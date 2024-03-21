「每3天就有1人受暴」 300社工抗議

三百多名社工昨至衛福部抗議，並透過上銬行動劇表達不滿，希望衛福部取消「加強訪視頻率」等決議，別讓社工身陷人身安全威脅。記者曾吉松／攝影

「剴剴」遭虐致死，衛福部要求社工提高訪視頻率、增加隨機訪視，引發社工不滿，台北、桃園、台中、花蓮及高雄等五大社工工會昨至衛福部前抗議，認為此舉將讓人身安全遭遇更多威脅，並指稱平均每三天就有一名社工遭遇暴力對待。衛福部社工司數據顯示，社工遭受暴力情況已獲改善，但一一一年仍有一千多名社工遭遇不同樣態人身安全危害。

昨天逾三百名社工至衛福部前舉牌抗議，以行動劇重現兒福社工遭上銬的場景，齊聲高喊「社工被上銬，社工跑光光」、「高層沒擔當，基層一肩扛」、「制度不健全，社工沒人權」等口號，並提出「撤回增加訪視頻率、保障社工職業安全、落實薪資制度、社會給予社工多支持、全面檢討社安網」等五大訴求。

高雄市社工職業工會秘書長郭志南自嘲，「社工真的是一種很矛盾且值得嘲笑的生物。」希望社會大眾好好理解社工這份職業，登革熱疫情期間社工需協助噴藥，回到辦公室還得完成「關鍵績效指標」（ＫＰＩ）報告，「有誰幫社工講過話？」現在出事，就怪社工。

台北市社工職業工會副理事長沈曜逸表示，該起兒虐事件爆發後，社會大眾要求高層檢討，但結果卻是由基層承擔改進措施。花蓮縣社工工會理事黃盈豪表示，衛福部「提高訪視頻率」改善措施為頭痛醫頭、腳痛醫腳的作法，因為社工訪視頻率需考量個案量、服務品質等整體脈絡，只提高訪視頻率，缺乏系統性觀點，無法根本解決問題。

對此，衛福部次長李麗芬指出，並非所有收案對象都需增加訪視，而是針對對象屬性及照顧時間等因素；再者，增加訪視不一定是由社工或托育人員來執行，也可能由醫師訪視，四月底前將邀集專家學者開會討論訪視頻率及形式相關規定。

郭志南另提出，社工飽受威脅，人身安全堪憂，每三天就有一位社工遭受暴力事件傷害。衛福部社工司司長蘇昭如公布數據，一一一年底調查保護安全網五八二四位社工，其中一一八八人曾遭受口頭辱罵、威脅、肢體暴力、其他等威脅，百分之二十經歷過暴力事件。

去年數據顯示，當年度六二八一名社工中，五三三人受暴力威脅，遭口頭辱罵三○四人、威脅一七五人、肢體暴力三十人。整體而言，社工暴力事件占比逐年下降，一○九年為百分之二十二點三，一一○年為百分之二十二點五，一一一年百分之二十點四，一一二年降至百分之八點五。

蘇昭如說，下降原因可能在於社工職安意識明顯提升，以及社工司加強職業安全教育訓練，並針對各地家防中心、社福中心、心衛中心給予每年每單位五十萬元聘雇民間保全，另可申請裝設自動門與監視系統設備等經費。