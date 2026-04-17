剴剴之死 專家：把關兒少安全 須訂評核機制

男童剴剴遭保母凌虐致死，兒福聯盟社工陳尚潔16日被台北地院依過失致死罪判2年徒刑，兒少團體批評陳女隱瞞死因，主張虐殺兒童應加重刑責。記者曾吉松／攝影

男童剴剴遭虐死案，北院昨依過失致死罪判兒盟社工陳尚潔二年徒刑。投身社福工作逾卅年的民進黨立委林月琴表示，社安網在實務上仍難有效整合，社會要做的是在尊重司法的同時，推動結構性的修正。專家也表示，過往托育訪視員訪視收出養家庭時，注重照顧環境品質較忽略了解保母的人格特質，目前應針對所有收出養兒少加強安全評估。

林月琴表示，不能只站在社工的一端看問題，但也不能把第一線社工的工作，簡化成奉獻、燃燒或犧牲。社工是專業工作，不應靠個人的耗損去填補制度的空缺。兒少保護工作本來就是高風險、高壓力、需要即時判斷的工作，如果制度長期要求第一線承擔龐大責任，卻沒有給予相對應的人力配置、跨機關支援與後續資源，風險最終不只壓在社工身上，也會直接轉嫁到孩子。

林月琴認為，社會安全網在實務上，主責角色是否明確、跨機關協調是否即時、資訊整合是否完整、關鍵時刻能否快速決策與介入，至今仍有明顯落差，當制度不能有效整合，最先被辜負的是正在等待被接住的孩子。

政府設置社會安全網的用意，為針對兒虐、家暴等高風險家庭進行預防性作業，於第一時間保護可能受到傷害的弱勢對象。台大社工系名譽教授鄭麗珍說，以剴剴案來說，剴剴已離開高風險家庭進入等待出養階段，或許服務的社工敏銳度確實不夠，又被保母欺騙而有所疏忽，這都是未來可以加強的部分。

鄭麗珍說，過往托育訪視員訪視收出養家庭時，注重照顧環境品質較忽略了解保母的人格特質，目前應針對所有收出養兒少加強安全評估，包括評估照顧者的個人特質，加強保母、托育等體系人員對兒童風險的敏銳能力，最重要的增加人力，讓評估更為完善。

實踐大學社工系教授彭淑華說，若是原生家庭不健全的待出養童，被安置在保母家後父母也難見到孩子，需仰賴收出養媒合機構進行把關，現行收出養媒合機構中，兒盟、勵馨二家機構並無自身安置機構，若有安置需求，雖可媒合保母安置，但這類安置需求，過去未被納入正式安置系統，應對於收出養媒合機構訂定「評核機制」，建立挑選合作保母及汰換不適任保母機制，避免剴剴案重演。