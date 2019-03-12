[潮野人像] 山友分享小人像風景拍攝 最後幾張可以直接換桌布了

2019-03-12 22:00 健行筆記 Kris CL Lin



延續上一篇「回顧2018 IG山野作品前九強」文章，這也純粹是一篇關於自己熱愛的戶外人像拍攝作品分享。我只是試想...也許會有跟我一樣熱衷在山林中拍攝人像的同好。畢竟台灣山林這麼美，不論是來搭配人像、襯托人像都在適合不過，而人要如何融入山林進入畫面也是我在追尋的答案之一，同時分享我對人像拍攝的些許偏好。不過這次，有別多數將人像幾乎佔滿版面作品的拍攝手法，分享的是一些小比例的人像融入大環境的作品。

2017年12月 嘉明湖如果只是單純的拍下這場景也許平淡無奇，然而這並非預設畫面，僅是在對有衝下坡時的一個靈感。微微在焦距外的背景山坡，就像潮他背部迅速撲上的一道巨浪。

2018年5月 鼻頭欄杆外密徑總有些場景親眼所見與透過照片的規模感受會有差距，這時人就是一個很完美的比例尺。初見這海蝕洞相當驚豔，見朋友往裡頭走去，我請她站在中央讓我留下這畫面，並移除了地面的垃圾。

2018年9月 劍龍稜其實因時間關係沒走完就腰繞下山了，卻在這腰繞過程中行經於此，這對情侶朋友走在前面拍照才發現他倆就像置身在一面綠毯中。回頭，我用植物將看似如裂痕般的黃土小徑給覆蓋了。

2019年1月 羅山林道其實這次行程有不少在霧氣中所拍下像似柔光燈下柔美的人像照，但這張卻令我印象深刻。並非是小人像襯托景色，反而像是景色為人物寫了一段故事...他，隻身往未知前進。

2019年2月 小霸尖山這也許是台灣海拔最高的網美石？網紅網美們在熟悉不過的拍攝方式。將人置於看似危險的位置，用一個稍遠稍廣的角度拍下可能驚險的畫面，這年頭正流行著。

2019年2月 大鹿林道三人的行程我一直走在後頭，17K的林道很美卻心很累。一路的大樹我難以形容他們的偉大，就在他們行經於此平行於一棵大樹...路面正美、前方無盡，難道不是按下快門的最佳時刻？

2019年2月 泰崗溫泉本來只想專心用過去拍雜誌拍攝手法幫她拍些作品，但她是好動了點，也難得願意幫忙在大石上稍坐。完成照片後...我相信當下的她與宇宙能有些連結，或至少感受到宇宙與大自然分享著這片刻的寧靜。

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2019年2月 某處密境如果說是跟朋友去了趟國外拍下這二張也不難騙倒人？儘管二位女孩都是職業模特兒，但這樣的場景怎能不入鏡？出發前見她倆不約而同穿著如同海外風景神人們最愛用來置於場景中的服裝顏色，我也不得不令這萬綠叢中留下一點艷。不確定有沒人發現，少少幾張帶著時間的作品色調由稍偏暖至漸暖，再轉換到另一種更沉穩的風格。那是個人這17-19年的色調風格轉變，是歐美風景攝影風格與時俱進的虛心模仿與微小縮影。過去的濃彩、高動態、黃金比例都已漸漸退場，人像比例也已有著近滿版或渺小的新創作方式，儘管美感總是主觀或從無好壞。「帶時尚進入野外」是個人身份的轉變，是拍攝習慣的延續，儘管二者我皆非頂尖卻有著箇中經驗與個人體驗。希望自己能寫下更多與此相關的系列故事給有興趣的朋友聽。下一篇將談及我對風景照片的後製態度(非教學文)與數張對照圖。然而拍攝作品仍將以IG優先曝光，如果有興趣的朋友也歡迎加入。

個人IG: Krislovenature

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