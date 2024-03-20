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剴剴案政府急提解方 學者憂：瓦解社安網互信基本價值

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

兒虐案遭媒體揭露後，衛福部急開檢討會，提出加強訪視等制度改革，引發社工不滿，今天逾300人集結衛福部門口抗議。到場聲援的政大社工研究所所長王增勇表示，社會工作複雜度高，政府應該要抵擋「成為英雄」的誘惑，不該把剴剴案當成通例，透過增加訪視，讓社安網失去人己互信的基礎價值。

王增勇說，社會案件往往引導出的解決方法，是更多標準化規定、增加訪視次數，或幾天內一定要見到孩子；社福體系中，標準化只能是一部分，要有空間留給無法標準化的不同個案，讓社工專業判斷，每一案件該如何處理。但每次悲劇發生，政府就會增加標準化規範，社工專業自主處理範圍就愈來愈小，「但社安網服務個案差異性大，必須因地制宜，不該是一條生產線。」

「訂定更多規範，反而讓社工無法做一個好社工，造成集體創傷。」王增勇說，增加標準流程形同創造「彼此內耗的體系」，到後來個案進入時，社工只能把人放在標準流程（SOP），因為體系也只要求SOP，社工沒有時間認識個案，甚至連與個案建立關係都被視為多餘。

王增勇認為，薪資、工作量反而不是問題癥結，最重要的是現行社福體制，讓社工無法按照專業，成為理想中的社會工作者、助人者，所以社工每天都活在「我不夠好」的罪惡感中，知道該怎麼做卻無法執行，社工專業的特質，是社工把工作當成使命感、志業，而不只是職業。

「政府官員、決策者必須抵擋當英雄的誘惑，要讓大眾知道社安網不是全能、社工不是神。」王增勇表示，當社會決定要幫助案主回歸社區，而非安置在機構，因為每一個人都應該有發展的機會，做了這項選擇，就必須承擔風險，要確保個案在社區生活最好的方式，絕對不是不定時訪視，因為這破壞的人際信任，把每個人視為潛在施暴者。

王增勇說，如果社安網是建立在不信任、恐懼，註定要失敗，應該建立在彼此互信的前提下工作。發生了不幸事件，應該咎責，但剴剴案不能變成通例，不能懷疑所有保母會虐待兒童，這是鼓勵社工不信任任何人，破壞了社安網最基本的價值，「當一個社工不再信任人，他就不再是社工。」

社工界有一個笑話說，「你願意被案主騙幾次？」王增勇表示，社工即使被個案騙取物資，下一次仍願意被騙，不願意犧牲對人的信任，但政府推動的體制改革，卻要讓社工集體不信任工作夥伴；社會期待「大有為政府」檢討制度，但政治人物應該要有擔當，告訴社會剴剴案不是通例，檢討制度沒有用。

兒虐案遭媒體揭露後，衛福部急開檢討會，提出加強訪視等制度改革，引發社工不滿，今天逾300人集結衛福部門口抗議。記者賴昀岫／攝影
兒虐案遭媒體揭露後，衛福部急開檢討會，提出加強訪視等制度改革，引發社工不滿，今天逾300人集結衛福部門口抗議。記者賴昀岫／攝影

保母 社工 虐童

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