剴剴案判決歸咎第一線 「恐釀兒保社工離職潮」

剴剴案社工陳尚潔成為首例因個案身亡，被法院認定具「保證人地位」遭判刑，引發社工界震撼，憂心此一判決恐將無人再敢當社工。社工師公會全聯會理事長吳玉琴說，法官雖於判決書中，強調僅針對陳姓社工個人而非社工群體，但社工界仍擔憂，此判決一出，未來相關社會事件均可引用，並認定社工「自願承擔保護義務」而須負保證人責任，恐釀成兒少保護社工離職潮。

吳玉琴說，自願承擔保護義務的是社福機構而非社工個人，且社工「不是保母，也非救生員」，其職責非直接照顧個案並為其安全負責，而是評估需要、連結資源。

吳玉琴說，若社工都可能被依保證人地位課以刑責，恐釀成兒少保護社工離職潮，本案中「保母姊妹為施虐者，她們才是真正的保證人」，雖理解民眾對兒少生命消逝感到憤怒，但也呼籲不該無上限攻擊社工群體，但也呼籲所有社工做好分際內的工作，包括評估紀錄、積極連結資源等，便能保護專業、保護自己。

高雄市社工人員職業工會秘書長郭志南說，本次判決後，預期社工將採「防禦性」服務，任何風吹草動就先通報，避免日後遭究責，恐導致個案案量暴增，在國家制度、資源缺乏前提下，「要社工負起全數責任並不公平」，政府多年來將收出養、安置兒少業務交由民間機構處理，如今憾事發生，各界要求民間單位、社工負責，若不檢討制度、提供相應資源，「以後誰敢當社工？」

社工專業人員協會發布聲明指出，專業責任不該被無限擴張，系統失靈歸咎第一線社工，恐遺漏真正需修補的體系漏洞，制度賦予社工守護生命的責任，須提供對等足夠資源、權限及系統支持。台北市社工人員職業工會表示，從判決書可見，法院對社工日常實務理解與現況有所差距，需更多社會溝通機制。