涉虐死1歲男童遭羈押 北檢提訊劉姓保母

兒虐案震驚社會。3月18日立法院社福衛環委會邀請衛福部專案報告虐童案，結果立委演出鬧劇。綠委不滿藍委王育敏「剛辭兒福董事就做主席」，兩邊互搶麥克風，還互嗆「我會受傷」、「你沒有那麼脆弱」、「你不要占主席台」、「妳用暴力扯我」。兒虐悲劇國人心情沉痛無比，但我們的立委表現叫人痛心失望。

2024-03-21 05:50