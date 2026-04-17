剴剴案社工遭判刑2年 他曝法官認定關鍵原因：有沒有具體作為

剴剴案社工陳尚潔遭台北地方法院依過失致死判刑兩年，成為首例因個案身亡，被法院認定具「保證人地位」判刑，引起討論，社工界憂心此判決對基層社工造成衝擊，兒盟聲明再次道歉，並對一審判決結果無比沉重，遺憾社會安全網的破碎，最後由第一線社工個人承擔全責，兒盟將尊重當事社工是否上訴的決定，陪伴社工走接下來的每一步。

律師呂秋遠在臉書表示，兩年的刑度不能算輕，因為過失致死的最高刑度是5年。許多網友「期待」的無期徒刑，就不要再想了。不是法官輕判，而是刑法的規定就是如此。目前看來，地方法院的法官認定，第一線的訪視社工，具備保證人地位。也就是說，一旦社工發現，有疑似虐童的情況，就必須立刻有所作為，否則就會有不作為的過失。

針對此案，呂秋遠表示，可以分兩個層次來看，一是如果一般人發現鄰居的孩子疑遭虐待，後來孩子過世了，但是卻沒有報警，會不會構成不作為的過失致死犯？答案是「不會」，因為我們對於鄰居的小孩沒有保證人義務。因此，縱然悲劇發生，我們也不會有刑責。而在剴剴案裡，訪視社工被法官認為，必須要負起保證人責任。在這個部分，社工實務界明顯與法官有很不一樣的看法。

他說，社工實務界、部分法律學者認為，把社工列為保證人地位，對於社工來說並不公平，首先，社工的訓練，基本上就要相信父母，或是保母，換句話說，社工的基本體質本來就會傾向願意相信親自照顧的父母，或是有證照的保母。其次，社工並不能每天與訪視對象相處，也不是密切照顧的人，基於相信專業，怎麼能發現一個有合格證照保母的人，會做出這種事？

第三，社工又沒有公權力，無法破門而入，也不能搜索扣押，沒有權力，怎麼能給這麼高的刑法上義務？第四，是不是往後，所有第一線的社工都有可能，豈不是都有可能因為個案受傷或死亡，而被課予刑責，這只是把社會安全網破洞丟給社工負責而已，會造成第一線社工大規模離職。

「其實，這種說法都對」，呂秋遠表示，但是，如果離開這個案件本質，而停留在第一線社工的背負刑責恐懼，恐怕有點簡化在這件事裡，陳尚潔的行為，可能帶來的問題。這就要到第二個層次來討論了。

呂秋遠表示，第二個層次就是，如果不要講這麼抽象的保證人責任，也不要討論刑責，陳尚潔在本案中，做了什麼、沒做什麼？

假設我們是社工，有個孩子的保母，跟我說，孩子經常自摔、身上有大片瘀青，問了保母，她說孩子自己跌倒。看到孩子額頭有瘀傷、異常的瘦、很畏縮、牙齒掉三顆，保母沒有合理的藉口，要約訪視，對方一直改時間，藉故拖延，我會怎麼做？會要求換保母，對吧？

「現在的問題是，她對於剴剴過世之前，有沒有任何具體的作為」。呂秋遠表示，如果什麼都沒有做，社會大眾要怎麼看社工的角色？有些人可能就會想問，那我要社工幹嘛？「我被保母騙，我也沒辦法」。社工不該背負保證人地位的角色，這對於社工來說，太沉重了。這些說法，可能沒辦法說服法官。

他說，法官會問的是，如果你是社工，你看到小朋友掉了3顆牙齒、不愛說話很畏縮、體重很輕、身上經常有瘀青，你會怎麼做？一般人說，「我相信保母，基於信賴，所以即使看到傷，我還是什麼都沒做」，這種說法都很奇特了，遑論專業的兒少社工，小孩還小，不會說話，你不就是他的嘴、他的眼、他的耳嗎？

呂秋遠表示，與其說法官要把全體社工都拉進保證人地位，讓全體社工陷入恐慌，「不如說，本案的社工，她的所作所為，或是不做不為，是不是低於一般社工，甚至低於一般人的注意義務」。或許，法官認為有罪，是認為陳尚潔身為專業社工，但是陳尚潔的不作為程度卻低於一般人，所以才會最後做了這個決定。

呂秋遠表示，至於因為這件案子的結果，往後引起的後續影響，例如有失智長者意外死亡，家屬會不會都來告社工，社工會不會爆發大規模離職潮，這真的就不好說了。只是，社工要罵法官不懂社工實務之前，可能要想想，法官不會硬要讓全體社工背負保證人義務，也知道可能帶來的職業風險，但，是不是陳尚潔在這個案件的重大疏忽，而把社工拉入了保證人地位裡？畢竟，誰可以替剴剴說話？