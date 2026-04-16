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因剴剴案遭判刑2年⋯社工首遇「保證人地位」須負責任 社工專協發聲

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

剴剴案社工陳尚潔被檢方依過失致死及偽造文書罪起訴，台北地院今宣判過失致死2年有期徒刑、偽造文書無罪。判決書中提及陳尚潔掌握收出養全貌，應有自願承擔保護義務之保證人地位，另社工界憂心，社工專業人員協會發布聲明，本案為社工首次面臨「保證人地位」與相應責任討論，但專業責任不該被無限擴張，系統失靈歸咎第一線社工，恐遺漏真正需修補的體系漏洞。

社工專協指出，專業義務需建立在明確、合理且可操作的期待上，且當制度賦予社工守護生命的責任，須提供對等足夠資源、權限及系統支持，社工專業應在其能力與可控範圍內被明確界定，不應被無限擴張，「若將跨層級、跨體系、組織結構性的系統失靈完全由第一線工作者承擔刑事責任，不僅使專業陷入不可承受之重，也遺漏了真正需要修補的體系漏洞。」

「業知能的訓練、組織內外的督導支持、網絡間的分工合作，以及相關法令制度的修正，都是我們必須面對的課題。」社工專協指出，制度缺失與結構性阻礙，不應成為專業履行受阻的終點；持續精進專業並推動制度完善，方能實踐社會工作者對社會與專業的承諾，專業的尊嚴來自於持續的自律與對服務品質的堅持，唯有透過社群集體的努力，才能在傷痛中重新站立，守護大眾的託付。

社工專協另指出，此案凸顯推動「創傷知情」組織文化的急迫性。這不僅是保護服務對象，更是支持社會工作者的必要措施。當系統能夠察覺社會工作者在面對高風險個案時的壓力與替代性創傷，並建立有效的監督與預警機制，才能避免憾事再次發生，呼籲各組織反思，是否提供了足夠的安全感與心理支持，讓社會工作者在面對複雜判斷時能勇於求助、及時發聲，而非孤立承擔。

「社會工作者的核心任務，始終是基於人權與社會正義，介入人與其環境的互動，以促進社會變遷、解決人際關係問題、充權人民並增進人民福祉。」社工專協強調，專業使命不因困難而消退，而在挑戰中更加顯明，這份判決不是宣判專業服務的終結，而是改變「我做了我該做的，其它不是我的事」、「我沒做的，其它人會做。」的迷思文化的行動起點。

社工專業人員協會聲明全文：

https://www.tasw.org.tw/tw/news/351

男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，檢方依過失致死罪起訴兒福聯盟社工陳尚潔；台北地院今宣判，陳女被判有期徒刑2年仍可上訴。民眾上午排隊進法庭聆聽判決。記者曾吉松／攝影
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