細看一直往前面最高峰前進，左下是排雲山莊；右邊看出去是南二段以東層層堆疊的山稜線這塊空地好適合紮營喔！照片左方超明顯得 “之字坡”
原本只是想走一小段，因為有些疲倦加上隔天還是得上去主峰一次啊！但是隊友越走越起勁，加上眼看主峰離我們越來越近約一個小時就快走到主峰了
16:35 PM 玉山主峰兩人包場玉主！！幸運的雲霧散開一覽無遺，我的左後方就是剛走的「玉山南稜線」拍完照原路回圓峰山屋玉山南稜線
17 : 35 PM 回到圓峰圓峰山屋 海拔3640m
DAY TWO路程｜圓峰山屋 --> 玉山主峰 --> 玉山東峰 -->玉山北峰 --> 排雲山莊 --> 登山口里程數 ｜約 21 公里時間｜約 13 小時高度落差 ｜約 + 900M - 1500 M
5:05 AM 玉山主峰 日出凌晨約三點多起登，往主峰出發約莫3km，我們把重裝包丟在主南岔路口，輕裝走主北東抵達時剛好日出，天氣很好沒有雲霧蓋住，就看著那顆太陽升起日出灑在玉山南稜上玉山北峰
在主峰上巧遇山友eddie ，他帶隊來玉山日出的色溫最美了！ 忍不住拍了一小時才往東峰前進5: 55 AM 前往東峰要先下切到鞍部再往上到燕尾岩燕尾岩7 : 02 AM 攀上東峰上東峰是攀岩地形，我想這也是為什麼東峰為C級的原因基本上踩點很多、好爬、手抓得點也多，是蠻容易的
7 : 12 AM 玉山東峰 海拔3869m 十峻之首、展望佳
9 : 22 AM 回到主北岔口要先下切一段一段碎石陡，再往上9 : 40 AM 下到鞍部往回看主峰10 : 30 AM 北峰氣象站10 : 42 AM 玉山北峰 海拔3858m
兩日玉山前五峰 完成12:49PM 回到排雲山屋下山的過程中才真的感覺到疲憊，覺得8.5k真是遙遠的距離啊！
16:04PM 回到登山口山友很可愛，叫我們成功登頂手要舉高開心一點啊哈哈哈下山依然堅持不搭100元接駁車的我們走到好累無止盡的公路轉彎又超過五點只能開嘉義下山，七點多才吃到雞肉飯LOL
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