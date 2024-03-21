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學者：社安網非全能 社工不是神

聯合報／ 記者林琮恩張曼蘋劉懿萱／綜合報導

兒虐案引發關注，衛福部緊急開會，提出加強訪視等改革，不僅引發社工不滿，學界也不贊同。政大社工研究所所長王增勇表示，政府應該說出真相，那就是「社安網並非全能、社工不是神」，輕率做出決議，只是打擊社工士氣，且讓社安網失去了人己互信的基礎價值。

王增勇強調，與其要求社工加強訪視、不定時查訪，政府應讓社工擁有更多自主空間，因為社安網服務個案差異性極大，無法採取標準化的處理流程，一旦變成同一條生產線，問題將更為嚴重，如不定時查訪，就宛如要求社工把每個人視為潛在施暴者。

「社工界流傳一個笑話，你願意被個案騙幾次？」王增勇表示，許多社工即使被輔導個案騙取物資、同情心，但下一次仍願意被騙，就是不願意犧牲對人的信任，這正是社工的本質及熱忱；這次政府擬定改革措施，卻要讓社工集體不信任工作夥伴（保母）。

「若社安網是建立在恐懼、不信任之上，就註定要失敗。」王增勇說，彼此互信才是社安網基礎，當一個社工不再信任人，他就不再是社工。發生不幸事件，本該咎責檢討，但剴剴案並非通例，政府檢討措施形同懷疑所有保母都會虐待兒童，變相鼓勵社工不要信任任何人，破壞社安網基本的價值。

新北市昨表揚績優社工，市長侯友宜一一握手致謝，他哽咽說，社工是無聲戰士，一路保護個案，心中累積眾多的創傷，卻需面對外界更大壓力跟挑戰，評論、責難概括承受，希望社工們別因單一事件而被擊垮信心。

獲「努力不懈獎」的李玉華，社工年資廿二年，她說，曾在陪伴個案時，黑道上門，她和個案被關至小房間，對方將手槍放在桌上；當時心想「這會是我的最後一天嗎？」所幸溝通數小時後，才得以逃離現場。返家後坐在床上徹夜未眠，思考著還要繼續當社工嗎？還是聽父母的話，做超商店員，還比較安全。

李玉華認為，當社工撐起社安網時，也該給他們足夠的安全跟裝備、合理工作量、合理的期待，讓社工可以安心在前線打仗。

保母 社工 虐童 衛福部

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