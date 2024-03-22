點名兒盟、雙北市府 衛福部要求「剴剴案」25日前提報告

「剴剴案」引發各界關注，衛福部昨在行政院會報告該案並提出4個斷點，點名新北市社會局樹鶯社福中心、兒福聯盟與台北市社會局居托中心的未竟之處，以及雙北與兒盟缺乏橫向聯繫與資訊溝通。圖／聯合報系資料照片

男童「剴剴」遭劉姓合格保母虐死案，衛福部社家署昨在行政院會報告，並公布完整時序表，提出此案三個單位、四個斷點，要求新北市政府、台北市政府、兒童福利聯盟，三月廿五日前提交檢討報告。另指新北社會局樹鶯社福中心開案服務，著重家庭經濟意義，未對案童出養必要性評估；該中心目前未結案，但去年八月卅一日後無訪視案童之紀錄，且去年十月廿四日兒盟回報第二次訪視情形，該中心也沒有相關紀錄及作為。

此外，兒盟未依照兒少最佳利益、依附關係、案家需求安置於保母，改交付兒盟合作之保母；兒盟三次訪視期間發現有異狀，卻缺乏兒少保護辨識及敏感度，未有實質積極作為，也未見督導機制。台北市社會局居托中心於兒盟訪視隔日執行新收托訪視，卻未發現剴剴頭部瘀青。第四是台北市、新北市及兒盟各自服務，沒有橫向聯繫及資訊溝通。

行政院長陳建仁表示，報告提出五大精進作為，政府也研議是否在相關部會設置專責兒少保護機構，提供更完善的社會福利服務，對於社工人力，也請中央、地方政府檢討不足之處。

衛福部針對實務面、制度面、法制面，提出十一項策進作為，包含出養必要性評估、出養前安置，應由地方政府辦理，並建立地方社政主管機關複訪機制，強化保母教育訓練、研議較優薪資待遇。另將修正「兒童與少年權益保障法」，強化兒少安置服務資源管理。

根據衛福部報告，過去三年兒少出養兩百多人，每年有四六八到五六九人未完成媒合。目前待出養四三○人，分布在兒少機構、寄養家庭、保母、親屬、收養家庭。

北市社會局回應，本案為跨中央收出養制度、地方政府間的轉案合作，以及收出養單位的共案機制，會持續配合中央檢討會議，並陸續邀集專家學者指導未來精進策略。

新北市府指出，會在中央要求的時限內完成報告，共同完善兒少照顧網絡。