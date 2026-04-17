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害怕下個被審判的是自己…社工揭困境想離職：時間根本不夠

聯合新聞網／ 綜合報導

男童剴剴遭保母凌虐致死，兒福聯盟<a href='/search/tagging/2/社工' rel='社工' data-rel='/2/103655' class='tag'><strong>社工</strong></a>陳尚潔被台北地院依<a href='/search/tagging/2/過失致死' rel='過失致死' data-rel='/2/218188' class='tag'><strong>過失致死</strong></a>罪判2年徒刑，兒少團體批評陳女隱瞞死因，主張虐殺兒童應加重刑責。 記者曾吉松／攝影
男童剴剴遭保母凌虐致死，兒福聯盟社工陳尚潔被台北地院依過失致死罪判2年徒刑，兒少團體批評陳女隱瞞死因，主張虐殺兒童應加重刑責。 記者曾吉松／攝影

剴剴案社工陳尚潔遭台北地方法院依過失致死判刑兩年，社工這份職業再度成為網友討論的焦點。一名社工發文，指出他手上的案子超過60件，因人手不足的緣故，每天的時間都不夠，害怕漏接案子，導致下一個被審判的是自己，於是正在考慮離職，同時也呼籲中央要正視社工的困境。

一歲十個月大的男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，兒童福利聯盟女社工陳尚潔被依過失致死、偽造文書罪起訴。陳尚潔雖辯稱非主責社工，但台北地方法院還是認定她具實質保證人地位，依過失致死罪判陳女有期徒刑2年，成為社工因個案身亡背負刑責的首例。

社工遭到判刑的話題在網路上引起熱議，一名社工在Threads發文，表示他是一名保護性社工，手上有超過60個案子，包括成年人家暴、身障老人遭遺棄等，看到社工被判刑的新聞，非常擔憂下一個被審判的就是自己。

原PO說明，他的案例都在機構或庇護所中，「三個月能看一次真的是極限」，不是不想看，是因為光是訪視30分鐘就要寫成紀錄，並要處理個案的瑣事、與家屬溝通、遇到精神疾病個案，或家屬來電，一通電話就要花超過20分鐘，每週都有新的棘手案件出現，都要暫時放下手邊工作去處理，「每天時間根本不夠用」。

原PO坦言，就算對這份職業有很大熱忱，也總是深怕過多的案件量，會漏接了哪個個案，於是在看過剴剴案社工被判刑的新聞後，鼓起勇氣向督導提離職，因為他真的很怕再如此高壓的工作環境下，下一個被審判的社工就是自己。

原PO透露，現在社工的主要問題就是「人力不足」，如果有同事離職，就會加重所有人的工作量，他呼籲中央照顧社工不是說說而已，而是正視社工這份職業的困境。至於剴剴案他不想多做評論，因為真實情況只有當事人知道。

原PO最後補充，自己是一名非常認真、盡責的社工，每個案例都會配合時間家訪，就算被推拖也會硬著頭皮去突擊訪視，從未造假紀錄，每天都超過晚上8點才下班。如今剴剴案社工被判刑，他真的非常害怕漏接個案被究責。

此文一出，不少網友支持原PO，並希望社會能正面看待剴剴案帶來的影響，進而促進社福機構進行內部系統性升級，以保障第一線社工的權益。

還有網友提出3項建議，包括上離職簽；做防禦性通報、加強查核技巧，學會從外觀判斷個案的身心情況；利用AI打造專屬自己的個人化查核工具，以減少行政壓力。

剴剴案 虐童 社工 過失致死

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