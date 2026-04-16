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剴剴虐死案「女社工判刑2年」 郁方：不管判幾年都是輕判

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

1歲10月大男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，法院依過失致死罪判兒福聯盟女社工陳尚潔有期徒刑2年；藝人郁方今天出庭聽判後表示，不管陳尚潔判幾年，對她們來說都是輕判。

郁方表示，這個判決真的是「大鯨魚吃了社會的小蝦米」，剴剴案已經讓社會有了創傷症候群，而判決更是加深了社會大眾的憂鬱症，她強調「不管判幾年，對我們來說都是輕判，對陳尚潔及兒盟來說都是重判」。

郁方說，不要忘了兒福是非營利組織，請不要用營利組織的概念去經營企業「沒有別的，莫忘初衷」。

郁方還說，她還是再三強調，請大家不要再捐款給兒福，在他們沒有真誠地道歉、真誠地改進之前，他們還有500個員工，有2000個人的家庭的生計，她相信社會大眾，所有的小蝦米都會集合起來。

藝人郁方今天聽判後表示，不管判幾年都是輕判。記者王聖藜／攝影
藝人郁方今天聽判後表示，不管判幾年都是輕判。記者王聖藜／攝影

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