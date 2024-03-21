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涉虐死1歲男童遭羈押 北檢提訊劉姓保母

中央社／ 台北21日電

台北市1名保母涉嫌與胞妹凌虐男童致死，為釐清犯罪細節，檢察官今天下午提訊在押劉女。示意圖／ingimage
台北市1名保母涉嫌與胞妹凌虐男童致死，為釐清犯罪細節，檢察官今天下午提訊在押劉女。示意圖／ingimage
台北市劉姓保母姊妹涉嫌虐死1歲男童，台北地檢署今年1、2月間先後聲押劉女及胞妹獲准，為釐清犯罪細節，檢察官今天下午提訊在押劉女。載運劉女的囚車下午1時許進入北檢。

劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託照顧1歲男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死。台北地檢署今年1月間以劉姓保母涉嫌虐童致死等罪聲押禁見獲准，2月間另約談劉女胞妹到案，聲押獲准。

此案爆發後，社會各界高度關注，並質疑兒福聯盟訪視報告是否造假。為保全證據，台北地檢署13日指揮台北市警察局文山二分局兵分多路搜索，並約談兒福聯盟陳姓女社工，訊後諭令陳女新台幣30萬元交保。

檢察官為了進一步釐清案情，今天下午提訊在押劉姓保母，囚車在下午1時許到達北檢。劉女隨著其他在押人犯進入北檢，等候檢察官訊問。

保母 虐童

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