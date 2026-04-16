剴剴案社工依過失致死遭判2年 北市社會局發聲了

剴剴案社工陳尚潔，今天被台北地院依過失致死判刑2年，且不得緩刑。北市社會局表示，針對法院判決，社會局尊重結果，並強調在事發後已推動三方共訪機制、增加訪視制度等精進作為，中央先前已三讀通過「兒童托育服務法」，未來也會用最嚴謹的態度防杜類似事件再次發生。

社會局表示，兒少安全是社會底線，任何形式的暴力與虐待，都應採零容忍態度，針對兒盟陳姓社工經法院判決有罪一事，社會局尊重司法機關依據事實與法理裁量。

社會局說，事件發生後，以研擬多項精進方案，包含針對無依兒童待出養安置期間，率先推動「縣市主責社工、收出養媒合機構及居托中心」三方共訪，減輕單一社工判斷壓力，並擴大至北北基桃共同合作，並加強六項作為，包含保母回流訓練、增加訪視頻率等

社會局強調，中央近期剛三讀通過「兒童托育服務法」，市府在此前已依「兒童及少年福利與權益保障法」對劉姓保母姐妹處以最高六十萬元罰鍰、公布姓名、廢止保母證照；中央後續修訂法規，市府前已落實相關標準，後續配合辦理，以最嚴謹的態度防杜類似事件再次發生，維護兒童最大利益，並在法制面持續溝通，一同守護兒少安全。