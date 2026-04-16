剴剴之死社工也有罪！法官：身為「保護傘」能拼湊真相不作為

1歲10月大男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，法院依過失致死罪判兒福聯盟女社工陳尚潔有期徒刑2年。判決指出，陳女本應為弱勢兒少的「 保護傘」，身為最能拼湊受虐真相與救援的關鍵角色卻消極不作為，致使毫無求救能力的剴剴喪命，對她依法量刑。

判決指出，陳尚潔明知兒福聯盟因未設置安置機構，如合作保母無法配合規定，有終止合作的權利，而兒福聯盟指派劉彩萱為全日托育照護者，客觀上創造並將剴剴置入一潛在風險的境（危險源），陳尚潔身為收出養案社工，有協同監督保母的義務。

判決認為，陳尚潔通盤掌握剴剴生長軌跡、轉換環境全貌，能拼湊出受虐真相，她透過與樹鶯社福中心社工施盈如的分工共識，也有自願承擔保護義務的保證人地位。

陳尚潔具有收出養專業知識，有具備高於常人的兒童發展評估及兒虐警訊辨識能力，她案發時業務量尚屬合理範圍，沒有因工作量過大導致無法落實訪視、或無暇查核之情事，有預見結果發生及防止結果發生的能力及可能性。

不過，剴剴交接劉彩萱托育後出現截然不同的異常行為，但劉彩萱未提出任何照片、錄影等證據，剴剴的異常行為，都發生在劉彩萱托育後，陳尚潔卻在毫無任何憑據下，輕率認定屬於前一位周姓保母照顧的創傷反應。

判決指出，陳尚潔就剴剴頻繁發燒、有過敏及受傷情況，不但未督促劉彩萱讓剴剴就醫，多僅以口頭詢問、又再表示了解、再評估等，實際上根本沒有任何有效作為。

合議庭認為，陳尚潔與剴剴密集接觸，應可知悉與交付劉彩萱前外表判若兩人，應增加訪視頻率、落實不預約訪視，卻任由劉彩萱一再以停電、小孩發燒等藉口拖延訪視，使劉彩萱得以有恃無恐在短暫的3個月間反覆而密集以非人道之方式凌虐剴剴，甚至在剴剴死亡前1個月變本加厲升級凌虐犯行，致剴剴受有42處遭虐待傷勢死亡。

判決認為，如果陳尚潔積極查核劉彩萱並為追蹤，有極大可能避免死亡結果的發生，陳尚潔消極的不作為，與剴剴死亡有相當因果關係。

判決書還說，陳尚潔本應為弱勢兒少的「 保護傘」，身為最能拼湊受虐真相與救援的關鍵角色竟消極不作為、放棄其專業立場，致使一再錯失救援機會，使毫無求救能力的剴剴飽受身心凌虐悲慘喪命，對她量處有期徒刑2年。