剴剴案宣判 首樁社工因個案死亡被判刑 衛福部將強化訓練及人力配置

剴剴案社工陳尚潔遭檢方依過失致死及偽造文書罪嫌起訴，台北地院今天宣判過失致死2年有期徒刑，偽造文書無罪。這是首樁社工需因個案死亡，因「保證人地位」而負刑責案件。衛福部對判決內容表示尊重，但強調社工角色、責任範圍，涉及制度運作等面向，有持續檢視與深化討論必要，將強化社工人力配置、教育訓練與支持系統。

衛福部次長呂建德表示，理解社會對兒少保護議題的高度關切，並關注第一線服務體系所承受的壓力與挑戰。對於本案既經司法審理並作成判決，相關事實認定與法律責任予以尊重；至於社工角色與責任範圍，因涉及制度運作與多重專業面向，仍有持續檢視與深化討論的必要。兒少保護工作本質高度複雜，須在制度支持與專業責任間取得平衡，以維持服務體系的公信力與專業品質。

衛福部指出，未來將在強化弱勢家庭支持與兒少安全保障的同時，持續優化社工人力配置、教育訓練與支持系統，提供第一線人員更穩定的執行環境；並持續廣納各界意見，檢討相關制度與機制，包含收出養制度的修法與精進，強化監督、訪視及資訊整合，由公權力即地方政府提前介入評估。在依法行政與保障民眾權益的前提下，持續強化社會安全網，提升服務的即時性與整體效能。