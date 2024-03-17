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陽光行動／環境高壓 無升遷機會 留不住人

聯合報／ 記者江婉儀張曼蘋／新北報導
不少社工承受高壓環境，危險加給卻少得可憐，沒有對等的薪資及升遷機會，是社工難找的主因。示意圖／聯合報系資料照片
不少社工承受高壓環境，危險加給卻少得可憐，沒有對等的薪資及升遷機會，是社工難找的主因。示意圖／聯合報系資料照片

根據台灣大專院校社會工作系所現況調查，近年社工科系畢業生投入社工職場比率僅百分之廿五，推估每年僅約六八五人投入社工領域。專家學者認為，不少社工承受高壓環境，危險加給卻少得可憐，沒有對等的薪資及升遷機會，是社工難找的主因。

新北社會局表示，強化社會安全網五年內需求職缺達四六八二人，縣市社會局處的社工就需要四一八五人，但每年只六百多人投入社工職場，五年供給量為三四二五人，還有至少一成八的人力缺口，若離職人數增加，問題更嚴重。

另一方面，輔仁大學社工系主任劉一龍表示，中央社安網的人力需求不斷拉高，工作挑戰更大，要撐住脆弱家庭或身心疾病患者，需要有經驗的社工，新進社工到第一線服務後折損率高，是惡化人力荒的原因之一。

台北大學社工系教授陳芬苓認為，強化社安網的問題出在能否處理精神病患的問題個案，要培訓精神醫療社工不容易，「一下子大量開缺，要從哪裡補人？」

她說，若政府認為社工角色重要，就該給予該有的薪資及升遷機會，有些社工是負責家暴、性侵、精神個案，危險加給一個月才一千元，坊間文書工作薪資都比社工高，有些社工幾年後就因高壓環境想離開。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧舉例，一名剛畢業的社工系學生成績不錯，老師期待她投入社工行列，家人則希望她報考國公營事業，收入比當社工高。另一名新鮮人有熱忱，四年前一畢業就當社工，壓垮她的最後一根稻草是接公家機關的委辦案，家長指責社工沒管好學生，長官要社工向家長道歉，讓她大受打擊，只待二年就離職。

台北市社工職業工會副理事長沈曜逸形容，台灣社工普遍起薪在三萬七千元至四萬五千元之間，但調薪慢，有社工做了十年，薪水還在四萬五千元之間，造成人才流失。

中華育幼機構兒童關懷協會秘書長洪錦芳說，社福界難找社工，她旗下一名社工二月剛離職，是台北大學社工系某屆五十名畢業生最後一名揮別社工界，足見社工系畢業生學以致用愈來愈難，也是育才、留才警訊。

社工 薪資 離職

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