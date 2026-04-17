剴剴案判決／北院：出養案社工 有協同監督保母義務

台北地方法院認定剴剴案社工陳尚潔具有「實質保證人」地位，因此判決有罪，引發社工界憂慮與質疑，主要的爭點在於，現行並無明文規定，社工即為個案之實質保證人。有法界人士表示，對於此案社工涉案態樣是否具有保證人地位，仍有討論空間。

曾任主任檢察官的民鋒法律事務所律師陳銘鋒指出，刑法上有義務才有過失，義務的來源包含法律明定、契約約定及自願承擔等，「保證人義務」也就是指賦予防止犯罪發生的義務。

他舉例，民法規定明定父母有撫養小孩義務，對小孩有保護義務；登山團的領隊率隊上山，若有同行者跟不上不能放鳥丟包，山友若罹難，此時領隊涉違反保證人義務。

比特犬、西藏獒犬傷人，飼主要不要處罰？「監督義務」也是保證人地位來源。民法上有規定飼主是動物的監管人，實務上也會涉刑法過失傷害罪嫌起訴。再者，游泳池救生員也具有保證人地位，不可能不搶救溺水者、阻止危害發生。

不過，另有法界人士表示，對於此案社工涉案態樣是否具有保證人地位，仍有討論空間。

根據判決指出，陳尚潔明知兒福聯盟因未設置安置機構，如合作保母無法配合規定，有終止合作的權利，而兒福聯盟指派保母劉彩萱為全日托育照護者，客觀上，創造並將剴剴置於具有潛在風險的環境，因此，陳尚潔身為收出養案社工，有協同監督保母的義務。

北院認為，陳尚潔通盤掌握了剴剴的生長軌跡、轉換環境全貌，能拼湊出受虐真相，她透過與樹鶯社福中心施姓社工的分工共識，應具有「自願承擔保護義務之保證人」地位。