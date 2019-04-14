高山上的繁花盛宴！合歡山「小奇萊步道」迷人的杜鵑花景

2019-04-14 22:00 健行筆記 健行筆記章魚便當



原文出處：章魚便當の嬉遊記過了那麼多年，終於有機會上合歡山拍玉山杜鵑，先做個行程紀錄：依網路訊息，今天和三位葛格先到小奇萊步道0.7K處探探，這兒的花況還不賴，花開應該已有四、五成之多。至於2.4K處聽說花況也不賴，但因小奇萊步道1.4K之後要事先申請入山許可，由於我們沒提申請，所以要守規矩，在0.7這兒拍拍就好。之後再前往石門山頂上的後花園查看，結果…大失所望，因山頂後方的杜鵑花況不如預期，幾乎一成都不到，個人不負責任的預估，石門山頂的花況至少還需要二個禮拜才會盛開吧?!離開石門山後轉戰小風口附近38K+100的地方，不過不是來拍花，而是改拍鳥，因同行的三位葛格們想看看近期很熱門的「火冠戴菊」拍攝點，只是……拍不到半小時，眾鳥人們就散了 @@~中午，到小風口遊客中心，把早上路過埔里所買的便當拿出來啃，之後車行到合歡東峰下的遊客中心停車場。大夥先在停車場小憩半小時，打過呼、養足精神後再前往合峰東峰步道。不過今天咱僅走到「滑雪山莊」後方的山坡上，那兒已經有比較密集的花況。至於東峰頂就不上去了，因為老會呀們已經沒力了，且天氣狀況開始轉差，濃霧逐漸籠罩合歡山區。差不多下午三點時打道回府，剛剛好來得及回家吃晚餐 @@~------------------------------------------------------------------------早上05:10從台中出發，約在07:30來到奇萊山登山口。熟悉的奇萊登山口，想想時間可真的過得很快，幾年前的奇萊主、北的回憶還點滴在心頭，今天的0.7K相比起來，顯得愜意許多……。 出發後可發現一旁的山坡上零星的杜鵑已陸續綻放著，而「金翼白眉」已經餓到改吃花惹 @@~ 花花好吃嗎？ 步道沿路的山坡上有幾株零星的杜鵑已陸續向遊人展示她們的粉彩衣裳。 500公尺後開始進入箭竹林。 來到小奇萊步道0.7K處，果然別有洞天！ 雖然0.7K處的玉山杜鵑族群，推估大概開了五成，且株株都活力十足！ 若是盛開時期，想必花容必定非常壯觀。 接下來就是拍照時光，拍好、拍滿！

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轉進石門山……，老天鵝啊，零零落落，走了七百公尺後卻是一場空 @@~ 無花可打，只好打鳥 @@~ 這株大概是石門山頂後花園裡開得最茂盛的一棵了......。 失望的下山，來去看看火冠戴菊……。 中午12:00到小風口吃便當。 早上路過埔里小七店時，向一旁小吃攤大姐買的便當，似乎快變到合歡山活動時必備的良物 ^^ 於合歡東峰下的遊客中心停車場小憩片刻後，來到滑雪山莊後方的山坡。 每天都要面壁思過~ 滑雪山莊後方這塊山坡開了一堆，但愈上方坡度愈陡，揹著相機要穿越箭竹林時不甚好走。 準備打道回府，收工~ 今年就這樣了，能到小奇萊拍玉山杜鵑，已經非常滿足。靜待明年同一時間，有機會再來飛越杜鵑窩 ^^