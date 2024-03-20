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防重大虐童案 醫籲關鍵在中央地方有效協調管理

中央社／ 台北20日電

1歲待收養男童疑遭保母虐死案，引社會關注，長期投入兒少保護的新北市立土城醫院院長黃璟隆指出，落實兒少保護，中央與地方應建立有效協調及管理制度，這是今後須更努力目標。

北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北1歲男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，引發社會關注。黃璟隆今天透過新聞稿表示，兒少保護是跨單位、跨領域的工作，他回憶10年前曾與衛福部心理及口腔健康司合作，與兒少保護專家共同編撰兒少虐待及疏忽的醫事人員工作手冊。

黃璟隆說，這本手冊是當作第一線醫事人員處理兒虐的標準流程參考工具，提供其他領域如社政、法政、警政及教育單位參考。多年來在中央及地方政府的努力下，已經建置了相當完善的法令與制度，「但兒少保護工作沒有最好，只有更好」。

黃璟隆認為，如果要讓台灣的幼兒獲得更周全保護，最重要的還是要思考如何落實、打破各個執行單位的門戶之見，完善中央與地方的分工，要能把兒少保護做得好，是極耗時、耗人也耗錢的工作，單位間的良好有效協調及管理制度的建立與落實，是必須努力的目標。

黃璟隆舉例說明，衛福部負責兒少保護的單位至少就有4個，醫事司主責醫事人員訓練及管理、保護司主責社工師訓練及管理、社家署主責病童的安置、心健司主責精神心理的療育，再加上最近醫事司推動的幼兒專責醫師制度，都牽涉到兒少保護的工作。

保母 虐童 衛福部

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