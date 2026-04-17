快訊

剴剴案社工遭判刑2年 他曝法官認定關鍵原因：有沒有具體作為

北部、東半部今明全面陰雨降溫 南北1差異「將是兩個世界」

速食南霸天「丹丹漢堡」又收一間！網友不捨：太突然了

聽新聞
0:00 / 0:00

剴剴案判決／衛福部回應社工訴求：優化收出養流程 強化人力

聯合報／ 記者林琮恩洪子凱／台北報導

剴剴案社工陳尚潔遭依過失致死判刑兩年，社工團體無不感慨，若不檢討收出養及安置制度，「以後誰敢當社工？」，要求衛福部修正「居家托育服務中心訪視輔導工作指引」（簡稱居家托育訪視指引）防止再發生類似事件。衛福部指出，剴剴案後優化多項收出養、托育措施，提升高風險托育訪視次數、新增安置保母職前訓練，往後將廣納各界意見優化制度。

衛福部社家署副署長張美美說，衛福部已修正「居家托育訪視指引」，當居家托育保母收托家外安置兒少，需至少六小時職前訓練，且針對家長無法每日接觸送托兒童，訪視次數由每年至少四次調升至六次。至於是否於指引中明定個案遭兒虐時的咎責對象，她說，家庭、托育情況動態且多元，需跨體系合作，「歸咎任何一方負荷都太重了」。

社家署長周道君說，衛福部已將收出養必要性改由地方政府判斷後才交由媒合機構媒合，等待收出養期間有安置需求，也由地方政府負責安置，並明定跨轄安置流程。

衛福部目前要求社工加強訪視，且每次訪視都需見到個案本人，恐增加社工工作量，加上保母恐隱匿照顧情況，讓第一線社工難以了解實情。東華大學民族發展與社工學系退休教授賴兩陽說，建議衛福部跨司署研究，研擬保母心理衡鑑相關指標。

衛福部次長呂建德說，社工責任範圍涉及制度運作與多重專業面向，將會持續討論，且持續優化社工人力配置、教育訓練與支持系統，提供第一線人員穩定執業環境，收出養制度修法也會強化監督、訪視及資訊整合，並由公權力提前介入評估。

北市社會局表示，尊重法院判決結果，目前已對無依兒童待出養安置期間，率先推動「縣市主責社工、收出養媒合機構及居托中心」三方共訪，並擴大至北北基桃共同合作。

虐童

延伸閱讀

剴剴案社工遭起訴 社工、學界籲司法審酌實務侷限

剴剴案社工宣判在即⋯大學19社工系教師聯合聲明 「勿以結果論羅織罪名」

外傭申請鬆綁恐衝擊從業人員 就安基金祭5.7億補助

洪申翰：企業新設托育最高給600萬元 每年再補助百萬元

相關新聞

剴剴案社工遭判刑2年 他曝法官認定關鍵原因：有沒有具體作為

剴剴案社工陳尚潔遭台北地方法院依過失致死判刑兩年，成為首例因個案身亡，被法院認定具「保證人地位」判刑，引起討論，社工界憂心此判決對基層社工造成衝擊，兒盟聲明再次道歉，並對一審判決結果無比沉重，遺憾社會安全網的破碎，最後由第一線社工個人承擔全責，兒盟將尊重當事社工是否上訴的決定，陪伴社工走接下來的每一步。

剴剴案判決／北院：出養案社工 有協同監督保母義務

台北地方法院認定剴剴案社工陳尚潔具有「實質保證人」地位，因此判決有罪，引發社工界憂慮與質疑，主要的爭點在於，現行並無明文規定，社工即為個案之實質保證人。有法界人士表示，對於此案社工涉案態樣是否具有保證人地位，仍有討論空間。

剴剴案判決／衛福部回應社工訴求：優化收出養流程 強化人力

剴剴案社工陳尚潔遭依過失致死判刑兩年，社工團體無不感慨，若不檢討收出養及安置制度，「以後誰敢當社工？」，要求衛福部修正「居家托育服務中心訪視輔導工作指引」（簡稱居家托育訪視指引）防止再發生類似事件。衛福部指出，剴剴案後優化多項收出養、托育措施，提升高風險托育訪視次數、新增安置保母職前訓練，往後將廣納各界意見優化制度。

剴剴案判決歸咎第一線 「恐釀兒保社工離職潮」

剴剴案社工陳尚潔成為首例因個案身亡，被法院認定具「保證人地位」遭判刑，引發社工界震撼，憂心此一判決恐將無人再敢當社工。社工師公會全聯會理事長吳玉琴說，法官雖於判決書中，強調僅針對陳姓社工個人而非社工群體，但社工界仍擔憂，此判決一出，未來相關社會事件均可引用，並認定社工「自願承擔保護義務」而須負保證人責任，恐釀成兒少保護社工離職潮。

判決首例！剴剴案社工被依過失致死判刑2年

一歲十月大男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，兒童福利聯盟女社工陳尚潔被依過失致死、偽造文書罪起訴。陳尚潔辯稱非主責社工，台北地方法院認定她具實質保證人地位，昨依過失致死罪判陳女有期徒刑二年，偽造文書罪部分無罪，可上訴。

剴剴之死 專家：把關兒少安全 須訂評核機制

男童剴剴遭虐死案，北院昨依過失致死罪判兒盟社工陳尚潔二年徒刑。投身社福工作逾卅年的民進黨立委林月琴表示，社安網在實務上仍難有效整合，社會要做的是在尊重司法的同時，推動結構性的修正。專家也表示，過往托育訪視員訪視收出養家庭時，注重照顧環境品質較忽略了解保母的人格特質，目前應針對所有收出養兒少加強安全評估。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。