社工陳尚潔判有期徒刑2年 剴剴案偵審大事記一次看

剴剴案兒福聯盟女社工陳尚潔被依過失致死罪判刑2年。聯合報資料照片

保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉嫌凌虐1歲男童「剴剴」致死案，台灣台北地方法院今天依過失致死罪，判兒童福利聯盟社工陳尚潔有期徒刑2年。

以下為本案大事記：

--民國112年8月間，剴剴外婆無力照顧，經轉介兒盟出養，兒盟經媒介機制，委託劉彩萱全日照顧。

--112年9月1日起，劉彩萱、劉若琳涉對「剴剴」犯凌虐、妨害自由與傷害等。

--112年9月25日，陳尚潔首度訪視，「剴剴」額頭瘀青。

--112年10月23日，陳尚潔2度訪視，「剴剴」暴瘦，神情畏懼。

--112年11月20日，陳尚潔3度訪視，「剴剴」1夜掉3顆牙。

--112年12月24日，「剴剴」無意識，傷重送醫不治。

--113年4月18日，台灣台北地方檢察署偵結，依凌虐兒童妨害身心發展致死罪、成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由，因而致人於死罪，及成年人故意傷害兒童致死罪起訴劉彩萱、劉若琳，案件屬於國民法官審理案件。

--113年4月18日，北院開接押庭，法官諭知2人續押並禁見。

--113年8月27日，陳尚潔過失致死案，北檢偵結，依偽造文書、過失致死等罪起訴，並建請法院從重量刑。

--114年1月6日，陳尚潔過失致死案，北院開庭，陳尚潔否認造假訪視紀錄。

--114年4月9日，劉彩萱、劉若琳另涉凌虐2名幼童遭北檢起訴。

--114年5月7日，檢察官於庭訊時建請法官判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳16年到18年徒刑，全案辯論終結。

--114年5月13日，北院判決劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。

--114年7月1日，劉彩萱、劉若琳及檢方都提起上訴，二審台灣高等法院開庭，諭知予以羈押。

--114年12月22日，高院辯論庭，法官庭末諭知115年1月27日宣判；劉彩萱、劉若琳表明不出庭聆聽宣判。

--115年1月27日，高院判決駁回上訴，仍判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。

--115年2月26日，陳尚潔過失致死案言詞辯論終結。

--115年3月15日，剴剴生母提刑事附帶民事訴訟，向保母姊妹、兒盟及社工求償新台幣800萬元，高院民事庭分案審理。

--115年4月16日，北院依過失致死罪判陳尚潔有期徒刑2年，偽造文書部分無罪。