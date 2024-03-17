陽光行動／專業及訓練不足 也是隱憂

國內社工除了患寡，還有專業及訓練不足隱憂；從去年九月高雄苓雅區的凶殺案到近期的剴剴被保母虐死案，社工都成外界指責的箭靶，學者認為，有些特殊案件連社工自己都沒遇過，當下比較會不知所措，若經驗和訓練不足，表現會不如預期，但也並非外界評價的冷血或漫不經心，要有制度化的解方因應。

去年九月高雄苓雅區兩名幼童目擊吳姓鄰居上門持刀砍殺父母，家屬透露社工案發後到場關心，但只停留十分鐘，獲悉幼童不需安置就離開，只留下冰冷的名片，事後也只傳簡訊，連關心電話都沒打，引發議論。最近男童「剴剴」事件，兒福聯盟社工遭質疑訪視不確實，也讓外界質疑對年輕社工的專業訓練不足。

新北市議員陳儀君說，第一線社工負擔很重，機構有相關考核機制，有沒有實際追蹤是關鍵，不能只是想著結案。

台灣師範大學特殊教育學系復健諮商研究所副教授張千惠指出，有時候遇到特殊案件，社工自身也沒有相關經驗，就容易不知所措，社工之間的經驗傳承也很重要。

新北市社會局社工科長劉文湘說，社工從學校到踏入職場都有教育訓練，狀況剛發生時還在慌亂期，社工會選擇先不打擾當事人及家屬，不能單以停留時間長短或有無打電話判定社工的態度。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧說，社工沒有公權力，卻是最被期待的一群，「有事找社工、出事怪社工」的究責文化將引起寒蟬效應，社工荒問題雪上加霜。

張淑慧說，以剴剴案為例，外界責難社工敏感度不夠才發生不幸，但第一線社工沒有公權力，缺乏法律協助及人身安全維護，社工常是單獨家訪，面對高風險情境、高脆弱族群，卻有高壓力期待，呼籲讓司法調查釐清責任，社會勿一味責難社工，否則會讓社工畢業生更不敢接觸保護性、高風險案件。