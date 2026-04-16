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保母虐死剴剴兒盟女社工陳尚潔遭判刑2年

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

1歲10月大男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，檢方依過失致死罪起訴涉訪視不實的兒福聯盟社工陳尚潔；陳女否認犯罪，檢方建議從重量刑，台北地院今宣判，陳女被判有期徒刑2年。可上訴。

陳尚潔2022年3月接到新北市政府轉介的剴剴出養案後，同年5月安排蕭姓保母照顧剴剴，後來外婆把剴剴接回，但無力支付費用，陳女明知外婆可以申請托育減免，仍把剴剴交給劉彩萱照顧。

檢方指控，依兒少權益保障法及社政作業程序，社工如果發現兒童及少年受虐，應於24小時內通報，劉彩萱早在2023年9、10月就告知剴剴會講髒話、磨牙、掉牙、自撞，希望把剴剴送給別人托育，陳尚潔卻沒有因而提高每月至少1次的訪視頻率。

剴剴於2023年12月24日過世，陳尚潔當天早上11點成立「剴剴小天使」群組，第2天再找其他社工成立「1224意外處理」群組，涉嫌串證，檢方認為，陳尚潔怠於職責，犯後且飾詞狡辯、隱匿證據，依偽造文書、過失致死罪起訴，對她從重求刑。

法院今年2月召開辯論庭，審判長詢問陳尚潔是否仍認為自己毫無責任？陳女告訴法官她只是出養社工，不是居托中心的主責社工，監督保母也不是她的工作。

陳尚潔說，案發後，她面對排山倒海的批評，不過，劉彩萱過去沒有通報紀錄、沒有藥物濫用的情形，還會主動回報孩子的近況，一再呈現正向照顧者的形象，她只是收出養社工，並不是監督保母的角色，其實是劉彩萱騙了大家。

陳女表示，當初她放棄台大法律系選擇社工系，是希望用社工的角色對社會有所貢獻，就學期間為了「為孩子找到一個家」的紀錄片感動，被出養的孩子須與熟悉的照顧者分離，擔心是否能在新家庭中被愛，這就她是一輩子的功課。

陳尚潔庭中說，剴剴離開2年多，她到現在都很難接受，還說剴剴是那樣美好的孩子，不知道為什麼會有人會對孩子做出那麼可怕的事情，她的心很痛、很悲傷。

剴剴外婆的委任律師說，陳尚潔是可以掌握剴剴健康最完整資訊的人，也是主導社會安全網聯繫的人，卻對剴剴的異樣視而不見，建請法官對陳女從重量刑。

檢察官表示，陳尚潔從訪視或生活照中，都可以察覺剴剴遭受虐待，卻摒棄職業專業不去查證，盲目相信劉彩萱的說法，事發後，再製造假的工作紀錄，藉以淡化自身過失，建議法官對陳女從重量刑。

藝人郁方關心兒童福利議題，多次在法院旁聽，今也出庭，郁方一度批判陳尚潔「如果劉姓保母要下18層地獄，妳就是要下第19層」，指陳女「一手把剴剴送到地獄，她一手造成的悲劇，但卻死不認錯」；郁方說，兒福聯盟的系統有問題，只是把小孩子當作收益來源。

劉彩萱、劉若琳虐死剴剴案，台灣高等法院維持一審刑度，依成年人故意傷害兒童致死罪判劉彩萱無期徒刑、判劉若琳有期徒刑18年，案子尚未確定。

兒福聯盟女社工陳尚潔（中，戴帽者）。圖／聯合報系資料照片
兒福聯盟女社工陳尚潔（中，戴帽者）。圖／聯合報系資料照片

虐童 剴剴案

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