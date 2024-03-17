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新聞眼／社安網愈補愈大洞 衛福部開對藥？

聯合報／ 本報記者張曼蘋王慧瑛鄭朝陽
社會安全網破大洞，引爆社會怒火。衛福部補破網的作法，被社工認為是甩鍋，如今連幼兒專責醫師也傳醞釀退出，社安網愈補愈大洞。本報資料照片
社會安全網破大洞，引爆社會怒火。衛福部補破網的作法，被社工認為是甩鍋，如今連幼兒專責醫師也傳醞釀退出，社安網愈補愈大洞。本報資料照片

「剴剴」遭虐死的悲劇，再次暴露社會安全網破大洞，引爆社會怒火；但檢視衛福部補破網的作法，卻被社工認為是甩鍋，反而加重社工兒虐防治壓力，引來社工串連抗議。如今連幼兒專責醫師也傳醞釀退出，社安網愈補愈大洞，顯見衛福部開的處方箋非藥到病除，副作用恐怕不少。

衛福部舉行兒虐會議，結論包含藉由提升社工訪視頻率，確實掌握兒少狀況，對於三歲以下的幼兒安置，將由地方衛生局直接指定專責醫師，這讓不少兒科醫師直覺聯想到那個被上銬示眾的年輕社工，擔心若負責的個案遭受兒虐，保母、家長若想隱藏兒虐事實，醫師也難以發現，卻要一起背書、扛責，屆時恐遭公審變成下一個被獵巫的對象，不想涉險。

至於基層社工，對衛福部的「增加訪視率」會議結論更是瑟瑟發抖，而且地方政府紛紛跟進，這項「共識、結論」之所以被社工反彈，關鍵就在社工平時就承受壓力山大的個案訪視與關係建立工作，表格、報告已壓得喘不過氣，如今要增加社工訪視頻率，除加重負荷，難免懷疑此舉是政府卸責的理由，至於前端的兒少出養、安置等優化作為，則仍不見具體改革。

回顧幾年前衛福部擴大社會安全網第二期計畫，正是為回應社安網悲劇所端出的「要錢給錢、要人給人」對策。大官想花錢了事，補助地方把社工找好找滿，一併向社會宣示如何用社工人海戰術改善社安網破洞，結果又因缺乏配套，造成政府與民間社福團體上演搶人大戰，社工荒依舊，社工工作處境一樣沒有改善，還造成社福團體因社工人力不足而無法承接政府的服務案。

剴剴的悲劇只是社安網破洞的一角，被上銬的年輕社工若有專業素養不足，人力荒之下的工作環境會不會是背後結構性的因素？衛福部若開錯藥方，不從制度、結構到專業倫理等環節積極優化，只會引爆更多業力，全民一起承受苦果。

保母 社工 衛福部 醫師

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