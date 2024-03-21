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「黑戶寶寶」問題 勞部研擬移工懷孕指引

聯合報／ 記者葉冠妤沈能元／台北報導

1歲男童疑遭虐死案還在檢討，後又有2移工子女遭通報重大兒虐，引起社會對於移工黑戶寶寶關注。示意圖／ingimage
1歲男童疑遭虐死案還在檢討，後又有2移工子女遭通報重大兒虐，引起社會對於移工黑戶寶寶關注。示意圖／ingimage
台北市日前通報兩起重大兒少保護案，其中一案是失聯移工所生子女，讓「黑戶寶寶」問題再受關注。

勞動部長許銘春表示，行政院已召開過跨部會協商，由衛福部主責黑戶寶寶事務，勞動部負責安置、遣返相關費用，勞動部也正在研擬移工懷孕權益保障指引。

此外，多名立委及中華孕嬰童教保聯合總會、中華國際幼兒文教聯合總會等十七個團體昨共同召開記者會，要求政府建立完善監管機制、有效訪查，衛福部則應成立兒童托育署。

中華孕嬰童教保聯合總會理事長蔣叔融表示，托嬰中心設置監視器，隨時監管托育人員照顧幼童，建議○至二歲托嬰中心、居家保母照顧空間、月子中心嬰兒室等場所比照辦理，配合有效訪查。

衛福部次長李麗芬說，對於各界的意見都會加以收集，增設兒童托育署涉及衛福部組織改革，會再研議。

至於黑戶寶寶的問題，立委王育敏表示，目前僅有產業移工懷孕可請領勞保生育給付，多達廿一萬名的家事移工卻因不適用勞基法保障，要求勞動部應給予等同待遇。

對此，許銘春允諾會研議看看。目前正在研訂移工懷孕權益保障指引，提升移工懷孕前後的協助，同時確保移工跟雇主權益。

保母 虐童

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